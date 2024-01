O compromiso de Dario Fo

Ademais da súa condición de actor e director, Dario Fo deixounos unha obra dramática notable, razón pola que en 1997 recibe o Premio Nobel de Literatura, sendo autor de máis de medio cento de títulos, algúns escritos en colaboración coa súa compañeira, Franca Rama, coa que en 1969 funda unha compañía, La Comune, coa que estrean moitos deses títulos. Do seu maxisterio como dramaturgo, dá conta este texto que presentamos, Morte accidental dun anarquista (1970), en versión galega de María Alonso Seisdedos, publicada por Galaxia en 2023.

Morte accidental dun anarquista Dario Fo (María Alonso Seisdedos, trad.)

Galaxia, Vigo, 2023, 14 €

Tampouco esquecemos algúns traballos relativos á historia do teatro italiano ou á técnica teatral. No primeiro caso temos o volume Totò. Manuale dell’attor comico (1991), no que revisa a traxectoria e as maneiras de facer na escena dun dos actores máis importantes de Italia. No segundo lembramos o Manuale minimo dell’attor (1987), traducido para Hiru por Carla Matteini en 1998, onde en seis xornadas, inzadas de escenas breves, debulla tópicos e principios do teatro e da interpretación. Entre elas destacamos “Contra a idea dos cómicos farrapientos” ou “Eloxio de San Carlon de Arona”, nas que abrolla o humor cáustico, a ironía mordaz e a vontade crítica que tanto caracterizan a súa obra. Deixa así constancia da riqueza do teatro popular italiano, que coñece no inicio da súa carreira e nos espectáculos de variedades da Compagnia di Rivista de Milán, logo de rematar estudos na Academia de Brera, en Milán.

Posicións progresistas

Malia que se ten probado a súa participación, cando mozo e como quinto, na estrutura militar da República Social Italiana, ao longo da súa vida mantivo posicións progresistas, primeiro en organizacións como Soccorso Rosso Militante, de apoio ás loitas obreiras, ou Lotta Continua, e máis recentemente apoiando a Beppe Grillo e o Movemento Cinco Estrelas. Aquela implicación na vida pública e política, desde posicións de esquerda, foi a causa de constantes problemas e conflitos, algúns deles graves, coas forza da extrema dereita neofascista. En 1973 Franca Rame foi secuestrada, torturada e violada por un comando de sicarios, un crime de xénero e político que quedaría impune, cando en 1998, tras un procedemento xudicial delongado en exceso, o delito se considerou prescrito. Aquela experiencia sería recollida pola propia Franca no texto titulado Lo Stupro, que ela mesta presentou na escena.

Dese compromiso socio-político nace Morte accidental..., como lembra o autor no Limiar do volume, onde sinala que o tema central é o denominado terrorismo de Estado, tomando como mostra significativa o que se coñeceu como “caso Pinelli”. O tal caso refire a detención e morte de Giuseppe Pinelli, traballador ferroviario acusado dun atentado con bombas na Piazza Fontana de Milán, pero cometido por organizacións neofascistas co apoio probable da policía e do exercito. Mentres estaba detido na Comisaría, Pinelli “cae” á rúa desde o cuarto piso da Comisaría e morre. Un caso similar ao do estudante Enrique Ruano Casanova, que morre en Madrid en 1969 tras “caer” pola fiestra dunha comisaría en Madrid, crime que quedou impune.

Utilizando materiais auténticos en clave documental, e recursos propios do teatro popular como a figura do falso tolo que revela verdades agochadas, a suplantación de identidades, ou a mirada ao mundo polo envés, o texto presenta as diferentes maneiras en que se reconstruíron os feitos en investigacións e xuízos, revelando contradicións e artimañas da policía e da xustiza para ocultar o asasinato dun inocente por supostas razóns de Estado. Un texto magnífico, cunha carpintaría dramática requintada e un humor acedo e negro que invita a pensar en tantos casos e cousas do momento actual.