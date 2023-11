Libros recomendados da semana

Facer entretemento coa corrupción política

César Lorenzo Gil

Ninguén contará a verdade, de Pedro Feijoo, gañou o Premio Xerais de Novela 2023. É unha obra de ficción non literaria, de estrutura clásica, narrada en terceira persoa omnisciente e cun protagonista colectivo. Pertence ao xénero da crónica negra da corrupción política e empresarial.

O retrato das elites está sustentado en tópicos e estereotipos. Na maioría dos casos, os personaxes supostamente reais non se encarnan dabondo, polo que se necesita identificar claramente cada personaxe co seu alter ego real para que non haxa dúbidas: Fernando Muros equivale a Fernando Fernández-Tapias; Toto Cortés é Juan Carlos Escotet; Ernesto Vázquez Armengol é Alberto Núñez Feijóo... Mais o recurso non abonda para darlle verosimilitude ao texto máis alá do evidente, do que calquera pode saber mirando os telexornais. Polo tanto, que ninguén procure nestas páxinas unha ollada de longo alcance sobre a Era Feixoo ou unha baixada ás profundidades da natureza humana. Ninguén contará a verdade é unha obra de puro entretemento, redactado cunha linguaxe accesible que cabalga entre frases feitas e lugares comúns.

O mellor do libro é o dominio do autor da linguaxe cinematográfica. É capaz de crear escenarios coa economía de medios que lle falta na meirande parte dos demais ámbitos. Especialmente no referido aos diálogos. Coma naqueles folletíns nos que os autores cobraban por páxina, nesta novela poderíase eliminar o 80% das liñas de diálogo e a lectura sería máis proveitosa.

Tamén hai que recoñecerlle a Feijoo valentía para sinalar con tanta transparencia condutas impropias da cúpula do PP galego. Logo desta novela ninguén vai poder separar a figura da ex secretaria xeral de Medios e actual deputada estatal e directora da Área de Proxección e Imaxe do partido, Mar Sánchez Sierra, do personaxe de Carla Pérez Guerra, a gran vilá capaz de controlar qué se di e que non se di na prensa galega. É nese plano, na hábil utilización da “escusa” da ficción para dicir o que non se podería dicir nun traballo xornalístico, onde a obra consegue o mellor camiño cara á permanencia. Cumprirase a máxima de que para que algo pase desapercibido, o mellor é deixalo por escrito nunha novela?

A publicación desta novela coincide coa reedición da moi valiosa Un home que xaceu aquí, de Aníbal Malvar. Oxalá suceda o propio con A man dereita, unha obra fundacional á que a de Feijoo lle rende unha evidente homenaxe. Tamén recorda a fallida Salvaje oeste, de Juan Tallón, que intentaba actualizar o Ruedo ibérico de Valle-Inclán desde o palco do Bernabéu. Para entender as engrenaxes do sistema político e económico galego é moi recomendable o cómic A conta atrás (ECC), de Carlos Portela e Sergi Sanjulián.

Ninguén contará a verdade Pedro Feijoo

Xerais, Vigo, 2023, PVP. 23,70 €

A poética da febre

Abrasador poemario

Oriana Méndez

Unha sensación de calor moi intensa e dolorosa producida pola sede é o significado ao que nos remite As asuras, o novo título do prolífico poeta lugués Luís Valle. Péchase así un ciclo de vinte e cinco anos de escrita lírica que están marcados polos galardóns, o recoñecemento crítico e, en definitiva, un rigoroso e altamente interesante traballo de linguaxe poética. Segundo podemos ler na contracapa do libro, editado por Barbantesa, “As asuras é un poema sobre a epilepsia e a derruba do edificio psíquico. poesía nos lindes do desposuimento, a febre e o tremor.”

Dentro, recíbenos unha cita do Talmud evocadora e significativa, pois afonda no sentido do título cun valor catafórico: “Todos os soños seguen a boca”. O sentido do gusto abafado ou desecado é o universo sensorial que nos arrodea. A arquitectura formal destas asuras caracterízase por unha singularidade notable, posto que o que se desenvolve é un único poema que poderiamos chamar o particular Bloomsday de Valle, pero infernal. Un día no inferno con paradas ou estacións marcadas polo rexistro horario.

libro comeza, entón: “00:00 [Catorce de xullo de mil novecentos setenta e sete, xoves]. Nacer á morte tal día coma hoxe. As pálpebras alasan fatigadas pola luz. Só o galo canta, e só canta unha vez”. E conclúe, dando unha volta exacta: “00:00 [Alguén ladra. A eternidade non é a forma]. Repousan alegres e vivas nos meus ollos, as doce cores do baleiro.” Polo medio, perséguese un inventario áxil e mesmo vertixinoso de caseque cada minuto dun día que se abre á escuridade. Percepcións, reflexións que atordan o espírito e constitúen o edificio poético coma coidadísimo mapa con multitude de referencias históricas e literarias que se vinculan coa devastación. É o territorio da doenza desde os pródromos á discrasia, pasando polas tomas dos medicamentos coma o Tegretol. Escrita febril e acelerada que leva a unha lectura sen descanso dun poemario abrasador que indaga os límites do corpo e do espírito.

