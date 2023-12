–Teño entendido que a meirande parte desta novela foi escribila Vde. durante a pandemia da Covid. En que medida influíu a pandemia, e o consecuente confinamento, na trama que aborda en '70º Norte'?

–Foi puramente casual e propiciado por unha abundancia de tempo para ler e escribir. O certo é que durante o peche pandémico escribimos e limos moito máis. Eu aproveitei para volver ao material que tiña escrito, revisalo, corrixilo e reescribilo. Centreime nun relato titulado “Eco de Afasia” que describía un escenario de mudez contaxiosa. Este relato ten que ver con teimas miñas relacionadas coa linguaxe e a comunicación. Volver a este relato, á tese dunha civilización sen linguaxe, nun mundo rexido por ferramentas tecnolóxicas, foron os alicerces de 70º Norte.

–En dous dos seus anteriores libros, ambos de relatos, 'As palabras que move o mar' e 'Protexer o invisible', a súa mirada literaria ollaba a memoria. Nesta novela olla Vde. o futuro. Por que este cambio de rexistro?

–Non hai tal cambio, todo forma parte dun xogo de eixos espazo-temporais. Non existe futuro que non cargue coa pesada sombra do pasado. En 70º Norte as referencias á memoria dunha humanidade ameazada son constantes e constitúen a fráxil pompa de xabón que nos acubilla.

–O eixo central de '70º Norte' é ,chamémoslle, unha crise cultural que procede, obviamente, dunha crise social. Estamos a vivir un cambio de concepto ou máis ben un cambio de formas no xeito de entender que é (e qué non é) a cultura?

–Son sumamente crítico co uso que se está a facer da palabra cultura, referida absolutamente a todo o que nos rodea e como sinónimo de espectáculo. Para min, o cultural é esencialmente un camiño de autoreflexión baseada na categoría que como especie mellor nos define: posuír unha linguaxe complexa e ser quen de transmitir os logros do coñecemento. A cultura pasou de ser referencial a ser un ben de consumo máis, un síntoma desa banalidade imperante.

–De todos os xéneros que tiña para contar esta historia,foi escoller o da distopía. Por que?

–Non sei se escribín unha novela de xénero ou unha novela inserida nun xénero. En calquera caso, o que hoxe denominamos distopía cando eu era rapaz chamabámoslle novelas de aventuras. 70º Norte ten bastante de homenaxe a Robinson Crusoe, Moby Dick e o meu admirado Jack London, peneirados –iso si– pola crepuscular ollada, desesperanzada e durísima, de Corman McCarthy. Que lle vimos a facer, cadaquén ten os seus diaños.

–Mario Benedetti reivindicaba nun dos seus poemas que “El Sur también existe” como esperanza. Vde., nesta novela, vén suxerirnos que a esperanza está no Norte. Cal é ese Norte metáforico ao que se refire?

–As fronteiras físicas representan a impotencia, aínda que criminal e dolorosa, de intentar manter territorios incontaminados a salvo de calquera intromisión ou contaminación. Nos escenarios porosos dun mundo desigual, e con gravísimas ameazas de descompensación, as fronteiras, que cada vez máis son muros físicos, representan a metáfora perfecta da inxustiza, dos abusos e do que deberíamos considerar a actualización dos vellos xenocidios. A metáfora é evidente, os límites remotos dun norte salvador funcionan só como a constatación dun fracaso, dunha fuxida imposible. As outras fronteiras, as psicolóxicas, funcionan como as peneiras ideolóxicas das intanxibles ditaduras tecnolóxicas e o inferno das redes sociais. O adagio sartriano de que o inferno é o outro, debémolo situar hoxe en día nos algoritmos. O inferno, claramente, é o algoritmo. Por outra banda, a natureza, o espazo, os espazos, son fundamentais nesta novela para crear situacións de acción e de reflexión. O coidado nas descricións pareceume un dos grandes retos da novela. Ese choque entre unha latitude remota, inabarcable, e mais a visión dun urbanita ignorante doutros límites que non sexan os da seguridade e o medo, parecíame a metáfora perfecta deste era nosa, onde aspiramos á seguridade absoluta e ao risco cero. Como podemos pensar que vivir consiste en non asumir riscos?

–Creo que non lle descubro nada se digo que as súas narracións son das que hai que ler de vagar tanto polo vocabulario como polas estruturas literarias que emprega. É algo feito a propósito o simplemente saélle así a Vde.?

–Non, non é casual. Por formación e devoción, son fillo de múltiples lecturas. A miña escrita intenta reflectir o que nos singulariza como individuos e como especie, e nese vieiro a miña é unha escrita reflexiva e analítica. O estilo literario de 70º Norte é –aposta– arduo, espido, un chisco litúrxico. 70º Norte é unha novela atea, enchoupada por unha aura sagrada.

–Ten recoñecido Vde. que unha das súas teimas cando escribe é a recuperación das “palabras perdidas”. Por que non hai que deixar que se perdan as palabras?

–Palabras perdidas é unha expresión ben fermosa. Ten certa resonancia a tesouro enterrado, e iso lévame á miña infancia na praia de Pescadoira, en Bueu. Escavabamos na area facendo buracos onde agochabamos cunchas e outras crebas que viñeran polo mar. Eu non fago outra cousa que recuperar para a miña escrita o tesouro léxico dunha lingua que, canda neno nunha vila mariñeira, era unha festa de palabras hoxe desaparecidas.

–Tamén é Vde. poeta. De que xeito inflúe e poesía cando escribe narrativa?

–A poesía é a frecha que acerta no centro da diana da escrita literaria. A palabra máis definitoria, certeira e luminosa. O achado dunha transparencia abismal que nos abraia, e á que só podemos achegarnos a través da música e a poesía. Tan exactamente próximas. A prosa ten máis que ver coa arquitectura labiríntica das obsesións que nos consomen. Intento deslindar unha da outra.

–Este é o seu debut na novela, pero cónstame que ten preparadas algunha/as máis. Que nos pode adiantar ao respecto?

–Hai unha historia por contar sobre un caderno que Maruxa Mallo debuxa entre Bueu e Beluso no verán de 1936. Acompañada pola vitalidade sen límites do ilustrador Federico Ribas e mais a súa compañeira, a parisina Georgina Boussage; o pulo republicano do poeta Johan Carballeira e a mirada xeométrica do fotógrafo José Suárez. Morrería por escribir a historia dos días nos que Maruxa debuxou ese caderno.