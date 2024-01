Un país entre castelos

Respirábanse novos tempos; as ansias de modernidade europea fixéronse notar rapidamente en cada recuncho do país. Foi, daquela, no abril de 1861 cando a raíña Isabel II autorizou ao Concello de Vigo a demolición das murallas da cidade. Aquel sistema defensivo, xa obsoleto ante os grandes avances que estaban a ter lugar en materia bélica, ía desde a Porta do Pracer ata a batería de A Laxe, e desde a porta de A Falperra deica a do Berbés. Carente de toda funcionalidade, a súa derruba acontecía por mor da expansión urbanística, da insalubridade dos barrios intramuros e das novas inquietudes sociais propias do momento. Neste contexto, a de Vigo non foi a única muralla que se perdeu nos haberes da historia e mesmo a de Lugo veuse afectada polos novos plans de ampliación das cidades. Agora ben, e se un actual e crecente interese polos castelos galegos estivese a revisar os vellos tópicos? Podería considerarse finalmente Galicia como unha terra de grandes fortalezas?

Cómpre lembrar que, ademais das políticas adoptadas entre finais do século XIX e comezos do XX, as revoltas Irmandiñas do XV xa acabaran coa existencia de multitude de castelos, torres e fortalezas de noso nunha verdadeira catástrofe patrimonial. Claro que aínda faltaban uns cantos centos de anos para que a loita polo valor do patrimonio monumental comezara a tomar forma.

A protección do patrimonio cultural devén, xa que logo, recente; porén, estamos a constatar na nosa actualidade un crecente interese por analizar, entender e visibilizar estas estruturas arquitectónicas. Ata o momento, con todo, os estudos abarcaran apenas aspectos moi concretos. É o caso, por exemplo, do escritor e historiador Manuel Vázquez Seijas quen, entre 1955 e 1973, publicou a súa obra Fortalezas de Lugo y su provincia, dividida en seis tomos, e na que explora a xenealoxía, a heráldica e mais a historia das familias nobres e dos castelos, pazos e casas señoriais da provincia luguesa. Asemade vén ser precisamente neste espazo xeográfico onde podemos atopar un dos maiores referentes arquitectónicos que mesmo o National Geographic engadiu entre os doce tesouros máis fermosos do legado romano en España: a muralla de Lugo. Esta fortaleza do século III d.C., que bordea o corazón da cidade, salvouse do seu deterioro e dunha posible demolición cando as protestas da veciñanza fixeron que, en 1921, fose declarada Monumento Nacional. Finalmente, no 2000, pasou a integrar a lista de Patrimonio da Humanidade.

Salvados do expolio

O Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia, elaborado polo historiador de arte e arqueólogo Ángel del Castillo e publicado en 1972, é unha das publicacións que mellor recolle o complexo conxunto do patrimonio galego. “Toda Galicia vai nel”, suxeriu no seu momento o escritor X. Filgueira Valverde, coñecido no eido intelectual como “o vello profesor”. Esta necesidade de inventario axudou a salvar do expolio e da destrución moitos inmóbeis e pezas artísticas que hoxe son unha pedra angular da historia galega. O estudo e análise destas edificacións, desde o máis antigo ata o máis recente, permite comprender, no só os acontecementos clave relacionados con elas, senón tamén aspectos vencellados á arquitectura civil e militar, ao seu intrínseco valor documental e histórico e o proceso polo que determinados castelos se forons convertendo noutro tipo de singulares edificios, como os pazos e as casas torre.

O mal estado de conservación no que se atopan moitos dos castelos e fortalezas que chegaron ata os nosos días evidencia o escaso coñecemento deste patrimonio por parte da poboación e é, tal vez, o punto de partida para un crecente interese que tenta por en valor, dun xeito global, a arquitectura defensiva galega, a súa razón de ser e a lembranza que perpetúa unha paisaxe, ás veces, esquecida.