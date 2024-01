Libros recomendados da semana

Polo Vigo de Ceferino de Blas

Estro Montaña

A Filosofía nace do asombro, escribe Aristóteles. Tamén a obra de Ceferino de Blas sobre Vigo nace do extraordinario que el descobre na cidade á que arriba para dirixir FARO DE VIGO na década dos oitenta do pasado século. O mar, a industria, o rápido desenvolvemento demográfico, as pegadas da emigración, o pasado romano, a arquitectura..., todo o que tén que ver coa Historia e mais a cultura da urbe conforman un pequeno milagre que el estudará con paixón. Porque Ceferino de Blas foi un home sensible e intelixente que impulsou o Instituto de Estudos Vigueses, que propiciou a creación do Club FARO -e aínda a deste mesmo suplemento- e que mergullou no grande arquivo do decano da prensa española para estudar en silencio os grandes acontecementos e mais as pequenas noticias que foron creando a memoria colectiva. Como Cronista oficial da cidade foinos entregando os segredos máis dispares, segredos que ás veces escribía nos lugares máis recónditos do planeta, pois era un gran viaxeiro.

En Vigo, puerta del mundo -obra póstuma do autor- aparecen as grandes figuras e os personaxes máis senlleiros que visitaron Vigo ou que estiveron de paso a través dos séculos. O título está relacionado coa cabeceira de FARO titulada desde 1949 “El Berbés, puerta del mundo”, como recoñecemento ao intenso tráfico marítimo internacional que tiña o porto. Substituía este epígrafe ao máis xenérico “Información marítima.” Os datos e mais as fotografías que proporciona o libro serviron de base para a exposición celebrada o último verán na rúa do Príncipe, pero agora ese material está incrementado ata semellar unha enciclopedia abreviada, na que cómpre destacar, pola súa utilidade, un glosario final. Os textos que compoñen o volume están armados segundo unha orde cronolóxica arredor de personalidades dispares; deste xeito, podemos gozar del lendo todo seguido ou ben escollendo entradas selectivas.

Ao peregrinar de Ceferino de Blas por bibliotecas, arquivos e fundacións debemos a felicidade dunha entrega estruturada en dez capítulos e varios anexos. Por eles desfilan figuras tan distintas coma Xulio César, o caudillo árabe Almanzor, os escritores Jules Verne, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Pablo Neruda ou Stefan Zweig, políticos da talla do káiser Guillerme II, o rei Afonso XIII de España, Lev Trotski, Domingo Perón e mais Eva Duarte, “Evita”. Non faltan pintores como Pablo Picasso ou Joaquín Sorolla ou tamén espías de renome como Mata Hari. Guglielmo Marconi e Stephen Hawhing, no mundo da ciencia; actrices como María Guerrero ou Margarita Xirgu son exemplo da extensa lista, na que cómpre subliñar a abundancia de nomes na primeira metade do século XX, época de especial importancia no tráfico trasatlántico.

Escrito con sinxeleza, claridade e precisión, Vigo, puerta del mundo constitúe un valioso legado e, de certo, un libro de moi recomendable lectura.

Vigo, puerta del mundo Ceferino de Blas

FARO DE VIGO, Vigo, 2023, 9,95 €

Semblanzas e experiencias

Unha traxectoria irregular

Héitor Mera

O título deste poemario adiántanos a estrutura do libro. Engadímoslle tres poemas introdutorios e un epílogo, e xa temos o construto básico desta nova entrega de Silvia Penas.

Cada unha destas partes afonda nunha serie de semblanzas sobre experiencias dun eu lírico que espalla a súa vivencia a outras persoas as cales, en determinados momentos, poden mesmo estar fondamente relacionadas con el. Hai unha loita pola expresión atinada en numerosas imaxes que procuran facernos ver unha maneira distinta de enfocar estes sentimentos e vivencias. O que non deixa de ser cotián na vida das persoas, aquí torna distinto, escusa para unha reflexión máis fonda do ser. A presentación de cada unha das pasaxes que se dan no poemario fai pensar que estamos perante unha visión ontolóxica do eu lírico vencellado tamén á propia autora. Poesía autoreflexiva proxectada en persoas e situacións distintas coas que se identifica dunha maneira ou doutra.

Chamamos a atención sobre o feito de que cada unha das partes do poemario está introducida por unha cita da autora estadounidense Silvia Plath, escritora especialmente comprometida coa identidade da muller. Eis, polo tanto, unha das chaves de Retratos:a procura e experimentación arredor desta cuestión en aspectos importantes da súa vida.

