O tempo, coma sempre, deixa decote en nós esa sensación, un tanto desacougante, do moi axiña que vén pasar e, claro, un xa vai perdendo certas perspectivas no tocante á escena musical galega e a ese trepidante ritmo seu de produción, ás veces tan difícil de seguir no día a día. E é que chegan tantas cancións novas, tantas propostas e tantos traballos discográficos aos nosos reprodutores que nos últimos tempos este país semella devir unha feira marabillosa, infinita e cargada de talento até límites verdadeiramente fascinantes. E así é que dende o último traballo de Terbutalina, co título de Espabila gallego, xa van alá catro anos. Era aquel un disco que nos mostraba uns Terbutalina un tanto máis pausados e apostando por percorreren outros camiños, tamén ben intensos, baixándolle uns puntos ao metrónomo e deixando aire entre unhas cancións que viñan mostrar un grupo con valentía creativa e moi quen de saber evoluir e sacharen en regos un tanto diferentes ao que tiñan afeita a parroquia, aínda que igual de sólidos e auténticos ca sempre. Agora neste tramo final do 23 preséntannos Era cabra (Dotbeat, 2023) un novo traballo no que, outra vez, dan unha pequena, pero evidente, volta de parafuso ao seu decidido son persoal.

Era cabra está conformado por oito cancións nas que os de Esteiro se botan de novo espidos en pipotes de augas fervendo e apostando polo garaxe rock, polos seus particulares aires punks e polos retrousos cantables e pegañentos que tan ben se lles deu sempre facer. Igual temos aquí, en Era cabra, os Terbutalina máis engraxados e contundentes, sabendo daren o martelazo preciso en cada cravo. E todo resulta, entón, como se se tratase dunha pequena volta ás orixes e mais á primixenia máis esencial do seu estilo, pero tocado e feito coa madeira de todas esas táboas escaladas en centos de escenarios. E fano outra vez traballados ben nos estudios A Ponte, con Tomás Axeitos manexando a maquinaria, e masterizados logo por Robin Schmidt nos estudios ‘24-96’.

Era cabra devén unha aposta polos riffs e os ritmos máis evocadores e contundentes pero tamén por esa cadencia sonora na que o imán da voz de Miguel engancha en cada escoita cunha lírica, e unha poética, tan persoal como hipnótica en cancións tan brillantes e adictivas como “Sempre fresco”, “Que retemble o chan”, “Xente da noite” ou, a miña preferida, e magnífica, “Todo o demais”. Contan eles, nas entrevistas de presentación, que o disco chega despois dun proceso certamente catártico e cargado de cambios persoais e maduracións artísticas e musicais. Como unha volta as orixes e a esencia do grupo pero con esa perspectiva que a vida regala segundo arrincamos as follas do almanaque da cociña. Cancións que enganchan e que veñen sumarse ao repertorio dun grupo que se vai reinventando e que continúa, disco a disco, a postularse coma un dos pesos pesados do noso rock e dunha escena xa ben sabedora de que enriba dun escenario son un valor seguro para gozarmos de toda a dimensión orgánica, enérxica e eléctrica dun xénero que precisa deles, como de auga de maio, nas nosas cada vez máis enlatadas programacións.