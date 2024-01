“A IA nunca poderá reflectir a intuición humana”

Aos seus 24 anos, o pontevedrés Xacobe Medina, bisneto de Xosé Filgueira Valverde, xa ten editados, en galego, un libro de pensamento, Agral de Filosofía, un volume de relatos e mais unha novela. Violinista, tamén resulta ser o compositor de pezas de música clásica, versionador na nosa lingua dos Beatles e membro de varios grupos de música pop.

–Músico, filósofo, novelista... Ten feito moitas cousas en pouco tempo. Está Vde. nun proceso de procura da súa identidade ou a súa identidade consiste precisamente en devir polifacético?

–(risos) Isto recórdame a copla “Sei cantar, sei bailar e sei facer o parvo. Como son fillo dun probe teño que facer de todo”. A verdade é que creo que non teño ningún talento especial para esas tres facetas que cultivo e me atribúes; daquela, o de dedicarme a varias cousas fai que evite frustrarme nunha, porque cando se lle dedica un tempo exclusivo, sexa á música, á literatura ou á filosofía, e non consegues os obxectivos, frústraste e lévate a pensar que é o remate da túa vida intelectual ou artística. Por iso a min paréceme que dedicarme a varias cousas á vez é unha forma de non chegar a ese punto de frustración nunca e de ter sempre á man unha vía de escape.

–Dáme a impresión de que ten Vde. un excesivo nivel de autoesixencia...

–Dende moi pequeno xa me autoesixía moito. Tiven un profesor de violín que se formara na antiga Unión Soviética e foi un dos que me inculcaron o valores da autoesixencia e da disciplina, e iso axudoume para moitas cousas, pero para outras o que me fixo é ser un pouco obsesivo, perfeccionista e, en certos aspectos, un tanto solitario.

–Hai uns meses debutaba como novelista con Lembranzas dun mestre subversivo (Xerais), unha novela ambientada no franquismo. Que foi o que o moveu a escribila?

–Eu son bisneto de Xosé Filgueira Valverde, a quen desgrazadamente non cheguei a coñecer. Non obstante, cando se lle dedicou o Día das Letras Galegas no 2015, decateime da importancia que tiña na cultura e no ensino. Daquela comecei a ler a obra do meu bisavó e topeime coa Filosofía, unha materia que me enganchou moitísimo. A partir de aí procurei un xeito de transmitir pensamento por medio da arte, porque eu xa tiña ese componente artístico que me viña da música. Cheguei entón á conclusión de que o rexistro novelístico podería ser o que máis se adecuase aos meus obxectivos. De maneira que me puxen a escribir esa novela.Ao principio non sabía moi ben por onde tirar, mais ao cabo conseguín tecer un discurso que se achegaba ao que eu quería reflectir nese momento.

Lembranzas dun mestre subversivo Xacobe Medina

Xerais, Vigo, 2023, PVp. 14,50 €

–O personaxe protagonista é un mestre comunista. Está inspirado en alguén en particular?

–Para a confección do personaxe protagonista, hai tres figuras concretas nas que eu me inspirei. En primeiro lugar, en Xesús Alonso Montero; logo tamén en Joaquín Sabina, polo aspecto canalla e rebelde, e, como non, na figura do meu avó.

–O dos mestres e mais o ensino semella ser un tema que o ocupa e que lle preocupa, porque antes xa publicara, autoeditado, Memorias dun profesor. A que se debe esa teima súa ?

–Será que non me dá para máis a miña imaxinación (risos). Supoño que o de ter vivido dezaoito anos dentro do sistema educativo e o de que a miña nai e o meu pai sexan profesores debe ter moito que ver (risos). Para min, a do mestre sempre foi unha figura reveladora. Un mestre non só é unha persoa que deprende a sumar, restar ou multiplicar, nin o que che corrixe os exercicios na clase, senón que, ás veces, se converte en alguen que dirixe unha parte fundamental da túa vida, e dígoo no bo sentido, é dicir, que che vale para que medres como persoa.

–Que se está a facer mal no ensino en España?

–Uf! Por onde comezar? En primeiro lugar, dáme noxo que as Humanidades deixaran practicamente de existir, incluso no seu propio itinerario. Fíxate en que o Latín e o Grego, que son as únicas materias propias de Humanidades, teñen un 70 por cento de análise gramatical, o cal non implica o coñecemento da lingua. Co castelán e galego pasa exactamente o mesmo, e non ten pinta de que vaia cambiar. Quédanos Historia e Filosofía, que son materias nas que, pouco a pouco, seestá a tratar de que o alumno non teña un estudo pormenorizado das épocas e, porén, pídeselle que exerza o seu pensamento crítico. E eu pregunto: Como se pode ter conciencia crítica sen ter coñecementos?

"Se fosen músicos, Kant viría resultar Johan Sebastian Bach e Nietzsche, Beethoven"

–Cales son os seus filósofos de referencia?

–Nomeadamente, Kant, Marx e Nietszche. Eu son moi kantiano. Para min, Kant representa unha especie de Johan Sebastian Bach na Filosofía. A Marx admíroo porque quizais sexa a persoa que máis ten influído na sociedade a través da filosofía; conseguiu que o seu pensamento servise de ferramenta para aplicacións pragmáticas; e, por último, se a Kant o fun comparar con Bach, a Niestche, a quen considero o maior xenio creativo da historia da Filosofía, atribuiríalle o papel de Beethoven.

–Tamén se dedica á música.

–Entre o 2015 e 2016 compuxen pequenas obras que foron interpretadas polo coro Luís García Limeses e msid a orquestra do Conservatorio de Pontevedra. O último que veño de facer foi publicar o meu primeiro single en Spotify ,e sorprendeume moitísimo que acadara cáseque 120 mil reproducións, o cal me estrañou porque non se trata dun tema precisamente típico dos tempos de hoxe, non é un reggetón, senón unha balada rock das que se facían nos anos 70 do século pasado. E este último verán teño actuado moito co grupo de Noemí (que foi finalista en “La Voz”).

–Considera que, a medida que pasen os anos, se vai centrar Vde. nunha determinada materia ou campo artístico ou aínda vai ampliar máis o seu espectro de actividades?

–Non o sei. A min gustaríame continuar facendo o que fago: escribir e compoñer música, e se unha delas me dá maiores satisfaccións, pois seguramente centrareime máis nela, malia que non me dá a impresión de que eu vaia ser nunca unha persoa que se dedique a unha soa cousa: nin á música, nin á literatura nin á filosofía.

–Cal é a súa relación coas Novas Tecnoloxías? Adoita recorrer a elas?

–Penso que as Novas Tecnoloxías nunca van substituír a creatividade humana. Un ordenador pode “compoñer” cen mil harmonías distintas, pero nunca conseguría facer unha como as que compoñía Beethoven, porque aí hai un componente de intuición (característica humana) que nin sequera a Intelixencia Artificial, hoxe tan de moda, conseguiría.

–Cal é a súa posición/relación diante da IA, daquela?

–Pois por unha parte un perigo, porque que che pon moi doado o acceso á información. Pero, por outra, se se utiliza ben, un grande adianto na Historia da Humanidade.

–Pódese ser renacentista en pleno século XXI?

–Creo que si, pero tes que asumir que non toda a xente vai entendelo nin lle vai agustar. Como dicía Alonso Montero, é un camiño de vida clandestino.