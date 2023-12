Libros recomendados

Sen luxos formais

FRANCISCO MARTÍNEZ BOUZAS

Ana Cabaleiro non é unha neófita da narrativa galega. A súa última novela, Xa vemos palmeiras chega precedida dun libro de relatos, Sapos e sereas, de dúas novelas (As Ramonas e Deixádenos remar) e a participación en libros colectivos. Xa vemos palmeiras é froito dun proxecto literario, “Shukran”, galardoado cun premio de creación literaria. No comezo do libro, o lector atopa unha pequena introdución, relatada en primeira persoa, na que unha rapaza de aldea confesa que medrou transformando textos que nada tiñan que ver con viaxes, en literatura de viaxes, a súa Arcadia feliz. Soña con camiños de viaxes, mais sen diferenciar entre ser viaxeira ou turista. Xa no desenvolvemento do relato, sabemos que forma parte dun grupo de persoas, descoñecidas entre si, que se achegan ao deserto marroquí para pasaren a fin de ano. Viaxa por África pero contaminada polo gusto da literatura. O resultado é un libro sobre o Sáhara marroquí, escrito en boa parte en Xerusalén, se ben co desexo de vivir a experiencia africana, un dos mitos particulares da viaxeira, acadado por veces nos soños e coa conciencia de ser unha vulgar turista.

O tema, e principal fío condutor do libro, alicerza nas experiencias desta moza do rural que aspira a coñecer o mundo, pero moi cedo se decata de que vivimos nun universo globalizado, consumista, experiencias opostas ás dunha viaxe de verdadeiro coñecemento e desfrute. Na novela a autora ganduxa o seu relato mediante unha estrutura diacrónica: desde o presente recupera as sensacións que experimentara en Marrocos en decembro de 2006. Vai recollendo o po do camiño, moldéao ata convertelo en minúsculas pedriñas do cofre dos tesouros persoais.

Despois de pasar a noite e descubrir diversas aldeas de Marrocos, o grupo de viaxeiros diríxese a Merzouga, a porta de entrada ao macizo que concentra as dunas máis altas do país. A viaxe supón para a protagonista relatora unha inmersión sensorial nas comarcas, camiños e poboados por onde transitan ata que lle acontece a trabada: o espírito do deserto toma posesión do seu ser.

Unha reflexión sobre o turismo, a “post–viaxe”, remata este libro de difícil clasificación porque, malia ser unha peza de ficción, o que a autora narra son, en gran medida, as etapas, os acontecementos, as curiosidades do seu itinerario por Marrocos. Un libro, xa que logo, que semella o diario dunha viaxe para respirar sobre todo o deserto. Un estilo de prosa correcto, mais exento de luxos formais e pequenas pingas de ironía danlle forma a esta historia na que a autora describe sobre todo as impresións persoais sobre o que vai vendo, que revelan boa parte da súa identidade.

XA VEMOS PALMEIRAS Ana Cabaleiro, Vigo, Xerais, PVP. 16,62€

Eros e mística

Con preceptos da mellor poesía

HÉITOR MERA

Vai correndo o tempo, e aquela poeta nova que nos sorprendía co seu Derradeiras conversas co capitán Kraft (2007), xa ten tras de si unha traxectoria poética interesante e consolidada. Demóstrao con esta súa última achega, consecuencia dunha dilatada experiencia no ámbito da escrita e da crítica (os creadores tamén son fillos das súas lecturas). E non me gusta falar de evolución na poesía de Méndez. É certo que nese percorrtido tennos ofrecido propostas distintas, en moitos casos vencelladas ao social, porén iso non implica un cambio na súa autopoética ou concepción do acto creativo. Simplemente, é a miña sensación, está noutro momento. Un momento no que o que precisa é expresar todo o que contén este Chairas sucesións.

O poemario ten un certeiro posfacio de María do Cebreiro no que alude á “Comunidade dos amantes” no que se nos amosa a interpretación da xestión da emoción fronte este mundo excesivamente positivista e neoliberal. En verdade, Oriana segue a senda doutros moitos poetas que escriben, achegando o seu punto de vista do amor ou, simplemente da relación sexual. Ese amor estoupa como a verdade poética. Nunha sociedade como a nosa , alienada, estupidizada nas ensinanzas máis perversas do neoliberalismo, a poesía de Oriana Méndez emerxe coma a realidade xusta, verdadeira. A poesía é o camiño para solucionar os problemas humanos desde un punto de vista creativo e tamén ontolóxico. Sen amor, nas súas distintas manifestacións, non seriamos ninguén. Eis, a razón pola cal non podemos falar de evolución, mais senón dunha expresividade distinta no corpo poético da autora.

