“Na música popular galega temos un auténtico tesouro”

–Para a selección das pezas que incluíu no disco, aplicou Vde.algún tipo de criterio ou digamos que se deixou levar?

–Son todas pezas que tiñan que ver conmigo dende a infancia, de maneira que foi unha escolla de cancións que tiña dentro, aínda que non me decatara, e que todos os de aquí levamos escoitando toda a vida, de tal xeito que forman parte do meu ADN musical.

–Pero había máis onde escoller, supoño...

–Si, claro; pero estas foron as primeiras e as máis salientábeis, e por iso son as máis populares, agás a Danza, que ten máis que ver con Redondela, e non é tan coñecida no resto de Galicia. Que poderían ser máis? Evidentemente, pero a capacidade dun disco ten os seus límites.

–Insiste moito en que non se trata de versións, senón doutra cousa. Como describiríamos entón o traballo que realizou sobre estas pezas?

–É un labor de composición sobre temas feitos. Eu parto do respecto absoluto das melodías, pero vístoas con outra roupaxe, harmónica ou rítmica, ademais de engadirlle partes novas, que poden ser interludios ou finais, que son máis coloridas e sofisticadas. Eu definiríao, ao cabo, como fantasías sobre temas populares.

–Que foi o que o motivou a recuperar estas pezas?

–Ademais do reto profesional, un dos motivos que tiven para gravar este disco foi aportar o meu grao de area para que estas músicas non se perdan. Eu sei de xente xente que descoñece ata A Rianxeira, e iso preocúpame. E por iso, precisamente, o meu reto tamén consistiu en dar a coñecer estas pezas, interpretadas dentro doutro punto de vista, para así poder llegar mellor aos mozos e as mozas de hoxe.

–O título do disco é 'Once cancións e unha Danza'. Vaiamos coa Danza: Sábese que está baseada na lenda do Dragón de Redondela pero, de onde ou de quen provén? Que se sabe dela?

–Polo que eu sei, trátase dunha danza moi, moi antiga. Casto Sampedro tena recollida no seu Cancioneiro, e iso lévame a pensar que na súa orixe é máis densa e completa do que se adoita interpretar na Danza das Espadas da Festa da Coca de Redondela. Pero supoño que na festa se interpreta dun xeito máis sinxelo do que Sampedro recolleu.

–Nos concertos de presentación do disco faise acompañar Vde. pola cantante Cristina Suárez. Teño entendido que con ela están a dar pulo a un proxecto musical común. Pódeme falar dese proxecto?

–Si, temos un novo proxecto, pero de momento prefiro non adiantar nada. Agora mesmo estou moi centrado nos concertos deste disco, nos que Cristina actúa de convidada, porque a maioria das pezas están interpretadas só co piano.

–A expresión “dignificar a música popular” vénse repetindo dende hai moitos anos. Que é para Vde. dignificar a música popular?

–Este é un asunto moi interesante. Eu son músico e a miña formación inicial procede da música clásica, e nela apenas aparece a música popular galega, aínda que ao longo da miña traxetoria fun achegándome a outros xéneros como o tango ou o jazz. E, curiosamente, fago unha autocrítica no sentido de que, moitas veces, os intérpretes de música tendemos a afastarnos do que verdadeiramente levamos dentro, que é precisamente a música popular, porque téndese a crer que é unha música menor. Pero, en realidade, o que ocorre é que se trata de música que foi moi maltratada, incluso ás veces polos seus propios intérpretes. E iso non lle fixo nada de ben. O bo que me aconteceu a min, é que sempre estiven rodeado de amigos vencellados á música tradicional e, por riba, na miña familia sempre se cantou moito. Por iso sempre lle tiven un agarimo, pero si que posiblemente tiven que andar un longo camiño para valorar realmente o tesouro que temos.

–Fusionar a música popular coa electrónica, é tamén dignificala?

–Depende quen o faga e cómo o faga. Eu non son moi fan da música electrónica, pero tampouco estou pechado a nada. De todos os xeitos, o tempo dirá se está fusión se queda nunha moda ou en algo que artisticamente chegou para quedar.

–O guitarrista David Russell non ten dúbida ao afirmar que a música tradicional, o que el chama folk, é a nai de todas as músicas, incluída a denominada música clásica. Está de acordo?

–Si, totalmente. De feito, hai grandes xenios da música clásica que se achegaron, e incluso alicerzaron, nas composicións de obras mestras en melodías populares: dende Beethoven a Bela Bartok. E por suposto que a música popular é a nai de todas as músicas, e cun potencial melódico incríbel.

–Durante moitos anos estivo Vde. formando parte dun grupo de tango. Houbo compositores galegos de tango, e incluso intérpretes, pero existe algunha conexión entre a música galega e mais o tango?

–Eu toquei más de trinta anos en Tangata e, realmente, unha conexión do tango coa música galega non a atopei.

–É o piano o instrumento máis completo de todos os que existen? Elixiuno por iso?

–Eu comecei a tocar instrumentos cando na escola se introduciu a materia de Música. E non se me daba mal tocar frautas ou gaitas. Por iso, decidín ir a clases cun amigo, que lle recomendou ao meu pai que me matriculase no Conservatorio.

–E o de escoller o piano?

–Supoño que sería porque daquela o piano era o instrumento máis coñecido, máis que o fagot e outros (risos), e por iso os meus pais decidiron escollelo.

–E non lle foi a Vde. nada mal co esa escolla…

–Pois non, porque mediante o piano fun atopando o meu camiño. Dende o principio, sentinme a gusto con este instrumento. Iso si, de entrada só podía tocalo no Conservatorio, porque na casa non tiñamos. Puiden conseguir un piano por mediación dos meus tíos, que me dixeran que había un moi vello agachado nunha tenda de obxectos antigos. E ese foi o meu primeiro piano, onde eu practicaba: ía ao almacén e poñíame a tocar, e iso que aquel piano estaba feito un farrapo, ata lle faltaban teclas. Anos despois enteireime que aquel piano proviña dun cine de Redondela, pechado dende había moitos anos.

–Haberá unha “segunda parte” de 'Once cancións e unha danza' ou alomenos outro disco, ou discos, nesta mesma liña?

–Penso que si, creo que vai haber unha continuidade desde este achegamento á música galega, que derivará noutro disco no que estará moi presente a voz. De feito, xa teño algunhas pezas moi avanzadas.