As asuras Luís Valle

Barbantesa, Cangas, 2023, PVP. 12 €

Aposta pola calma

Toda unha lección

María Navarro

O Departamento de Educación do Concello de Santiago e a editorial Kalandraka veñen de conceder o XVI Premio Internacional Compostela para Albums ilustrados 2023 a Núria Figueras e Anna Font polo seu proxecto A visita, do que destacaron, entre outros aspectos, a perfecta construción do relato e as múltiples lecturas que ofrece.

Cando a súa nai sae da casa ,a raposiña recibe a visita de Silencio: con el merenda, baila e aprende a escoitar os latexos do seu corazón, a convivir coa calma e a interiorizar a importancia dos sons que van máis alá do que ven os ollos.

Nunha sociedade coma a actual onde o ruído trata de imporse á tranquilidade ou ao sosego porque é máis doado destruír ca (re)construír, as autoras do volume merecente do citado Premio fan unha aposta clara pola calma, polo repouso que ofrece a reflexión ou a abstracción para afrontarmos os retos que a vida cotiá vai deixando a cada un de nós e que deberemos sortear ou abordar coa maior das firmezas, sexa cal sexa a idade ou a condición do individuo.

Para transmitir tal idea tanto texto como imaxe atópanse en total harmonía a tal punto que permiten e/ou propician varias interpretacións que teñen que ver coa intención e o propósito que guían a posta en escea das personaxes e os referentes extralingüísticos que se derivan do procesamento da información de forma que o plantexamento do relato, sinxelo e coidado e froito dun pensamento meditado que amosa madurez, é ampliado polo trazo que expresa liberdade, que suxire cordialidade e que esboza desexo, é correspondido pola cor que o inunda todo para acabar producindo unha sensación de benestar moi efectista para o lectorado, pequenos que han de percibir a esencia do compromiso co outro. Toda unha lección!

A visita Núria Figueras (Anna Font, ils.)

Kalandraka, Pontevedra, 2023, PVP. 16 €

Fonda e humana

Crónica do agradecemento

Xosé Feixó

Delphine de Vigan (Boulogne-Billancourt, 1966) é unha autora gala de temática tráxica e triste, fonda e humana, que parte da súa propia experiencia persoal, como así o poñen de manifesto algunhas das súas obras, dada a anoxeria nerviosa que padeceu na adolescencia (Jours sans faim, 2001) ou o internamento da súa nun psiquiátrico por padecer un transtorno bipolar (Rien ne s’oppose à la nuit, 2011), por exemplo.

A súa última e interesante novela, Les enfants sont rois (2021), trata o problema da exposición dos nenos ás redes sociais, e a penúltima, que hoxe comentamos, As gratitudes (2019), é moi triste, realista, evocadora, reflexiva e apaixonada. Trata sobre a gratitude, e arredor dela constrúese unha fermosísima historia que fará recapacitar o lector sobre os seus comportamentos coas persoas ás que debe mostrar gratitude, cousa que normalmente no se fai, como dar as grazas a todas aquelas persoas que dun xeito ou outro nos axudan ou axudaron na vida.

Ao perder un ser querido, xa tarde, pensamos ás veces canto lle debemos e que pouco lle fixemos ver o agradecimos que estábamos; pensamentos como “Sen esa persoa eu non estaría aquí”, “Canto a boto de menos!”, “Que mal a tratei!” ou “Puiden tratala moito mellor”, “Que importante foi para min!”, “Débolle tanto!”, “Fun suficientemente agradecido?”, “Pedoaríame que non a tratase tan ben como merecía?”, “Estiven ao seu lado cando me necesitou?”... Neste caso trátase dunha anciá, internada nunha residencia os últimos meses de vida, deteriorada e que vai esvaecendo cada vez máis, pero á que dúas persoas agradecidas, que traballan na residencia, lle renden gratitude por cousas do pasado. Lectura moi recomendable.