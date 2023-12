Fago o que podo,caixón de xastre

Afra Torrado (Bamio, 1997) é un deses “cús inquedos” que xa ten un amplo percorrido artístico aos seus 25 anos. Poeta e historietista, coordinou o fanzine Infumable xunto con outra poeta, Orballo: trátase dun espazo colaborativo no que diversos creadores amosaron o seu traballo entre 2015 e 2021 e que aínda se pode ler –sete volumes– de forma totalmente gratuíta no blog. En 2016 apareceu asemade na antoloxía poética No seu despregar, curadoría de voces novas da editorial Apiario, e ben acompañada por poetas como Gonzalo Hermo, Rosalía Fernández Rial, Ismael Ramos ou Alicia Fernández. Fundou aínda a “non editorial” Leite edicións en 2018, xunto a Pablo Rodríguez, co obxectivo da (auto)edición informal e sostible (que unha publicación pague a copistería da seguinte); neste selo publicaron tamén outras autoras e autores poetas coma Arancha Nogueira, Jorge R. Durán ou Belén Senín.

Para sorpresa da propia autora, máis coñecida polo seu traballo poético que de BD, a editorial Rodolfo e Priscila –a editorial “indecisa”, así definida polos seus editores, Berta Dávila (Santiago de Compostela, 1987) e Carlos Meixide (Vilagarcía de Arousa, 1977)– propúxolle publicar unha compilación do seu traballo, e en novembro deste mesmo ano apareceu Fago o que podo, novela gráfica presentada na 16ª edición do Culturgal, celebrado entre o 1 e o 3 de decembro no seu fogar habitual, o Pazo da Cultura de Pontevedra.Nesta recompilación inclúese unha selección de traballos desde 2018, algúns dos episodios da súa serie Señora Barbuda e viñetas creadas a propósito para este volume.

Fago o que podo conforma un caixón de xastre dos pensamentos e inseguridades de Afra Torrado, un rebumbio lúcido onde reflexiona sobre algúns dos vectores que conforman a súa vida: o traballo, as relacións sexoafectivas, a identidade, o desexo e mais as ausencias, empregando como fío condutor o secuestro constante que supón padecer do síndrome da impostora. Este síndrome é un fenómeno psicolóxico no que as persoas, a pesar de teren logros significativos ou evidencias obxectivas da súa competencia, dubidan da súa habilidade e teñen un medo persistente de seren expostas como “fraude”. Falando dese e doutros medos, pretende dar visibilidade a temas que considera importantes. A súa aproximación a estes apartados a través do que ela humildemente chama “garabatos” é fresca e humorística, divertida, pero non exenta de certa dose de pesimismo e, sobre todo, honestidade. É un achegamento interesante aos pensamentos dunha muller xove, galega e artista no contexto sociocultural actual e, sen dúbida, unha obra íntima na que a autora amosa as súas vulnerabilidades sendo capaz de liberarse momentaneamente da aperta do síndrome, cun debuxo áxil e fluído que proporciona unha lectura cómoda e natural.

Así como Fago o que podo é o caixón de xastre da cabeza de Afra Torrado, Rodolfo e Priscila é a editorial sen compartimentos de Dávila e Meixide, que non queren verse constreitos por unha definición exacta, aínda que sí teñen claro o seu interese polo contemporáneo, especialmente expresado na brevidade, xa sexa poesía, narrativa, ensaio ou cómic.

O Corpo de Cristo de Bea Lema en castelán

A editorial Astiberri publica en castelán o cómic El Cuerpo de Cristo, unha novela gráfica autobiográfica sobre o tabú da enfermidade mental, da coruñesa Bea Lema.

O Corpo de Cristo, primeira novela gráfica da autora, foi gañadora do XII Premio Castelao de BD en 2017, e publicada logo pola Deputación de A Coruña; tivo unha exposición dedicada no festival Viñetas desde o Atlántico de 2018. Trátase dunha obra íntima que nos achega con sutileza a visión infantil da percepción da enfermidade mental dunha nai a través dos ollos da súa filla. A novela está fiada en pequenas historietas, unha compilación de lembranzas nas que a autora desenrola como a enfermidade é padecida por amba, cada unha á súa maneira, cómo intentan xestionala (ou negala, no caso da nai) e cómo afecta á familia (pai, filla e fillo), incapaces de ignoraren o elefante que está na habitación pero tampouco de sacalo.

Bea Lema é ilustradora, historietista e deseñadora. Estudou Deseño de produto na Universidade da Coruña e en 2010 acabou traballando para a recoñecida firma de cerámica Sargadelos. Desde 2013 desenvolve o seu traballo de forma autónoma e participa en proxectos para diferentes clientes, entre os que os se atopan a revista sobre cómics Fuera de Margen, as Bibliotecas Municipais da Coruña, a Cidade da Cultura de Galicia ou o Concello de Santiago de Compostela.