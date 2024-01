Alegoría en pedra

A Fama, unha divindade de orixe romana, foi unha figura prominente na arte e a cultura ao longo dos séculos. A súa representación alegórica pódese atopar en diversas formas, nomeadamente nas fontes monumentais decorativas. Este artigo centrarase na exploración da alegoría da Fama a través destas fontes ornamentais, en particular da que, probablemente, labrou o mestre Ignacio Cerviño no concello de Ponteareas no ano 1876.

Na mitoloxía greco-romana, a Fama era a personificación dos relatos, das murmuracións e, xa que logo, da idea pública sobre unha persoa. Encargábase de estender as faladurías e mais os feitos dos homes e mulleres sen importarlle se estes eran certos ou non. A pesar dos problemas que causaba en todas as cidades, a Fama era querida por gran parte da poboación, porque era a que se encargaba de que as fazañas dos heroes fosen coñecidas. Por esta razón a Fama foi unha figura popular na arte ao longo dos séculos. Un exemplo notable é o debuxo da Fama a cabalo que pintou Antoine Coysevox en 1719, e que se exhibe no Museo do Louvre de París. Outra é a Alegoría da Fama, un cadro do pintor José del Castillo pintado cara a 1775 e que se conserva no Museo del Prado.

Pero son as fontes ornamentais dedicadas á Fama a forma máis visible de render homenaxe pública a esta divindade. A Fonte da Fama situada na Piazza Columbo de Xénova (Italia), a da praza da Catedral de Lima (Perú) ou a do Palacio de San Ildefonso (Segovia) son algunhas das máis monumentais que coñecemos. Un exemplo destacado é a escultura da deusa Fama que remata a portada principal da Antiga Real Fábrica de Tabacos en Sevilla, unha escultura realizada polo portugués Caetano da Costa a mediados do s. XVIII que hoxe é o emblema institucional da Universidade de Sevilla.

En Galicia, as cidades de Ferrol, A Coruña e Pontevedra tamén conservan exemplos senlleiros de fontes dedicadas á Fama. O gurgullo ferrolán, construído no ano 1787, ten forma de obelisco granítico e aparece coroado por unha imaxe trompeteira desta alegoría que desafía o equilibrio sobre un único pé. O manancial da Fama coruñés, situado hoxe na Praza de Santo André, foi labrado polo escultor compostelán Antón Pernas a partir dun deseño de 1793-94 asinado por Fernando Domínguez Romay. O exemplar pontevedrés é, segundo Fontán Couto (2015), un deseño do artista Pedro de Moldes labrado en 1788, ano no que o Concello decidiu reparar e engalanar unha fonte anterior concibida polo escultor luso João Lopes O Velho.

Cen anos despois da súa aparición nestas tres cidades, un exemplar da Fonte da Fama chegou a unha vila galega: Ponteareas. Todo comezou o 20 de xuño do ano 1875, cando a Corporación Municipal presidida por Aquilino A. Buílla deu conta do expediente formado para “la traida de aguas para una fuente del barrio del Puente de esta villa”. A medida contou co voto unánime de todos os corporativos, que acordaron “prestarle a todo su aprovacion y que en su virtud se saquen a subasta las obras que segun el pliego de dichas condiciones deben hacerse en este concepto efectuandose las mas por administracion para lo cual se faculta al señor Presidente asi como para ajustar con un maestro inteligente la fuente y su pilón procurando que sea de buen gusto, el que tambien dejan a su eleccion”. Lamentablemente o Arquivo do concello ponteareán non conserva as actas do ano 1876, que deben informar do custe e da autoría deste monumento, aínda que Anxo Coya (2022) lla atribúe a Ignacio Cerviño Quinteiro (1834-1905) de forma inequívoca.

A Fonte da Fama ponteareá parte dun vaso oblongo de granito de 1 m de altura que no seu exterior aparece articulado por medio dun plinto, toro e gran escocia cóncava que remata en altura nun bordiño perimetral a modo de pousadoiro. No seu centro érguese unha columna do mesmo material que, no seu primeiro tramo, é de sección cadrada. A seguir, a columna muda de sección e pasa a un tambor circular ornado con catro motivos curvos equidistantes rematados en volutas. Na cara principal, unha serpe ou sauro case exenta de cuxa boca mana a auga da fonte. Sobre esta peza, unha secuencia de colariño, escocia e toro a modo de coroación que, novamente aparece decorada con pequenas volutas sobresaíntes pero que, a diferenza das que a preceden en altura, sitúan as súas volutas cara o interior da columna. A seguir, unha peza cilíndrica decorada con catro dentes de sección cuadrangular. O tambor superior, de forma troncocónica, loce o escudo de Ponteareas en altorrelevo no anverso e unha inscrición que recorda a súa construción no reverso: “El Ayuntamiento de 1876. Su presidente Builla D. Aquelino”. No plano superior, un estreito capitel de orde corintia formada por follas de acanto e catro volutas angulares superadas por unha peaña de planta cadrada cos lados cóncavos. No alto, rematando en altura o conxunto, a Fama en forma de figura feminina alada vestida que tanxe dunha trompeta coa man dereita, mentres que fai descansar a súa esquerda na cadeira.