De series para o frío

Confésolles que non é doado realizar unha compilación de contidos para consumir no Nadal. Na capital olívica as luces xa inundaron os escaparates e as rúas, incluso con retencións de tráfico e barullo nas vías, e é posible que toda esa retención provoque nas súas cabezas a necesidade dunha evasión necesaria. Para iso está o cinema, o audiovisual, para evadir. O de cultivar vén despois; acaba chegando, algunhas veces. Comprenderán, polo tanto, que non me é doado propoñerlles unha listaxe de recollemento, unhas series que implican, di a a publicidade, de consumo en parella, familia ou grupos. Pode ser que así sexa como mellor se desfruten estas propostas. Penso que se un está só, tamén son unha boa fonte de ledicia. Case soa naíf fronte á agresividade e cousa frenética das festas, mais, se mo permiten, podemos aproveitar esa velocidade para traballar no seu contraste, o deleite con tres series para gozar mentres o ruído proe fóra.

No primeiro caso está a serie The architect, estrea deste 2023 nunha produción norueguesa dirixida por Kerren Lumer-Klabbers. Catro episodios describen unha distopía moi realista, nun Oslo afogado pola especulación inmobiliaria, no que o frío persiste e o feito de atopar unha vivenda é algo imposible para unha nova arquitecta, bolseira dun prestixioso estudo –onde pon os cafés, malia o seu talento– que se ve obrigada a vivir nunha arquitectura baleirada, os aparcadoiros. Nun futuro próximo onde non se ve ningún coche, os antigos párkings son lugares ermos, aínda con luz e no que os seus arrendadores alugan as prazas como pequenos apartamentos separados por cortinas. Esta bolseira verase na tesitura de participar ou non nun concurso de arquitectura que porá a súa ética no gume da moral. A serie ten un grande talento para amosar as contradicións dunha vítima da precariedade que, mediante migallas, ascende na súa pirámide laboral para saír da miseria descubrindo que, na promesa do presente, o futuro sempre queda afastado e o novo horizonte simplemente é un chanzo algo menos miserento ca o anterior. A terra prometida era, porén, un minúsculo apartamento de 15 metros cadrados. Ademais, a rivalidade cun compañeiro de traballo, antigo mozo, fai que as posicións de poder e privilexio sexan outro elemento fornecedor do argumentario nun planeta onde os drons xa pasean os cans e os pais nunca teñen tempo para veren os seus fillos. Algo non tan distante, non?

Nunha tónica completamente distinta está a alegre e colorida Todas as criaturas grandes e pequenas, un remake da orixinal serie homónima dos anos 70, 80 e 90 que narra a vida no norte de Inglaterra, en Yorkshire, de James Herriott, un veterinario acabado de egresar da universidade que terá que empatizar coa poboación rural da zona e aprender da relación especial entre gando e donos, entre a terra e mais os amos que a moldean. Todo dirixido con familiaridade e conveniencia por Andy Hay, Metin Hüseyin e Brian Percival. Herriot aterrará no seo dunha peculiar “familia” formada polo seu maniático e flemático xefe, Siegfried, o seu festeiro irmán, tamén veterinario, e unha ama de chaves que outorga o contrapunto serio e irónico aos episodios. A serie disfrútase como unha acuarela deleitosa e se postula como unha digna herdeira de The Durrells, cuxos episodios narran a vida da familia do afamado biólogo Gerald Durrell no Corfú dos anos 30. En Todas as criaturas o espectador aproxímase a unha visión non idílica dos outros seres vivos, tamén a unha ollada ben levada do amor e dos novos lazos que se fan na terra descoñecida, onde a desconfianza é a que abre sempre a porta por vez primeira.

Por último, é inevitable non recomendar un éxito do último lustro, The Crown, que se despide das pantallas este Nadal coa súa última tempada, a sexta, dividida en dúas partes. Neste caso recoméndolles agardar á segunda parte, xa que a primeira, malia o sumo interese que ten o drama e morte de Diana, princesa de Gales, e a enorme pericia da actriz que a interpreta diante da cámara, Elizabeth Debicki, non consegue enganchar nas súas aventuras cos Al-Fayed, dúo pai-fillo bordado por Salim Daw, caracterizado como Mohammed Al-Fayed; con Khalid Abdalla como Dodi Fayed. A trama recupera cando o foque volve repousar sobre Isabel, muller piar da trama, raíña de claroscuros e mirada xélida, e a intervención dun Tony Blair que é a escusa para os que gustamos de traducir a política británica cunha serie máis centrada na natureza humana que no mero conteo cronográfico.

Divas en casas xeadas

Non hai Nadal aquí sen Isabel Preysler. A diva de Villa Meona (máis dunha ducia de baños na residencia) enche as páxinas brandas e suaves do papel de revista coa apertura da súa mansión no barrio de Puerta del Hierro, en Madrid, rodeada da súa descendencia de Iglesias, Griñóns e Boyeres. Neste caso, a socialité deixou pasar as cámaras para Isabel Preysler. O meu Nadal (Mi Navidad, 2023, Manuel Montejo) un xeito de documental cuxa mestría na gravación, planos e fotografía non se leva ao cabo nun guión controlado ata o último punto pola raíña das exclusivas en España, que xoga, e xoga ben, na súa defensa, a carta do misterio e a opacidade, eses instrumentos de custosa factura por exclusiva no Hola! e cun valor enorme. O documental, se é que se pode chamar así, peca de aburrido, que non lento; de absurdo e de exemplo sobre como nin sequera unha boa factura técnica pode salvar un contido insulso.

Sería absurdo disociar os dourados, as vaixelas nacaradas e a cristalería tan ben definida na prensa rosa do nadal de moitos e moitas que, abraiados, asistimos a un desfile de fondo maxestuoso mais de comunicación austera, falta de algo. Un, porén, si que se pode deixar levar por unha cinta ben curiosa (humorística sen querelo as máis das veces) sobre unha casa que, lamento o spoiler, non será ocupada polo Nadal. A Preysler, disque, pasa as festas en Miami.