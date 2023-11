Obxecto e materia en tempos precarios

A Fundación Laxeiro presenta o primeiro proxecto realizado no contexto do acordo de colaboración asinado entre esta institución e a Universidade de Vigo, que posibilita a realización dunha mostra anual, protagonizada por artistas e comisarios vinculados á Facultade de Belas Artes de Pontevedra. O que hai. Obxecto, materia e o cotián nos tempos da precariedade é a primeira materialización desta colaboración. O comisario Alberto Ramos propón unha exposición con catro artistas moi novos: Alberto Ardid (Vigo, 1986), Julio Catalán (Lugo, 1995), Mar Ramón (Valencia, 1993) e Estéfana Román (Vigo, 2000).

Dentro da multiplicidade de enfoques, que van desde o pictórico até as pezas marcadamente obxectuais, quizais o común fío, que ten moito de formativo e de xeracional, poida sitúase en os catro artistas e as súas obras posicionárense seguindo o camiño da nova actitude que nace a principios dos anos oitenta a respecto da imaxe visual, que centra o seu interese máis no seu uso para finalidades conceptuais que en puras intencións estéticas ou documentais. Consolídanse, polo tanto, unha mudanza total na maneira de entender o medio artístico, levado a cabo polos mellores artistas cunha liberdade de enfoque absoluta. Estes aspectos teñen un claro eco en moitas das obras agora expostas; de feito non poucos dos principais temas de interese de moitos novos artistas aparecen nestas creacións: ese obxecto citado no título como motivo de reflexión conceptual e formal; a ligazón co mundo do consumo ou a cultura do cotián. Un abano de preocupacións que acaban por se configurar como un auténtico abano dalgúns dos fenómenos do noso presente e que ten como punto de ligazón común entre os artistas o feito participaren dunhas redes de información compartidas.

TÍTULO O que hai. Obxecto, materia e o cotián nos tempos da precariedade ARTISTA Alberto Ardid, Julio Catalán, Mara Ramón, Estéfana Roman. Comisario: Alberto Ramos LUGAR Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º), Vigo FECHAS Até o 11 de febreiro de 2024

Cómpre lembrarmos que a relación entre a transferencia, o intercambio, os fluxos de comunicación espazo-temporais e a arte é unha ligazón natural, como a que se establece en calquera outro ámbito da actividade humana en que a realidade da comunicación é unha presenza constante e, en certo sentido consubstancial.

Outra cuestión, de extraordinaria importancia para entendermos este feito, é a vinculación que se establece entre a presenza dos procesos de transferencia no ámbito estético, a súa utilización por parte dos creadores e a recepción social que favorece.

É evidente que historicamente os obxectos susceptíbeis de múltiples ligazóns foron “representados” e que esta “representación” implicaba unha asimilación e/ou unha xustificación das cadeas de relacións. Desde as representacións prehistóricas ou as imaxes de poder ligadas a calquera ámbito de comunicación e dominio, a arte non fixo máis que transmitir os feitos sociais xa dixeridos e asimilados como manifestacións culturais, en certo sentido lexitimando a obxecto representado.

Coidamos que este fondo de ideas e conceptos está presente na vontade creativa de Alberto Ardid, Julio Catalán, Mar Ramón e Estéfana Román. A exposición, pois, móstranos algúns dos percorridos transitados pola arte desde que a cultura de masas se foi converter en materia creativa, e como consecuencia a manipulación crítica da mesma se fixo realidade, percibíndose nas obras unha vontade de decostrución do discurso por medio da utilización e creación do obxectos que pretenden pór en cuestión os mecanismos que dominan a nosa realidade global, sen faltaren ollares sobre a nosa sociedade, desde os seus aspectos máis banais e cotiáns –a linguaxe máis superficial- até o sentimentos máis fondos e universais, que nos fan ver a través do espello da imaxe consumida e de reprodutividade xeneralizada.