Para alén da mafia

A fin de que o noso ollar sobre unha paisaxe deveña nidio, debemos agardar a que a poeira levantada polos pasos dos viandantes que por alí transitaron acougue no chan. Deste xeito, esa mesma paisaxe quedará despexada e poderemos adquirir, entón, unha perspectiva axustada, unha mirada calma.

Un cuarto de século resulta tempo máis que suficiente para que cada vez máis historiadores do audiovisual compartan unha opinión: “A idade de ouro da televisión comezou coa serie Os Soprano, xusto hai 25 anos”. O cambio de paradigma na produción e consumo televisivos, ratificado pola aparición de múltiples plataformas de streaming que están a desbancar a medios tradicionais como o cine e a propia televisión, empezou a xestarse nunha compañía que naceu como televisión por cable baixo subscrición: HBO. E, como adoita acontecer, a nova etapa naceu nas marxes. Unha das razóns pola que Os Soprano acadou a excelencia e mais a repercusión que finalmente logrou —ata, incluso, suscitar unha precuela en formato longametraxe: Santos criminais— probablemente radique no rexeitamento das cadeas tradicionais ao proxecto presentado polo seu creador, David Chase. A última opción acabou sendo HBO, que naquel tempo contaba con tan só once millóns de abonados e onde a liberdade de creación nada tiña que ver coa taylorización da televisión convencional. Esta serie endexamais podería xestarse, tal e como a coñecemos, no seo da industria tradicional televisiva.

A David Chase, fillo de napolitanos, ofrecéronlle no seu día liderar a creación dunha serie baseada en O padriño, pero con bo criterio rexeitouna. Por outra banda, a súa esposa propúxolle escribir algo sobre a súa nai, unha muller obsesivamente protectora. Da fusión de ambas ideas, logo dun exercicio de pulimento, Os Soprano comezou a coller forma: un poderoso xefe da mafia de Nova York intimidado pola súa nai, e aferrado a unha terapia cunha psicóloga.

A partir de aquí, o mito foi medrando ata acadar seis temporadas en torno á psique dun personaxe singular como Tony Soprano (James Gandolfini). Para a confección da trama, a serie contou cun dos mellores elencos de guionistas, cuxa simple tarxeta de presentación acredita o nivel da escrita sobre a que se cimentaba. Terence Winter (O lobo de Wall Street), Mitchell Burgess, Robin Green, Diane Froloy e Andrew Schneider (Doutor en Alaska), Matthew Weiner (Mad Men), Frank Renzulli (The Walking Dead), Michael Imperioli (Goodfellas), Todd A. Kessler (Bloodline), ademais do propio David Chase. Como asesor dos guionistas contrataron un traballador da fiscalía para que aportara datos reais sobre o funcionamento interno da mafia. A repercusión da serie foi de tan magnitude que algunhas fontes do FBI aseguraban que nas escoitas que realizaban aos teléfonos pinchados, os domingos pola noite podían oír conversacións entre membros da mafia acerca do episodio visionado esa mesma xornada.

A historia rematou en xuño de 2007. A derradeira secuencia do derradeiro episodio da derradeira temporada, como non podía ser doutro xeito, xerou un alude de reaccións contrapostas. Non só á hora de valorar se o final estaba á altura da serie, senón, e máis importante, por descifrar o sentido dese mesmo final, concluído cun inesperado fundido a negro que furtaba a resolución explícita do relato. Tiveron que pasar máis de dez anos para que David Chase, nunhas declaracións efectuadas a "The Hollywood Reporter", confirmara que efectivamente, tras esa imaxe enegrecida, Tony Soprano era asasinado.

Os Soprano é algo máis que unha simple historia sobre a mafia, é unha disección profunda da psique humana a partir do contexto relacionado co mundo gangsteril, na que saen a relucir as fobias, filias, angustias, medos, traumas e obsesións. Cada vez que Tony sentaba diante da súa psicoterapeuta, ao carón do seu sofá sentaba tamén a sociedade americana de principios do século XXI.