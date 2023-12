Shakespeare concentrado

O volume que comentamos, editado por Positivas, recolle catro versións doutros tantos textos de William Shakespeare, e invita a debates necesarios, que ao mellor poderían abrir cursos de acción relevantes. Titúlase Shakespeare en Roma, ao estaren as pezas baseadas na “materia romana”, reflectindo conflitos dunha sociedade en guerra, exterior e interior. Así o explica Fran Núñez, director do Centro Dramático Galego, ao presentar a edición do material textual dun espectáculo homónimo da nosa compañía institucional.

Partimos do feito de que todo texto non deixa de ser pre-texto ou pretexto para a creación escénica, ámbito autónomo de expresión e comunicación coa súa propia gramática e cunha pragmática moi específica. Ora ben, a liberdade da persoa que crea ten que conxugarse cos dereitos da persoa autora dun determinado texto, e por iso hai espectáculos que deixan constancia de estaren construídos “a partir” dunha determinada obra, establecendo unha distancia necesaria coa mesma. E por iso se agradece a inclusión de tal recordatorio na capa deste volume. O que lemos é Shakespeare, daquela maneira.

Cando o autor escribiu nunha lingua diferente, non está de máis indicar de que edición se parte no traballo de adaptación do texto, pois pode acontecer que se parta do texto orixinal, neste caso en inglés, ou dunha ou varias traducións (ao galego, castelán, portugués...). Sabemos que Rosa Moledo se ocupou da revisión e asesoría lingüística, pero descoñecemos se os textos sobre os que se fixo a dramaturxia son traducións realizadas por ela mesma ou por outras persoas, o que é relevante á propiedade intelectual da tradución, que tamén afecta ás editoriais nas que se publican. Nestes momentos en que tanto falamos de visibilidades, e tanto se reivindican, e con razón, non estaría de máis conceder aos demais o que reclamamos para nós. E se os textos se trouxeron do inglés para os procesos de adaptación e dramaturxia, por que non se publican tamén, mesmo dixitalmente? A Asociación de Tradutores Galegos promove un portal, Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego (BiVir), que ben podería acoller tales achegas.

Ten sentido publicar versións de textos cando na súa integridade están inéditos na nosa lingua? Sen dúbida, porque son relevantes en Historia da Dramaturxia, entendendo por dramaturxia, o proceso de versión, adaptación e adecuación textual á gramática escénica, o que implica outra forma de escrita, para construír a acción escénica e a través dela o mundo habitado polos personaxes. O propio Centro Dramático Galego mantivo durante anos unha colección notable, impulsada por Manuel Guede, que recollía os textos dos espectáculos. E así, quen queira poderá ler a versión que Roberto Vidal Bolaño fixo cun texto de Ramón Otero Pedrayo, Rosalía, comparable en ambición literaria ao que Karl Kraus titulou Os derradeiros días da humanidade.

Nun país con estudos oficiais de Dramaturxia, este tipo de edicións son necesarias en tanto son casos susceptibles de análise e estudo. Outra cousa, ben diferente é que a día de hoxe queden tantos textos de Shakespeare por traer á nosa lingua, eiva que Leandro Carré Alvarellos xa denunciou nos anos vinte do século pasado, cando lembraba o rol da Deputación de Barcelona no traslado das obras completas do tal William ao catalán. Promover edicións integras e canónicas das pezas máis importantes da dramática universal, de Aphra Behn a Gianina Carbunariu, tamén é unha maneira de facer país.

Outra cousa, diferente pero non menos importante, é o feito de que o público galego non poida coñecer espectáculos en versión integra de textos tan importantes como Coriolano, Xulio César, Antonio e Cleopatra ou Tito Andrónico. Moito máis aló da plena lexitimidade da proposta do CDG, está o dereito da cidadanía a ampliar o seu capital literario e escénico, con títulos da dramática universal e sen esquecer os da terra, e velaí temos a Luís Seoane, Otero Pedrayo ou Valle-Inclán, que poderían alentar tantos espectáculos. E non sería cousa boa unha Compañía Galega de Teatro Clásico (universal)? Agora que a Constitución está de moda, cabe invocar o artigo 44. Sen máis.

Cleopatra

Malia ser un vocábulo mal comprendido e peor utilizado, moi especialmente pola clase política, podemos aventurar, na lectura da súa obra, que Shakespeare tiña unha ideoloxía precisa, e con ela unha idea do mundo no que vivía, e do mundo no que quería vivir. Dicir que escribía segundo os intereses da Coroa ten certo sentido pois a compañía na que traballou foi patrocinada primeiro por Isabel I e despois por Xacobe I. Unha parte dos seus textos alertan dos perigos que podían poñer en risco a orde social establecida e o reparto de poder entre poderosos; nesa clave cabe ler as catro versións que comentamos.

William recreou o mundo cuns valores determinados, os da súa época, e por iso personaxes como Cleopatra Filopator Nea Thea (VII) se constrúen dunha maneira que nesta altura non aprobamos, pois ofrece unha visión da raíña que non se compadece co que a Historia ensina. Velaí a razón de que figuras relevantes e polémicas, sexan recuperadas unha e outra vez, e así acontece con Antígona, como explicou George Steiner, nun magnífico estudo de literatura comparada.

Konstantinos Kavafis, que tanto amou Alexandría, recuperou as horas últimas de Antonio para escribir o que a crítica especializada considera un dos mellores poemas do século XX. Shakespeare dá para moito, e Cleopatra tamén. Xa botamos en falta unha revisión da súa peripecia vital coa complexidade e co rigor que merece e demanda.