O poemario está ben concibido dende o punto de vista filosófico e conceptual. Hai un plan que a propia estrutura permite albiscar. Hai imaxes que son acertadas e hai unha procura da palabra poética máis ou menos acertada dependendo da ocasión. Porén, hai momentos nos que a poesía de Penas alterna algún punto de interese con fragmentos prescindibles e insulsos, xa non polo que puidera querer expresar –evocar non evoca demasiado-, senón por como é expresado. Semella que a versificación do poemario está suxeita a un único criterio: darlle á tecla do Enter antes de chegar ao final da folla. Se as liñas chegasen ao final teriamos textos prosísticos perfectamente concibidos. Falta ritmo, intensidade e a potencia lingüística que debe iluminar a poesía. No medio, algún que outro achado, mesmo no ton dalgún poema, atinado, pero tremendamente irregular e pouco consistente.

Retratos de vodas, partos e funerais Silvia Penas

Galaxia, Vigo, 2023, 12,65 €

Fermosa viaxe, fermoso libro

O Miño do inverno ao verán

Lucía Seoane

Desde o pedregal de Irimia deica ás augas do Atlántico, mediando entre dous países irmáns: velaí os 315 quilómetros que transita o Miño, “o pai Miño”, percorrendo tres das provincias galegas e bañando, asemade, as ribeiras desoutra rexión portuguesa que adoptou o seu mesmo nome, se ben que con distinta grafía, o Minho. O Miño, si, pero aínda as ribeiras desoutro afluente/competidor, o Sil –“O Sil leva a auga, o Miño a fama”-, o cal conflúe coas augas miñotas no lugar de Os Peares. O Sil que tomaría o seu nome das palabra latina “minium” (“de cor vermella”) e que, ademais, viría provocar dalgún xeito unha desavinza entre as divindades propias e aquelas que protexen o seu competidor. Miño e Sil; Sil e Miño, entón, que irán, en calquera caso xuntos e revoltos ata a fin da súa viaxe.

Ao longo de dez capítulos –“Un nacemento disputado”, “De Lugo a Portomarín”, “Ourense, ouro licuado”, “A raia húmida”...- e mais un epílogo; con sabedoría de estilo -ao tempo dotado de sinxeleza e de lirismo- e manexando sempre con especial habelencia a documentación precisa, Xesús Fraga (Londres, 1971), premio Blanco Amor e Premio Nacional de Narrativa -velaí Virtudes (e misterios), 2019- é quen de convidarnos, e aínda de engaiolarnos, nesta travesía polos eidos da Terra Chá, de Lugo, Paradela, a Ribeira Sacra, Castrelo de Miño, Tui e Valença..., Camposancos e Caminha. Sen dúbida, trátase dunha fermosura intensa das paisaxes pero tamén desoutra fermosura das palabras coas que o autor vén describilas. En fin, un volume senlleiro para disfrutarmos con especial pracer; acaso acompañados dun deses licores a botaren raíces nas beiras e nos sucalcos. De solsticio a solsticio.

Río Miño Xesús Fraga

Kalandraka, Pontevedra, 2023, 17,10 €

Compromiso, palabra e voz

A realidade das migracións

María Navarro

O xurado da décimo sexta edición do Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil, convocado pola Deputación da Coruña, acordou declarar gañadora a obra A tribo do mar de Lois Pérez (Lugo, 1979) da que destacou a temática, o punto de vista narrativo adoitado e o estilo.

A voz de Alexandra que olla o mar de Burela, a aventura de Samba e Tihani que desexan un mundo mellor ou a travesía de Souleymane que fala dende Italia preséntanse no relato para configurar unha narración coral na que a propia historia unhas veces navega nun mar bravo, outras roda nunha tormenta de area, outras resiste as inclemencias climatolóxicas e persoais e que case sempre amosa un instinto de supervivencia que marabilla e que achega esperanza. Logo os logros deportivos da caboverdiana, a “piedade” de quen olla o deserto como un lugar exótico do que tirar partido, a afouteza de quen se lanza á procura dunha vida máis amable e mesmo a ruindade de quen fai negocio da necesidade, encárganse de adozar e enfeitizar o discurso para que se perciba unha realidade, a das migracións, como unha práctica que, non por estar afeitos a escoitala, nos debe deixar indiferentes ao drama que supón o abandono, a fuxida ou a loita contra a natureza.

En forma de narración, a través de cartas ou a modo de reflexión coñecemos como as personaxes van abordando e sorteando situacións e circunstancias que os levan a construír un universo propio onde se impón a vida e o desexo de acadar harmonía consigo mesmo, cos demais e co medio, sabendo cal é a posición de cada un no espazo e no tempo e facendo da tribo o soporte emocional e loxístico.

De novo a literatura se pon ao servizo da visibilización e manifesta o compromiso feito palabra e voz.