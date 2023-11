Arte alén da literatura

Rosalía, Castelao, Neira Vilas… e así unha ringleira de gens de lettres ('homes de letras'). Porque de literatura sabemos o imprescindible ao rematar o ensino obrigatorio. Cando menos sóannos, que xa é moito neste mundo flash de info caótica e insubstancial.Porén, cantos autores e obras coñecemos da pintura, música, escultura ou arquitectura de noso? Fagan o favor, se quixeren, de pensar en apenas tres rostros por cada unha destas disciplinas. Acaso véñensenos tantos como na literatura?

A nosa identidade, construída durante o Rexurdimento, érguese sobre do idioma. Este lugar privilexiado, como primeiro síntoma público da nacionalidade, provocou de maneira involuntaria a desmemoria doutras artes. Mais devagar, como os compoñedores cos ósos soltos, ímonos aquelando. Por exemplo, é recente o pulo vivido na escultura e arquitectura románicas. En boa parte grazas á iniciativa da sociedade civil organizada, como é un felicísimo exemplo O Sorriso de Daniel. Tamén se incorpora o muralismo de igrexas parroquiais de enorme valía que, tras a súa restauración, volven desprender luz. Velaí os casos da Ribeira Sacra ou da catedral de Mondoñedo. Esta última, cunquiña deleitosa e abrazo sobre o meu peito, garda no arquivo numerosos códices con música sacra, como os maitíns ou partituras do mestre Pacheco. Precisan seren editados e interpretados para que arrevoen de novo por entre as voutas e sobre das tumbas da catedral, onde por certo está a campa de Pardo de Cela sen identificación ao público.

Poderíamos falar da arte de mans celtas, como o Casco de Leiro (Rianxo), o tríscele de San Cibrao de Las ou o torque de Burela; e logo viñeron os mosaicos romanos ou as estelas funerarias, sendo Vigo un excelente mostrador; e aínda despois a expresión relativa ao dominio suevo. A presenza do gótico, a arte manuelina, o manierismo, os retábulos barrocos… En definitiva, moitas mostras dun poder de expresión cultural revelador da nosa capacidade creativa, expresiva, emotiva, simbólica… arte. Arredor de todo iso publicou Carlos L. Bernárdez Unha historia da arte galega (Laiovento, 2023): un manual divulgativo, ilustrado a toda cor, que sacode a nosa conciencia de sermos un pobo forxado no tempo. Un glosario da arte que estoura ante nós para facernos mirar alén das letras.

Unha historia da arte galega Carlos L. Bernárdez

Laiovento, Santiago de Compostela, 2023, 308 páxinas

Recoñezo a simpatía por un Serafín Avendaño (para cando unha exposición completa na súa cidade natal?); ou un Urbano Lugrís de mundos oníricos pero do cal se fala pouco da súa obra literaria, con poemas de belísima factura (eis o dedicado a Manuel Antonio); ou un Arturo Souto retratista de prostíbulos e marxes da vida; ou o debuxo de Lolita Díaz Baliño; ou o cartelismo de Fernández Mazas; ou o gravado de Maside; ou os deseños Palacios ou Gómez Román; ou as pezas de Leiro… Que máis queren? Porque habelos, hainos a eito. Non digamos a multitude de anónimas que compoñen a cultura popular, que é igualmente cultura.

Conciencia arredor da lingua

As Irmandades da Fala supuxeron a toma de conciencia política arredor da lingua. Murguía presentara esta hipótese en 1865, pero foron as Irmandades quen fixeron do idioma unha praxe; é dicir, non valía só defender en papel o galego, senón exercer de galegos falando galego.

O idioma é o escudo da nación, a que protexe todo un corpo. Ese corpo composto por seres humanos (nós, a terra e os mortos, que diría Cunqueiro) que se expresan en múltiples formas culturais. A elas cómpre ir para tomar estima e coñecemento. Por iso é crucial que o Día das Artes Galegas acade transcendencia nas escolas e no ámbito social, fuxindo dos ritualismos de postín e postureo dos filisteus no senso dado por Risco en "Nós", os inadaptados: politicuchos sen gusto nin cultura preocupados polas verbenas e pésames nos enterros.

Arestora podemos visitar exposicións que afectan, en parte, a todo isto: Seminario de Estudos Galegos no Gaiás ou Elina Molins/Blanca Chao na pinacoteca de Vigo. Ou os filmes en galego que dun tempo acó arrasan en certames e cinemas. Ou os concertos dedicados a Martín Codax convocados polo país adiante. Alimentemos, pois, o saber. Coidemos da cultura na súa totalidade. Aprendamos, sempre e máis despois.