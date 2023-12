Libros recomendados

Costumismo e tópicos

César Lorenzo Gil

O estranxeiro, de Álex Alonso, gañou o Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Rey, convocado polo Concello do Grove, na súa edición do 2022. O seu autor acumula varios premios de narrativa nos últimos anos: Torrente Ballester, Manuel Murguía, Ánxel Fole (dúas veces) e mostra en cadanseu traballo que é un creador versátil en canto a temas e estilos.

Desta volta opta pola novela humorística. Toma como referencia O estranxeiro, de Albert Camus, xa desde o título, para que non haxa malos entendidos, e intenta darlle unha volta ao argumento da novela máis famosa do autor francés, premio Nobel de Literatura no 1957. A intención de tal volta é paródica, desde logo, coas costuras ben á vista para que desfruten do retelling. Retelling é como lle chaman agora á reescritura, readaptación ou reinterpretación de historias xa coñecidas para convertelas noutras historias.

Neste O estranxeiro, no entanto, non hai rastro de Camus, agás o título e a intención. Tampouco é que haxa moito humor. Inténtao, practicamente en cada páxina, pero parte dun problema de difícil solución. O relato, narrado en primeira persoa, está construído a base de bordóns expresivos. O narrador necesita esa especie de linguaxe híbrida entre o informe administrativo e o diario cotián para facer avanzar a novela; e sen altura literaria nin un especial enxeño para captar o estraño, o paradoxal, o pase entre liñas… é difícil que apareza o humor máis alá do evidente.

Tampouco acerta ao tomar o argumento de Camus simplemente como un macguffin para atraer o lector. Porque na verdade, este O estranxeiro constrúese con notas costumistas en base a tipos e tópicos que producen no narrador a necesidade de tomar notas. Alonso fai unha especie de patchwork de sensacións, mais sen unha finalidade literaria, sen xerarquía nin xustificación, máis alá da construción dun personaxe máis ben vulgar a quen non lle importa someter o lector a disquisicións un pouco azarosas. Coma se o estilo da obra quixese ser a antieconomía de medios. Contar calquera evento co maior número de palabras. O caso paradigmático é a escena do asasinato do descoñecido. O autor capta con brillantez unha imaxe potente da acción, pero queda atrapado no seu achado e explótao demasiado. Vai e vén entre metáforas e adobíos até tirarlle todo o zume expresivo.

O momento máis divertido da novela é cando vemos o narrador lendo a obra Bebidas isotónicas e fast-food, obra coa que o propio Alonso gañou o seu primeiro Ánxel Fole (2016): “Curioso título. Gústame. É evocador. Suxestivo. O título, digo (...). Empeceino onte no bus e quedei enganchado da súa percha (...). Creo que o autor (completamente descoñecido para min) acertou coa primeira persoa (...). Dálle unha contundencia enorme, suculenta…” (p. 61).

O ESTRANXEIRO (2023): Álex Alonso, Vigo, Xerais, PVP. 16,62€

Un caixón de xastre

Apenas con calamo currente

Héitor Mera

Ledicia Costas é autora máis que consolidada fundamentalmente polas súas obras, abondo exitosas, encamiñadas a un público infantil e xuvenil. O recoñecemento neste eido é máximo e con el unha obra que se fai recoñecible por construír a autora uns mundos xa familiares para tantos e tantos mozos e mozas que leron o seu traballo nestes últimos anos.

Este primeiro comentario introdutorio non é de balde, pois coido que no que respecta á lectura que aquí se fai do seu Ultraluz, é definitorio.

Costas ten unha serie de ferramentas literarias, mundos identificados e recursos narratolóxicos que, no ámbito da literatura á que nos referimos, non tanto no que atinxe á narrativa para adultos, funciona ata o punto de ser unha das autoras máis recoñecidas na última década.Todos estes recursos narratolóxios e conceptuais lévaos a este seu poemario e, dende o meu punto de vista, é un erro. Non xa por un texto que semella xa lido anteriormente en publicacións de temática fantástica e demais, senón porque semella que a súa autora estira os recursos que posúe en demasía. E é que esta nova entrega de Ledicia Costas non achega, no que atinxe ao conxunto da súa obra, nada que xa non nos ofrecera, o cal é especialmente adverso posto que o que pretende é ofrecernos unha obra poética. Non encaixa nin os contidos, nin a forma na que os amosa – especialmente tendente cara á narratoloxía- nin o xénero que escolle para recuncar no seu mundo literario.