Ten un punto místico Chairas sucesións. A chegada á extase. A consciencia do clímax abordado nun nós non determinado por irrelevante, pois un dos mecanismos que fai a este poemario e o seu contido máis destacable para o lector é o tratamento das imaxes e metáforas que o inundan todo para decatármonos, engordiño, do excelso que hai detrás da mensaxe evocada. Debemos saber que é un poemario que contén moitos dos preceptos que debe ter a boa poesía: a síntese lingüística que se alicerza ao dispor dunha trascendencia filosófica e afectiva que conecta cos místicos nesa concepción do eros tan saudable como necesaria.

CHAIRAS SUCESIÓNS (2023): Oriana Méndez, Santiago, Chan da pólvora, PVP. 18,05€

En imaxes suxerentes

Aventura e entretenimento

MARÍA NAVARRO

O ilustrador Martín Romero concibe dunha forma moi suxerente, e con imaxes que imitan os debuxos dos pequenos, a animación plástica de Caramomia. Trátase, esta, dunha divertida aventura que protagonizan dous rapaces e dúas rapazas que ben poderían ser os propios escritores e escritoras que, lembrando os seus anos mozos, recuncan nunha etapa na que atopan explicación ao que sucede ao seu redor botando man da fantasía que fabrica a súa imaxinación e que posta en común enriquécese coas achegas de quen ten por obxectivo pasar un rato agradable en compaña de amigos.

A historia arranca nunhas datas que marcaron as nosas vidas, como foi o confinamento a causa da Covid, unha época na que o illamento social impúxose como norma e cada un tivo que afrontalo á súa maneira, que brindou a posibilidade de interiorizar a soidade e de manifestar a necesidade do outro. Nesa xeira, Roque, Mafalda, Mabel e Brando tentan averiguar que lle está sucedendo a unha anciá bautizada por eles como Caramomia xa que os seus movementos están resultando extraños toda vez que na cidade se están producindo uns roubos pouco habituais.A semente do desexo de aventura prende nos mozos que están dispostos a descubrir o que se agocha tras os sospeitosos pasos da veciña durante o día e a noite, facendo deste empeño o motivo fundamental das súas reflexións.

A pesar de posuír un esquema argumental recurrente na literatura, o volume que ben podería iniciar unha serie e que remata coa proposta de resolución dun enigma importante para a resolución do caso, superará as expectativas do lectorado cumprindo amplamente o obxectivo de entreter. Oxalá os astros acompañen o Hematocrítico e que as súas palabras e o seu legado consigan embicar o baleiro que nos deixou a súa perda.

CARAMOMIA (2023): Ledicia Costas/Daniel Landesa/O Hematocrito/María Lado, Vigo, Xerais, PVP. 12,30€

A fin dunha era

Ollando por riba da melancolía

LOIS ALCAYDE DANS

Mad men. O lipstick. Os autos longos de cores pastel e cestas do picnic. As saias plisadas en forma de campá. Os compases de Frank Sinatra subindo pola ventilación dun atarefado metro. Pouco antes do desastre de Vietnam, o ser humano parecía ter chegado a unha ficticia fin da historia (faltaba a caída do “derradeiro inimigo de Occidente”, naquel intre, a URSS) soportada en casas aparelladas, xardíns traseiros e unha cor rosa co selo de Vanity Fair ou Harper’s Bazaar que tapara toda a escombreira que deixou en medio mundo a Segunda Guerra Mundial.

Xosé Antón Cascudo pon o foco nesta época e acerta ao concentrar nela o relato dun excelente ensaio, A mística da feminidade en Mad Men, editado por Galaxia e merecedor do premio de ensaio Ramón Piñeiro 2022. O texto debuxa unha liña que é de grande valor no noso ecosistema de pensamento, xa que recorre a un fenómeno de masas, a serie protagonizada polo raposo publicista Don Draper (Jon Hamm) para conectala co capital ensaio de Betty Friedan, The Feminine Mystique. Un paradigma oscila entre dous modelos contrapostos, a grosso modo. Un modelo, Betty Draper, é o dunha personaxe construída coa imaxe de Grace Kelly por fóra e gaiolas de ouro e opresión por dentro, onde aniñan os calmantes, os desexos de liberdade abrollados mediante a visión doutras mulleres na súa emancipación. Outro, Peggy Olson, unha secretaria que ascende ao posto de xefa, que asume a onda de anovación que trouxeron os anos 60 e 70. Cascudo, cun estilo áxil, contribúe con esta obra a establecer nos ollos do lector unha ponte entre audiovisual, crítica, feminismo e ensaio que marca un fantástico precedente polo que transitar no dereito a ollar por riba da melancolía, suscitando no que le a incómoda pregunta de se todo o que relata segue a ocorrer. Aí, o importante.