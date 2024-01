Nos papeis de Admunsen

Sostén o tango “Volver” que vinte anos non son nada. Porén, eses catro lustros que pasaron desde a morte de Manuel Vázquez Montalbán en Bangkok foron duros de roer. Aínda aturamos esa sensación de orfandade colectiva que deixou cando encaramos os sucesos políticos e sociais que acontecen na nosa contorna. Ou, en palabras de Maruja Torres, a pregunta de “qué diría Manolo de iso?”.

Malia a aparente formalidade das súas análises –que moitas veces escapaban á comprensión de persoas con bagaxe-, Vázquez Montalbán tivo a habelencia de saber resumir nun slogan, nun flash, non xa un acontecer senón un período histórico. Así, acuñou aquilo de que “Contra Franco viviamos mellor” non por nostalxia dos anos da ditadura senón a maneira de denuncia daquela esquerda conservadora que non soubo trocar o chip coa chegada da democracia.

Trátase dunha capacidade de análise e de síntese da que fun testemuña cando compartimos mitin na campaña e1ectoral das xerais de 1986. Era en Ca n’Anglada, un barrio obreiro de Terrassa. Deu inicio Manolo á súa intervención deste xeito: “Nestes catro anos de goberno socialista, o único que mellorou en España foi a selección de fútbol, que antonte gañou a Dinamarca por 5-0”, en referencia a un partido disputado no Mundial de México. E esta contundencia, que asemade era sinxela e sarcástica, viña resumir todas as críticas á tarefa de Felipe González malia a modernización que a súa elección supuxera. Unha ironía que exerceu especialmente nas súas columnas de prensa e nalgunhas das súas novelas. Porque sempre estivo nunha terra de ninguén. Como individuo, entre as orixes obreiras da súa familia –ás que nunca renunciou- e a necesaria acomodación nunha sociedade burguesa aínda que o fixese a contra corrente.

E, dalgún xeito, Vázquez Montalbán colleu desa burguesía barcelonesa, que o incomodaba, algunhas das súas iconas, como na mitoloxía grega fixo Prometeo cando roubou o lume dos deuses: subverter a elite coa cultura popular e mais a gastronomía. Pero non a dos restaurantes de cortinados e comedores reservados, senón a popular: a propia da terra onde naceu á que se incorporaron as dos chegados doutras xeografías: no seu caso, Galicia e Murcia. Unha vinganza incruenta con conciencia de clase contra aqueles que reproducen a súa riqueza por vía familiar.

E nesa tarefa –semellante á que Nietzsche sinalaba a propósito do resentimento dos chandalas, compartida con Juan Marsé-, o seu ariete foi o detective Pepe Carvalho, mestura de galego e catalán, ex axente da CIA e simpatizante comunista. Un personaxe que –con todas as imprecisións literarias que queiramos: Manolo non sempre era pulido á hora de escribir- foi capaz de popularizar hábitos, como o de beber frío o bagazo.

Comprometido coa política –e coa política difícil, co PSUC- como posiblemente non fixo ningún outro escritor da súa xeración, asemade exerceu sempre unha intuición para saber os aires que movían a sociedade que lle tocou vivir. Unha intuición precoz cando durante o seu paso de tres anos pola cadea, escribiu o ensaio Informe sobre la información, no que diseccionaba os mecanismos de control (prensa, publicidade) que as novas sociedades capitalistas estaban a establecer. Ou a súa inclusión en Nueve novísimos poetas españoles (1970).

Agora, o vigués José Colmeiro, catedrático en Auckland, vén de exhumar a primeira novela de Vázquez Montalbán, Los papeles de Admunsen (sic). Narra en clave autobiográfica as teimas dun intelectual novo que, despois de padecer cadea, procura un lugar ao sol na súa sociedade, cunha limitación de movementos: a imposta polo réxime vixente e pola rixidez inherente á militancia comunista clandestina. Contrario a todo dogma –comezando polos que tiña que aturar no partido en que militaba-, non por iso deixou de empregar ferramentas de pensadores da esquerdas. Imposible de publicar no seu momento por obvias razóns de censura, cando chegou a liberdade quedaba excluída da moda imperante. Pero agora, e como sinala José Colmeiro, esta novela actúa de caixa negra para poder entender todo o mundo literario que Manuel Vázquez Montalbán construíu despois.