... | Napoleón creou Francia

Que un británico pretenda explicarnos, mediante unha superprodución, quen era en realidade Napoleón, podería semellar aos ollos dalgún que outro francés suspicaz unha escusa tramposa para manipular e viciar a súa Historia. Mais tratándose neste caso de Sir Ridley Scott, nada fica máis lonxe desa posibilidade. Cando o director explicaba nunha roda de prensa, non hai moito, que no seu ánimo nunca estivera dar unha aula de historia sobre a vida da personaxe, non só estaba dicíndonos a verdade, senón que ademais estaba antecipándonos o aluvión de despropósitos, imprecisións e disparates que iamos atopar na súa última fita, Napoleón. A súa estrea lograba que Francia respirase tranquila: todas aquelas imaxes xeradas por computador nunca lograrían transmitir unha millonésima parte da potencia dun só dos fotogramas do seu particular Napoleón, o de Abel Gance.

Este prodixio comezaba a se bosquexar na cabeza de Gance durante unha viaxe aos Estados Unidos no ano 1921. Alí coñecería a D.W. Griffith e o seu The Birth of a Nation. Foi naquel momento cando a súa fascinación pola figura do corso Bonaparte o impulsou a levar a cabo o proxecto máis ambicioso de toda a súa vida como cineasta: unha monumental obra dividida en seis partes que contaría a vida e obras do seu heroe. Un home mitificado pola súa cámara até límites case inmorais. Segundo el, non só fora o estadista máis importante de Francia, mais tamén o construtor de Europa. O delirio, a tenacidade e a ousadía deste director visonario e maniático levarían á Sétima Arte até vieiros tecnolóxicos nunca antes coñecidos.Así, por primeira vez un realizador demandaba do seu público unha atención activa, xa que precisaba da súa íntima colaboración coas abrumadoras secuencias proxectadas sobre a pantalla. O espectador debería sufrir coas caídas, guerrear cos soldados, chorar cos aflixidos. Debería gañar batallas e sentirse abandonado, e conquistar Europa.

En xaneiro de 1925 Albert Dieudonné, un actor case descoñecido, presentouse no castelo de Fontainebleau, onde Gance estaba a traballar no seu guión, pedíndolle ao garda que lle comunicase ao director que o fantasma de Bonaparte solicitaba falar con el. Abel Gance non o dubidou un segundo, acababa de atopar o protagonista do seu filme, o único papel polo que sería lembrado.

As limitacións técnicas (cámaras pesadísimas que se accionaban mediante unha manivela, películas de baixa calidade ou mesmo a ausencia do que hoxe coñecemos por dollies) impediron nun principio que o director lograse articular unha linguaxe cinematográfica apropriada para a megalómana idea que quería transmitir. A realidade resultáballe certamente insuficiente.Porque para Gance non se trataba soamente de trazar o mapa de aventuras, miserias e conquistas de Le Petit Caporal. Por iso reclamaba aos seus colaboradores (entre eles, o enxeñeiro Simon Feldman) que rompesen as limitacións do posíbel e construísen “un artiluxio capaz de camiñar co home e de cabalgar co cabalo”, capaz de nos mostrar verdades sobrepostas ou contiguas, e de crear unha aritmética transcendental da luz. Consecuentemente, o elemento central arredor do que xira a súa produción muda é a procura obsesiva da harmonía visual, obviando calquera aspecto argumental, que el consideraba secundario. Os movementos de cámara, os baños cromáticos (técnica que consistía en bañar en pintura anacos do negativo), o incríbel movemento pendular do obxectivo na escena do Parlamento son só algúns exemplos.

Como se de maxia se tratase, o que este artista indómito logrou (sen axuda de ningún dos medios informáticos actuais) foi revelarnos cal é a verdadeira esencia da arte do cinema. Aínda a día de hoxe resulta imposíbel non marabillarse ante aquilo que nos ofrece: a luz dunhas imaxes cuxa transcendencia provocan en nós un sentimento profundo de éxtase.

O longo camiño da restauración

Ante o director e a súa montadora, Marguerite Beaugé, acumulábanse as caixas que contiñan as 250 horas de fita. A priori non semellaba que fose unha tarefa sinxela. O seu titánico obxectivo pasaba por ordenar toda aquela maraña de planos e secuencias nunha versión que durase –como máximo– dez horas. Tras semanas de traballo infatigábel, a editora sufría unha crise nerviosa que lle impedía seguir co proxecto mentres que o director remataba ferindo de morte as súas retinas, para sempre. Como se fose posíbel pedirlle a Michelangelo que amputase un brazo do seu David para que ocupase menos espazo. A primeira copia da que temos constancia foi a coñecida como “Versión Ópera” de 1927, unha montaxe de catro horas que sería estreada o 7 de abril nunha gala no Palacio Garnier. A esta seguiríanlle un sen número doutras con estruturas, extensións e músicas diversas até chegar á debacle final, perpetrada pola Metro-Goldwyn-Mayer despois de que comprase os dereitos da obra. Asustados pola metraxe do filme adquirido (aproximadamente 7 horas), non se lles ocorreu unha idea mellor que recortalo até os 70 minutos. En 1955 un amante do cinema conseguiu, por unha pírrica cantidade de diñeiro, algunhas bobinas de Napoleón. O seu asombro ante o que viu foi tal que Kevin Brownlow decidiu fundar unha nova relixión dedicada en corpo e alma á montaxe e restauración desta oeuvre d´art. E nesta estamos.