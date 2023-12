En tempos de globalización

No ano 2000 Negri e Hardt publicaban Imperio, un libro no que tentaban describir a orde mundial a finais do século XX e comezos do século XXI, un período no que o colapso da Unión Soviética, o 26 de decembro de 1991, deu paso á consolidación hexemónica dos EE UU, que exercía o seu dominio universal a través dunha serie de institucións subordinadas (FMI, BM, OMC, G7 ou Foro Económico Mundial de Davos) e periféricas (Unión Europea, Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA– e Fondo Económico Asia-Pacífico). Nese contexto, no que a globalización ao servizo dos intereses das elites dominantes semellaba diluír o papel dos estados-nacionais, Negri e Hardt propuñan que o poder xa non ten un centro claro, senón que está en todas partes e impregna todos os aspectos da vida, dando lugar a unha sociedade na que o capital –que ten a súa disposición diversas estratexias de dominación–, exerce un control omnipresente. Ora ben, é posible a acción antiimperialista nun mundo así?

A emerxencia da “multitude”: Nos anos nos que Negri e Hardt estaban a traballar no seu libro Imperio, esa multitude diversa e democrática, anónima e creativa, comezaba a organizarse en forma de movementos: as campañas en contra do V Centenario despregadas polos movementos de resistencia indíxena, negra e popular nos anos anteriores a 1992; a fundación de Vía Campesiña, un movemento internacional creado no ano 1992 que aglutina numerosas organizacións campesiñas, de mulleres rurais, comunidades indíxenas...; a rebelión zapatista en Chiapas, que no ano 1994 desenvolveu un novo xeito de organizarse politicamente... Un feixe de movementos que, a partir do ano 2001, comezaron organizarse mundialmente a través do Foro Social Mundial.

Non obstante, se ben ese movemento diverso e disperso, en moitas ocasións posmarxista e herdeiro doutras tradicións de loita (ecoloxismo, pacifismo, antimilitarismo, feminismo, indixenismo, antirracismo...), que desconfiaba da acción política e das experiencias do “socialismo real”, evolucionou cara o que denominamos “altermundismo”, o antiimperialismo atopou a súa razón de ser nos movementos políticos que defenden o xurdimento dun mundo multipolar: velaí está o proxecto dos BRICS, un conxunto de países con economías emerxentes –sobre todo no ano 2010, cando se fundou o grupo–, con tradicións políticas diverxentes, pero cun mesmo obxectivo: organizaren un mundo multipolar no que as institucións internacionais cumpran a función para a que foron creadas –moitas delas ao abeiro da ONU–, e deixen de funcionar como institucións subordinadas ao proxecto imperial dos EE UU.

O imperio do capital: A cuestión do imperio do capital xa viña sendo analizada por Samir Amin dende os anos 90 do século pasado. Neste caso, a diferenza do que sosteñen Negri e Hardt ou Robinson, quen afirma que a globalización fixo emerxer unha “clase capitalista transnacional e un aparello estatal transnacional”, o capital, sostén Samin, certamente está en mans dunha elite dirixente que controla os cinco monopolios estratéxicos: as novas tecnoloxías, os fluxos financeiros a escala mundial, o acceso aos recursos naturais do planeta, os medios de comunicación e as armas de destrución masiva, que garanten a hexemonía mundial da vella tríade occidental (EE UU, Xapón e Europa), pero as empresas que controla esa clase capitalista transnacional, non operan dende “aparellos estatais transnacionais” (entidades financeiras internacionais, por exemplo), senón que seguen a exercer a hexemonía mundial a través de Estados-nación, tese que defenden na actualidade Prabht e Utsa Patnaik. Ora ben, nos últimos anos, ese imperialismo colectivo da tríade, como consecuencia das tensións interimperialistas xurdidas como consecuencia da crise xeralizada do sistema capitalista e do xurdimento dun conxunto de países emerxentes que comezan a romper o control hexemónico dos cinco monopolios, estase a transformar nunha hexemonía dos EE UU, que se expresa na dependencia cada vez maior da UE e de Xapón, que no seu momento puideron chegar a disputar a hexemonía mundial.

Multipolaridade

Enfrontarse á hexemonía unipolar dos EEUU na construción dun mundo multipolar, converte os actores dese proceso en antiimperalistas? Ou dito doutro xeito, é o proxecto dos BRICS+ un proxecto antiimperialista? Obviamente non, fundamentalmente por dúas razóns: primeira, os elementos máis fortes desa alianza estratéxica (China e Rusia), na medida en que son os que teñen unha elite dirixente que non é “facilmente subornable polos EE UU”, manteñen tensións imperialistas aínda que sexa a escala rexional; segunda, tanto no Brasil como na India ou en Sudáfrica, que exercen importantes liderados internacionais, as tensións interimperialistas teñen unha clara expresión na evolución política interna, polo que en ocasións se someten aos intereses dos EE UU, ese foi o caso de Bolsonaro e Trump.

Ora ben, pode ser antiimperialista un mundo multipolar? Si, e debería selo. Neste sentido, seguindo a análise de Nancy Fraser, autora de O vello está a morrer e o novo non dá nacido (2019), o desafío fronte á complexa crise sistémica actual ecolóxica, económica, social, política e cultural, esixe un cambio que non pode xurdir do propio capitalismo, ten que emanar dun proxecto de construción anticapitalista, por non dicir, en palabras de Samir Amin, dun proxecto socialista mundial.