Figuración e tradición

O pasado 14 de xaneiro faleceu aos 111 anos o pintor Luis Torras Martínez (Vigo, 1912-2024) que, tendo en conta a súa avanzada idade, era na altura do seu pasamento o decano dos artistas plásticos de todo o mundo.

A construción estilística que foi elaborando Luis Torras na súa longa traxectoria vital ten moito que ver con tendencias figurativas patentes no período da súa formación nos xa afastados anos trinta do pasado século, en concreto o seu traballo hai que o pór en relación non só co mundo académico en que se iniciou senón tamén co ambiente da figuración europea de entreguerras que nos anos trinta inzaba os espazos expositivos e as publicacións daquela altura.

O medio en que se forma é o Madrid dos trinta, onde se trasladou con 23 anos, en 1935, para iniciar os estudos na Escuela de Bellas Artes de San Fernando, mais ao comezo da Guerra Civil, no verán de 1936, estaba de volta en Vigo pora gozar das vacacións escolares, este feito vai provocar que sexa forzosamente incorporado ao exército franquista e como consecuencia dos combates ferido na fronte norte por dúas balas, unha delas cerca do cerebro, o que lle produciría de maneira permanente unha xordeira. Despois de ser licenciado do exército, en 1941, rematou os estudos de Belas Artes e obtivo o título de profesor de Debuxo, profesión que exercería, primeiro, en Madrid e máis tarde, dende 1954 en Vigo, na Escola de Artes e Oficios da rúa García Barbón, onde deixou unha importante pegada en varias xeracións viguesas.

Aínda que non libre de modulacións ao longo do tempo, a obra de Luis Torras combina silencio, estatismo e unha moi elaborada e precisa factura, o seu era un universo carente de excesos preciosistas, tan do noso presente, mais non por iso mesmo con menos sentido no mundo actual, xa que o artista sempre conseguíu penetrar en aspectos fundamentais da condición humana e reflexionar sobre o sentido profundo da existencia. Estamos perante unha pintura feita de silencios e envolvida nunha atmosfera conxelada, como era a pintura de Balthus e tamén a de Pancho Cossio, con que non poucas veces se ten posto en relación a súa estética, mais cunha intencionalidade e unhas coordenadas vitais e temáticas ben desemellantes.

Temática

Os temas da súa pintura: as paisaxes, as naturezas mortas e as figuras humanas estáticas, frecuentemente en estreita ligazón, permitiron ao artista reelaborar os xogos, os ollares, os movementos conxelados e tamén favoreceron o pormenorizado estudo compositivo que sen dúbida nos lembra escenas semellantes de interiores barrocos, en especial a tradición española que pasa por Francisco de Zurbarán ou Juan Sánchez Cotán. O pintor vigués traballou cunha actitude de pureza ascética semellante a algúns dos grandes cultivadores da natureza morta hispana, mais as súas obras tamén poden lembrar outros grandes creadores de xénero como Lubin Baugin, no século XVII; ou Giorgio Morandi no XX; a semellanza non estaría só no tema senón na actitude, no rigor e no respecto pola economía material e a sólida esencialidade formal.