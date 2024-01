Libros recomendados da semana

Visión plural, corrente dos tempos

Iago Fernández

O punto de partida de Entomoloxía para misioneiros fainos lembrar a desaparición en Asmat (Indonesia) de Michael Clark Rockefeller, coas salvedades de que, neste caso, o desaparecido esvaece nalgún punto do Oriente islámico e pertence a unha familia italiana. A novela intercala o relato da procura con materiais documentais ficticios (diarios, cartas, conferencias...) que dan conta da xeografía humana de dito Oriente. Transcorre no XIX e as nacionalidades dos narradores correspóndense coas potencias coloniais europeas do momento. Agora ben, a maioría das personaxes occidentais, en lugar de profesar o cristianismo, renden culto á Fe Verdadeira, cuxo panteón está formado por insectos, e á razón colonial. Perante seus ollos, as personaxes orientais comparecen coma bárbaros, ateos ou negociantes.

A novela remite a Borges e a Pynchon, pero no capítulo terceiro, que remata cun excelente episodio de terror entomolóxico, entronca con Lovecraft (e con Benioff e Weis, guionistas de Xogo de Tronos!). A mención a Lovecraft non é menor, pois a razón colonial dos narradores, ao longo da novela, escacha repetidamente contra o fantástico e o incognoscible. En termos formais, é coma se Fernando Castro se deixase levar pola pulsión clasificatoria dos entomólogos e, mediante a acumulación de tipoloxías xenéricas, explotase as posibilidades discursivas do xénero entomolóxico por excelencia que vén sendo a novela. En consecuencia, o ton e o estilo mutan co narrador.

Tirando do fío da pulsión clasificatoria, no eido da literatura galega contemporánea, cómpre distinguir dous xeitos de abordar a Historia dende a novela: o da obra que nos ocupa e o de Ninguén queda, de Brais Lamela. O primeiro, propiamente posmoderno, recorre á ficción desenfreada e abrangue autores como Vonnegut ou Rushdie. O segundo emprega técnicas documentais e recolle o influxo do todopoderoso Sebald e o impacto de subxéneros como o Nature Writing. A clasificación poderíase despregar engadindo á nónima outro par de magníficas novelas que se fixeron recentemente co Premio da Crítica Galicia, O mar que nos leva, de Moncha Fuentes, no 2019, e Virtudes (e misterios), de Xesús Fraga, no 2021.

En suma, Entomoloxía para misioneiros, ademais de nos situar nunha interesante encrucillada entomolóxica, contribúe a que a literatura galega contemporánea dispoña –en consonancia coa súa propia tradición– dunha visión plural da corrente dos tempos. E iso, nunha época como a nosa, caracterizada pola perda do senso histórico e do esmorecemento da memoria colectiva, tamén xustifica que Fernando Castro se fixera co García Barros.

Oriana Méndez

Nos anos 90 do século XX, o antropólogo Marc Augé definía os “non-lugares”: espazos de confluencia, intercambiables, nos que nos instalamos ou que transitamos durante algún tempo de espera mentres permanecemos anónimos. Espazos, polo tanto, de transitoriedade e impersoais, que non se preocupan pola historia nin pola identidade. En Claustro Corda Comensal, o poeta Samuel Merino semella regresar a un non-lugar e preséntanolo, levarnos da man. A incomunicación, a despersonalización e a oposición entre a vida nun encerro e o mundo exterior convértense en marcas fundamentais para deixarnos ir na lectura desta proposta poética que brilla coa súa crudeza, onde os versos resgan as nosas percepcións, amplifícanas e case podemos estar “Alí”.

No primeiro poema, a voz poética abre unha porta e atravesamos o limiar. Percorremos, de xeito case fantasmático, as estancias dun edificio inzado de tebras e desprégase o imaxinario que as ocupa: liques, fendas, “a solemnidade dunha construción antiga”, “os cuartos, aos lados / eran salgueiros -enormes todos- / choróns”. Mentres, o corpo permanece no limiar, na porta. Citas de Leopoldo María Panero -non por casualidade; agás unha, autoría da inmensa Silvia Penas- intercalan este transcurso. Entendemos, entón: primeiro, que o título funciona coma un esquema do que se desenvolve no poema: o claustro, mapa pechado sobre si mesmo; a corda, ferramenta necesaria; o comensal, singular e colectivo, protagonista. A segunda, que, máis ca nun non-lugar, estamos no que Foucault describiu como espazos para o disciplinamento dos corpos: o cárcere, o hospital psiquiátrico e non psiquiátrico, a escola ou a fábrica. É o poder exercido mediante a biopolítica. Un sinistro hotel á beira do río. A singularidade está no dominio do poema, en engarzar con sabedoría a experiencia do internamento coa creación poética; en ofrecernos unha viaxe ao encerro a través da ollada subxectiva dunha, a de Samuel Merino, escritura lucidísima.

