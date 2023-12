Goyas, 2024

Cando Víctor Erice asinou a súa segunda e, a día de hoxe, penúltima longametraxe de ficción, El sur (1983), aínda non existían os premios outorgados pola Academia das Artes e das Ciencias Cinematográficas de España, Premios Goya, inaugurados en 1987. Asemade, cando Erice presentou El sol del membrillo (1992), a Academia non instaurara tampouco o premio á mellor película documental, inexistente ata 2002; casualmente, pouco despois de que unha votación internacional seleccionase o filme sobre o pintor Antonio López como a mellor película da década dos noventa do pasado século. Trinta anos despois, o cineasta vasco aspira, por primeira vez, a gañar un Goya co seu último título: Cerrar los ojos (2023), nomeada ata en once categorías, entre elas, mellor película, dirección e guión orixinal. Na terna entran tamén directores máis novos aínda que igualmente consolidados –David Trueba (Saben aquell), Isabel Coixet (Un amor), Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve)– e unha realizadora novel, Estíbaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas), quen, con quince nomeamentos, aparece como unha das grandes favoritas na gala.

A Academia atópase de novo ante unha encrucillada: premiar un produto audaz e experimental ou decantarse por un cine solvente que, ademais, conta co respaldo do público. Poderíamos pensar que nesta ocasión os académicos están dispostos a converter a gala nun recoñecemento a toda unha traxectoria e laurear a Víctor Erice, mais os precedentes non semellan augurar un xesto deste cariz, sobre todo despois de coñecer que a película de Juan Antonio Bayona foi a seleccionada para representar o cine español na carreira aos Oscar.

Se botamos man do pasado, a Academia Española –estilisticamente, e vlla a redundancia, moi academicista– decantou sempre as súas preferencias cara un modelo máis comercial, coa loable excepción do ano 2008, cando concedeu o galardón ao mellor filme a La soledad de Jaime Rosales, probablemente o último movemento insurxente da cerimonia dos Goya, que, así e todo, acabaría máis tarde por sentenzar a excelente Entre dos aguas de Isaki Lacuesta en beneficio de Campeones de Javier Fesser.

A fin de contas, ambas visións, comercial e estilística, poden convivir perfectamente, incluso un e outro poden retroalimentarse en beneficio da propia industria. Quizais o propósito da Academia á hora de promocionar certo tipo de cine –non nos enganemos, os premios cinematográficos non son outro cousa que unha forma de promoción– debería potenciar unha mirada cada vez máis demandada a nivel internacional, innovadora e estética, capaz de contribuír novos valores á linguaxe fílmica.

Na primeira cerimonia dos Oscar, celebrada en 1929, estableceuse un dobre premio: Mellor película, Produción, e Mellor película, Produción artística única. A intencionalidade deste dobre premio consistía en homenaxear tanto as películas comerciais como tamén as máis experimentais, que non contaban co favor do público, pero que se consideraban imprescindibles para o desenvolvemento do cine como medio artístico. Porén, ao ano seguinte, a Academia decidiu fusionar ambos premios.

Así, a distinción foi parar daquela para The Broadway melody de Harry Beaumont, o que deixaba claro que a categoría desaparecida era “Mellor película, Produción artística única”, como demostra que o premio fose recollido polo produtor da longametraxe gañadora e non polo seu creador artístico; é dicir, o director, costume que segue vixente o día de hoxe na cerimonia dos Oscar de Hollywood, e tamén nos Goya.

Esta decisión levaba de certo implícita unha mensaxe inequívoca: a intención da Academia era homenaxear as producións de nivel medio e tecnicamente competentes antes que unha proposta innovadora.

Fotogramas galegos

Un ano máis, o cinema galego volve demostrar o seu espléndido estado de forma coas numerosas e significativas candidaturas aos galardóns da Academia. Destacan as dúas interpretacións femininas, tanto no apartado de actriz principal como actriz revelación, ambas con moitas opcións de alzarse co premio. No caso de actriz principal, María Vázquez encarna en Matria a Ramona, unha muller obrigada a batallar día a día nun mundo hostil e opresor para ofrecelle á súa filla un futuro que ela nunca puido desfrutar.

No apartado revelación, Janet Novás ofrece na espléndida O corno (Jaione Camborda) unha interpretación eminentemente carnal, aferrada a unha expresividade corporal poucas veces vista no panorama cinematográfico español. Da película de Camborda, gañadora da Cuncha de Ouro no Festival de San Sebastián, agardábase un protagonismo máis destacable despois de converterse na primeira película galega e dirixida por unha muller en gañar a Cuncha de Ouro no Festival de San Sebastián.

Outra das bazas corre a cargo de Álvaro Gago, director de Matria, que semella ter menos posibilidades pola presenza nesta categoría da debutante Estíbaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas), sen dúbida, a favorita para este galardón.