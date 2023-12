A soberanía do corpo

Na arte contemporánea son moitas as posibilidades de afrontar a presenza do corpo, así podemos encontralo como lugar de actuación, como auténtico soporte artístico, cunha carga intensa de denuncia (Zhang Huan); o corpo tamén pode aparecer baixo a coacción, como problema, co suxeito indefenso (Mona Hatoum) ou mesmo pode ser percibido como unha sutil aparición (Helena Almeida).

Porén, a presenza do realidade corporal na arte é en esencia a presenza do corpo contemplado. O noso ollar retén, en momentos de especial intensidade, non soamente os trazos corporais senón que consegue ir máis alá, achegarnos as imaxes dun xeito máis fondo, o que para Lacan era produto e consecuencia dun “estado de vixilia”.A esta actitude coido que nos poden levar, entre outras moitas posíbeis lecturas, as fotografías de Helmut Newton (Berlín, 1920-Los Ángeles, 2004), un fotografo de moda singular que coas súas obras non só non nos afasta da realidade corporal representada, senón que nola fai moito máis intensa, mesmo sobredimensionada, como se a anécdota presente inevitabelmente en cada obra –ligada case sempre ao mundo da moda– deixase paso a unha formulación de intensa iconicidade, procurada mesmo con citas da tradición visual.

No centro da obra de Helmut Newton, que agora podemos contemplar na Coruña, está o corpo: o corpo que aparece, que se move, que se presenta perante os nosos ollos, impondo a súa soberanía na súa instantánea presenza ou na súa complexidade, na súa diversidade e na súa esencial unicidade.Newton, que fundamentalmente traballou no medio profesional da moda e axudou a conformar unha auténtica revolución na súa visualidade, proxectou en todo o seu labor un ollar que se afasta de calquera tentación documental. Os seus corpos dificilmente permiten lecturas que pretendan transmitir unha suposta simplicidade “natural” ou un estado primixenio, produto de visións falsamente idealistas. Mais, ao mesmo tempo, tamén son obras que se afastan e impiden posíbeis lecturas desde unha “gramática” desexualizadora, como as que nalgunha ocasión realizou Roland Barthes.

Ben pola contra, os corpos de Helmut Newton son corpos que se “ofrecen”, no sentido que utilizou Georges Bataille, incluso que perturban, imaxes da sedución, facendo uso da ambigüidade á que nos dirixe a imaxe, converténdose en obxecto de desexo e en realidade provocadora.

Os grandes formatos –velaí os “grandes nus”–, a procura da elasticidade, do movemento, fai que nos sintamos perante unha auténtica soberanía do corpo. O fotógrafo ofrécenos a súa presenza, mais tamén nos transporta, acompañando o corpo, a un auténtico desprazamento, con frecuentes referencias á historia da arte. Un desprazamento que, ao se tratar do corpo, é a razón da súa conversión en obxecto de desexo, no que este ten de realidade provocadora, que o fotógrafo constrúe por medio dunhas creacións de enorme nitidez, case escultórica, nas cales a utilización dos grandes formatos ocupa un papel sobranceiro.

É interesante notar que cando presenta corpos vestidos esta soberanía do corpo aínda destaca máis. De feito, non poucas fotografías fan lembrar o que afirmaba Bataille sobre como a atracción dunha vestimenta e duns accesorios que funcionan na medida en que esta roupa anuncia ou suxire o corpo. O semioculto, a revelación, a profanación, son a esencia do erotismo, como nos lembra o pensador francés.

A outra chave da ollada de Helmut Newton sobre o corpo é o movemento, o ritmo corporal, que acaba por conformar un compendio ideal do corpo, expresión dun ritual liberador, que mesmo nos pode levar ao ideal escultórico da antigüdade grega.

Título: Helmut Newton - Fact & Fiction. Autor: Helmut Newton. Comisario: Philippe Garner, Matthias Harder e Tim Jefferies. Producón: Fundación MOP

Local: Peirao da Batería, A Coruña. Até o 1 de maio de 2024.

Exposición na Coruña

Helmut Newton - Fact & Fiction é un proxecto das fundacións MOP e Helmut Newton, comisariado por Philippe Garner, recoñecido experto en fotografía; Matthias Harder, vicepresidente da Fundación Helmut Newton, e Tim Jefferies, director da Galería Hamiltons.

A exposición, alén da obra do artista, achégase tamén á faceta persoal a través dunha serie de vídeos que mostran a Newton traballando e conversando; de imaxes persoais que ofrecen unha visión da infancia, a carreira e a relación coa súa esposa June e de outros documentos como carteis, cámaras e equipos, accesorios, obxectos curiosos e recordos.

A escolma de fotografías de moda que conforma a exposición é unha boa mostra da linguaxe visual característica de Newton, incluídos os icónicos “grandes nus” e os retratos de personaxes como Charlotte Rampling, Elsa Perretti, Yves Saint Laurent, Margaret Thatcher, Andy Warhol, David Bowie, Daryl Hannah, Karl Lagerfeld, Jerry Hall e Naomi Campbell.

Como contrapunto ás imaxes máis icónicas, a exposición incorpora, alén diso, exemplos de “paisaxes” menos coñecidas de Newton: imaxes dos lugares que influíron na súa obra como Berlín, París, Los Ángeles, Montecarlo, Viena ou Las Vegas.