Estro Montaña

Nos últimos anos do século XIX destacou en Italia a figura de Ada Negri (1870-1945), a primeira muller que entrou na Academia daquel país. De orixe humilde, tras obter o título de mestra, acadou nesa altura grande sona polos poemarios Fatalità e Tempestes, de contido filosocialista. Filántropa e preocupada polos temas sociais, estivo en contacto cos seguidores de Mussolini e co tempo sería unha intelectual orgánica, que recibiu premios do réxime. O propio duce escribiría o prólogo da súa novela Luceiro da mañá (1921).

Esta obra, verquida ao galego por Hugin e Munin, podería servir de exemplo de como as experiencias autobiográficas da nenez e adolescencia dunha nena pobre se transforman en relato de éxito, xa que a autora emprega como arxilla dunha narración moi aplaudida a súa infancia na portería do palacio lombardo da familia Barni -onde traballaba a avoa-, as dificultades da nai - obreira que por escaseza de recursos renuncia a un fillo-, os seus paseos, a primeira visita do Nuncio, a súa inclinación poética… Todos estes elementos forman parte dunha novela de formación escrita en terceira persoa, pero que responden a un eu que fai aflorar as lembranzas máis vivas e conmovedoras. Ada Neri revive con melancolía as humillacións, a miseria e a tristeza do apartamento do Palazzo Barni, pero tamén os días de sol, de contacto coa natureza e coas historias marabillosas que rodearon o seu mundo. Con estilo de aparencia sinxela, pero moi traballado, afonda na vida da nai e da avoa, e a través de Dinin, o seu álter ego, achéganos un relato no que xa abrolla a modernidade do fluxo de conciencia no emprego do punto de vista.

Lectura recomendable, cómpre engadir aínda que se trata dunha edición -con tradución e notas de Isabel Soto- moi ben coidada.

Lois Alcayde Dans

Laiovento é o selo que publica A cuestión política na persoa e no pensamento de Martin Heidegger, un ensaio elaborado polo filósofo Xesús Vázquez Méndez no que aborda unha cuestión ben polémica dende o século XX ata os nosos días: o axioma entre o pensamento filosófico do pensador, profesor e filósofo Martin Heidegger e a súa praxe política e achegamentos ao nacionalsocialismo no contexto da Alemaña dos anos 20 e 30 do pasado século e mais o seu devalar posterior. Vázquez Méndez realiza un interesante texto, que cómpre inserir na bibliografía ao respecto do alemán. O ensaio suxire unha potente tese, a dun pensamento filosófico heideggeriano e dun entendemento respecto do “ser” que, en última instancia, conduciría de xeito practicamente directo a un abrazo aos valores do nacionalsocialismo. É dicir, que nas costuras deste pensamento (presuntamente non político, como se ten debuxado a reflexión heideggeriana) si habería sinais, claves e maneiras de estar que irían de xeito propicio da man para explicar a figura pública que tivo Martin Heidegger nos momentos do auxe do nazismo e o seu rexeitamento a unha condena explícita do mesmo en anos posteriores. A tese, dicimos, causa polémica e é valente na súa afirmación, malia que servidor, o que escribe, diserte de xeito distinto respecto dun vencello axiomático tan “automático”, directo ou sinxelo entre obra e autor.

Vázquez Méndez, porén, esmiuza de xeito acertado a cuestión, dando voz (con crítica, claro) aos “apoloxistas” de Heidegger para logo comentar os lugares esenciais da súa filosofía, entre os que destaca a súa concepción do ser e a súa xustificación da vontade encarnada nese ser, cuxas “finalidades” son disertadas no texto. Trátase dun ensaio atrevido, e iso é sempre un feito moi positivo, que achega unha lectura distinta sobre Heidegger pensada para os que xa teñen experiencia nos textos do profesor pero que, confeso, é ademais unha lectura ben axitada e tamén atrevida para aqueles que desexen afondar no pensamento do alemán dende unha perspectiva menos ortodoxa e hexemónica, pero máis fresca.