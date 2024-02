A illa na consciencia

Para ver un mundo nun gran de area e o paraíso nunha flor silvestre, só precisamos ollar cara a dentro. Que marabilla levar sempre posto o necesario para que as palabras iluminen significados infinitos! Un privilexio que ninguén pode arrebatarnos. A linguaxe do inconsciente é o símbolo, e por iso a nosa subxectividade é sempre poética, unha calidade marcada pola evolución diferenciada neuroloxicamente das outras especies animais. Esta poética contén símbolos de elaboración propia, imaxes que quedan vinculadas a acontecementos ancorados en momentos significativos da nosa vida, aqueles que suscitan en nós unha emocionalidade intensa, unha lembranza que se activa para despregar contidos sigulares que ás veces serven para alertarnos de algo ou para memorizar unha esencia significativa. Outras para elaborar alguna interpretación que nos reconforta ou para dirixir a nosa conduta a alguhna illa perdida da nosa consciencia. As illas! Que curiosa ambivalencia plantexan estes territorios mentais e físicos, tanto na singulariedade na perspectiva ontolóxica como filoxenética. A illa de seu un deses símbolos universais compartidos, antigos e heteroxéneos como a auga, a lume, a terra… Manifestacións de verdadeiros sistemas enerxéticos psíquicos que deron forma á humanidade como teorizou ao longo da súa vida Carl Jung.

A illa é un deses símbolos que modelan o noso pensamento. Este espazo pode devir un auténtico cárcere como a illa de Santa Helena, onde Napoleón pasou os días derradeiros: un poderosos símbolo da reclusión que penetrou como unha mala humidade neste suxeito animado na vida por unha auténtica forza expansiva. Santa Helena foi de certo a máxima expresión do confinamento para el, porque pechou o territorio físico pero, fundamentalmente, o mental. Non é casual que algúns dos cárceres máis perversos do mundo se ubicasen en illas: Alcatraz, a Illa da Xuventude, a Illa do Demo, a de Martín García, ou Santa Margarida. Sempre presentes na historia, e non pode faltar unha para castigar os delitos impúdicos da malas mulleres: Pandataria, fronte ás costas de Nápoles, foi a favorita dos emperadores romanos para recluiren as súas mulleres adúlteras.

Mais non sempre a illa física triunfa como confinamento. Velaí Fuenteventura que, durante unha triste época da nosa historia, se converteu nun espazo onde os condenados cumprían exilio, o máis célebre deles, Miguel de Unamuno. Tamen Melchor Gaspar de Jovellanos foi desterrado, pero en Mallorca. Aínda que nestes casos o territorio da súas mentes non coincidiu co mapa. Aquí a reclusión trocou nunha experiencia cultural enriquecedora coa xente e coa terra. Os seus carceleiros semella que ignorasen que a illa física necesita consolidarse simbolicamente na conciencia para conter o territorio mental.

Pero a illa tamén pode constituírse como terra prometida para a autoexclusión, un espazo de Eros, talvez para conquistar a propia poética ou unha utopía estética. Pode que esta ilusión levase a Paul Gouguin ao arquipiélago polinesio e a Andrew Wyeth ás illas Allen e Benner porque estes pintores fixeron nelas as súas mellores obras. Outros non tiveron que buscar a illa, a illa atopounos a eles, como é o caso de César Manrique en Lanzarote. Nestes asuntos creativos, a illa é un paraíso soñado, un espazo místico para explorar a subxectividade, protexido polo seu límite ben debuxado.

Hainas tamén só imaxinarias como na serie da Illa dos Mortos de Arnold Böcklin, símbolo do inescrutábel dende a beira da vida. Outras están sostidas pola lenda como Eea, Atlántida ou Ávalon. Así a illa, como todo símbolo poderoso, transita de extremo a extremo da metáfora do humano, ofrecendo o todo e a nada: do desexo, da vida e do amor á carencia do odio e da morte

É posíbel que as máis interesantes sexan as illas inmateriais. Poden salvarnos ou convertérense en cárceres poderosas como as nosas obsesións, ou a inflexibilidade mental que nos desterra a un extrañamento insidioso do que ás veces é moi difícil fuxir. Deberíamos entrenar as nenas e nenos na construción persoal e premeditada de símbolos porque, qué pouca atención depositamos neles! A pesar de que os símbolos teñen a capacidade para converternos no que queremos. Por iso, que exercicio de necidade cando marxinamos a arte a unha illa residual da educación sen considerar que a metáfora é a forma na que funciona a consciencia. Esta estreiteza nosa non pode ser boa.