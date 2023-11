Segredos de familia

En todas as familias hai segredos. De maior ou menor calibre pero segredos ao cabo. Moitas veces son simples adversidades na vida dos seus membros e por non teren máis transcendencia, adoitan ser esquecidos ou non transmitidos ás novas xeracións. A miña avoa paterna fíxome unha confidencia que posiblemente a miña nai ignoraba (o meu pai morreu sendo eu neno): o meu avó, que era carpinteiro, padeceu o que se chamaba o “pacto da fame”: cara 1917 non quixo afiliarse ao sindicato único da CNT e durante un ano foron vivir a Ripoll, onde o meu avó atopara traballo.

Outras veces estes segredos ou ignorancias están vinculados a feitos violentos. Sucedeu na nosa Guerra Civil. A represión posterior produciu medos por unha banda –os feitos eran calados– e o exilio levou a rupturas familiares e a un afastamento entre a memoria fotográfica dos feitos e mais as persoas que os protagonizaron. Un exemplo é a recente identificación dunha miliciana da CNT enarborando unha bandeira na Rambla barcelonesa, inmortalizada por Antoni Campañà en 1936. O autor desta foto icónica era descoñecido ata que en 2018 un seu neto atopou unha copia, entre moitas outras, na cocheira da súa casa. Esta foto serviu de publicidade para unha exposición no MNAC de Barcelona sobre a guerra. Uns visitantes franceses, apenas viron a pancarta coa foto, recoñeceron que aquela miliciana de vinte un anos era Anita Garbín, unha familiar súa.

Outras veces, e cando os antecesores non quixeron ou non souberon transmitir esa memoria familiar, temos a necesidade de reconstruíla, nin que sexa parcialmente, a risco de descubrir que a actuación de certos parentes foi a que foi. Agora temos unha modélica reconstrución dun perfil familiar: a que Carlos Holemans vén de facer do seu pai en Los espías no hablan (Arpa).

Los espías no hablan Carlos Holeman

Arpa, Barcelona, 2023, 360 páxs.

Karel Holemans foi un pintor flamenco, vinculado ao independentismo de Flandres. Católico e membro da organización que reconstruíu a orde dos templarios, durante a guerra mundial conseguiu salvar a lista dos seus membros en Bélxica, ameazados pola persecución que os nazis facían de grupos esotéricos e secretos (ou discretos). Casado cunha enfermeira socialista que veu voluntaria á guerra de España, Karel viaxou para estar con ela a comezos de 1938. De regreso a Bélxica, a invasión alemá púxolles as cousas difíciles, nunha estraña tripla triangulación: a complicidade dos flamenquistas cos ocupantes nazis e o apoio á Resistencia dunha banda; as relacións de Rachel, a muller de Karel Holemans, cun colaborador dos servicios secretos alemáns; e, finalmente, a marcha do pintor a España en misión da Abwehr, aproveitada ou buscada para –con pasaporte falso- pasar a Portugal a documentación dos templarios.

Traxectoria

Unha traxectoria chea de paradoxos –todos documentados por Carlos Holemans- entre a traxectoria familiar en Bélxica e a situación dun perseguido político cando rematou a guerra mundial, que o conduciu a ser condenado a morte en ausencia e, por perda da nacionalidade, verse convertido en apátrida na España franquista. Un percorrido vital que remata –a cereixa no pastel de paradoxos- co seu labor de intérprete no consello de guerra que en 1973 se lle fixo ao suposto polaco Heinz Ches en Tarragona e que rematou coa súa execución o mesmo día que a de Salvador Puig Antich, en 1974.

E por medio, diversas liortas familiares en Flandres e en Cataluña, provocadas por circunstancias internas e tamén externas, sen as cales non resultaría posible entender certos comportamentos de sacrificio ou de resignación e que agora xa non poden ser materia de xuízo moral.

Unha historia que se le con auténtica excitación porque un non sabe cal vai ser o seguinte xiro de guión. Unha narración de aventuras na que o protagonista apenas se moveu do sitio e na que con frecuencia tivo que nadar contra corrente pola súa condición de apátrida perseguido e –con frecuencia- desafiuzado económico. E nun tempo no cal as cousas e as persoas que o axudaron non sempre eran como cabería supoñer: desde os templarios españois ata un falanxista antifranquista.

Cando en Vigo había espías

Despois de poder pasar a Portugal coa axuda dun alto oficial do exército e membro dos templarios, Holemans regresou a España en xaneiro de 1945. E Vigo tivo unha destacada importancia na súa estadía. A diplomacia do III Reich destacara un alto militar, Herbert Schwoerbel, no cargo de cónsul para xestionar os envíos de wolframio a Alemaña. Coa derrota, a fuxida de nazis era o pan noso de cada día.

E nese ambiente, e dous días despois da visita de Franco a Vigo en agosto de 1945, o pintor flamenco participou –inscrito a última hora- no concurso de pintura da Semana do Mar e foi o gañador coa obra Anochecer, feito que foi dado a coñecer por este noso xornal. A obra foi mercada polo Concello e depositada no Museo Municipal Quiñones de León. Ao non ter conta nun banco por non ser español, as cinco mil pesetas do premio foron cobradas no seu nome por J. A. Adrio Mateo, cardiólogo e templario.

Holemans permaneceu un ano en Vigo e fixo unha exposición no Casino e en oito días vendeu dezaoito obras, moitas delas mercadas por alemáns en espera de fuxida cara a América. Antes que o seu diñeiro lles fose confiscado, investían en obxectos de transporte fácil e posterior venta factible. Alemáns que, como o comerciante de carbón Meino von Etzen, eran socios do Casino e do Club Náutico.