Sexa o tema da infancia, sexa todo o que manifesta arredor da fantasía, tan presente en toda a súa obra, é ofrecido a un lector de poesía o cal queda abraiado por non ser iso o que espera dunha obra poética.Polo demais, canto á forma, apenas calamo currente, toda vez que nin sequera podemos denominalo versolibrismo. Non se trata de poesía tradicional, nin tan sequera, que para o caso chama moito a atención, prosa poética. Non se perciben na obra os preceptos básicos da realidade poética. Trátase, máis ben, dun caixón de xastre: de todo un pouco hai e, ao final, non hai nada que mova de veras o interese

Ultraluz un premio literario, entendemos que prestixioso: o Premio Afundación de Poesía. Os responsables destes certames deberían ter moi presente a posibilidade de deixalos desertos, pois premiar por premiar non lle fai ningún favor nin á obra nin á autora. Coido que, dado o suposto prestixio do concurso, vai ser un peso grande que sobrelevará o Ultraluz sobre todo en lecturas pausadas, dadas polo tempo e a perspectiva.

ULTRALUZ (2023): Ledicia Costas, Vigo, Xerais, PVP. 12,30€

Claro, sinxelo

Con formación e diálogo

Xosé Feixó

Publica Xerais Que pasa co galego?, do profesor de Lingüística Xeral na Universidade de Vigo Fernando Ramallo (Vigo, 1965), que vén sendo un estudo-resposta a trinta e dúas das preguntas que moitos nos facemos sobre a situación da lingua na nosa sociedade, a todos os niveis. Trátase de preguntas como: Que é ser neofalante? Canta xente fala galego en Galicia? Como mudou a situación sociolingüística nos últimos cen anos? Que significa ser bilingüe? Que sería Galicia sen o galego? Cales son os desafíos da situación social do galego? Intervén a política na mellora da situación social da lingua?..., ás que corresponden as respostas ofrecidas, claras e sinxelas, que colocan no seu contexto a situación da lingua neste primeiro cuarto de século, e con proxección cara ao futuro, axudando a comprender o papel ou rol actual xunto coas inquedanzas que rodean as relacións entre lingua e familia, coa intelixencia artificial, a economía, a política... e os desafíos que se albiscan no horizonte.

As propostas subxacentes e as intencións, veladas ou non, son suscitar debates e reflexións, crear conciencia e provocar a procura das necesarias transformacións para a continuidade do idioma de noso, que parece en caída sen freos ou sen os freos apropiados, e sen revulsivos axeitados.

Tamén se manifesta no libro unha clara intencionalidade divulgativa, sen esquecer a análise rigorosa e a información precisa e especializada, co fin de espallar o máis posible a conciencia sociolingüística, real e crítica, detectada no presente e proxectable no futuro. Formación e diálogo, rigor e coñecemento, debate e reflexión... eis a intencionalidade, que oxalá acade, sequera en parte, os seus obxectivos.

QUE PASA CO GALEGO? (2023): Fernando Ramallo, Vigo, Xerais, PVP. 16,62€

Coñecer e convivir

En atractivo manga

María Navarro

A partir dunha experiencia persoal, xestan José Ángel Ares e Paco Hernández unha novela gráfica traducida para o galego por Isabel Soto López e que baixo o título En camiño publica a editorial Galaxia. O percorrido que realizan as personaxes maniféstase a nivel físico e psicolóxico porque ofrece a oportunidade de coñecer, convivir, interrelacionarse con outros camiñantes e de reflexionar sobre un mesmo, porque cada individuo é único, porque cada un debe convivir coas súas circunstancias e porque os demais acompañan, construíndo, deconstruíndo ou atracando o paso. En calquera caso, o importante é avanzar aínda que para iso faga falta volver sobre os propios pasos, desandar o camiño, deterse para coller impulso e retomar o rumbo.

Emma visualiza na súa imaxinación a chegada a Santiago, aínda antes de comezar. Decidida a poñer terra de por medio decide realizar o camiño francés a Compostela dende Roncesvalles e no seu ensimesmamento é interrompida por Abby que vén de Barakaldo que xa fixo o camiño máis veces e que a asesora acerca das xestións que debe efectuar antes de comezar, ao mesmo tempo que lle indica que aspectos debería ter en conta para poder abordar con éxito tal aventura porque se participar é importante, chegar ao final tamén o é.

As palabras con debuxos, como definiu un historietista este tipo de volumes icónico-verbais, resultan sempre atractivos para un público que percibe nas imaxes un soporte ideal para a historia narrada e que permite afondar na expresión e nas emocións, na presenza e na ausencia, no acontecido e no imaxinado. Neste caso especialmente atractivo pola súa proximidade ao estilo manga no que a historia se transmite non só con palabras senón tamén con arte.