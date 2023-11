Violencia e mocidade

Non afirmamos co título desta crónica que a violencia sexa un sinal de identidade da mocidade; sinalamos que adoita ser una conduta que as persoas padecen desde moi novas, e que, polos efectos da mímese, reaparece como apropiada cando o suxeito se ve con forza e poder para exercela, ou para devolvela. E hai nesta peza de José Luis Baños de Cos, que titula Lume, unha escena que explica moi ben como se aprenden determinadas condutas. Falamos daquela na que pai e fillo acoden a un estadio, “para poder insultar y blasfemar”, como cantaban contra 1986 Gabinete Caligari, na chamada “Canción del Pollino”. Xa no seu día os primeiros sistémicos (Bateson, Laing, Watzlawick, Mara Selvini...) sinalaron que os males da sociedade teñen causas colectivas. A violencia despregada na mocidade ten a súa causa na violencia padecida e/ou aprendida, con frecuencia na propia familia e no medio social inmediato.

Con ecos dalgún caso real acontecido en Galicia nos últimos anos, e anécdotas que calquera podería situar na súa contorna máis próxima, a peza, gañadora do V Premio Roberto Vidal Bolaño en 2022 e agora editada por Galaxia na colección Costa Oeste, dá conta dos modos en que o abuso e o maltrato se instalan na conduta diaria de mozos (e mozas), e das maneiras en que estoura en espazos de formación, sociabilidade, e diversión, de escolas a discotecas. E tamén mostra que tales procesos se ven favorecidos e potenciados por tecnoloxías diversas, un lugar común nas moitas novas que informan de casos que acaban en graves agresións físicas, mortes, ou suicidios.

Lendo o texto saberemos da historia de Roi, alumno dun Instituto de Secundaria, que inicia o camiño que conduce ao homicidio retrucando as explicacións dunha profesora con comentarios homófobos, mentres a mestra comprende a dificultade de ser adolescente, vivir esas idades e ter que descubrir tantas cousas e actuar adecuadamente en cada caso. Na breve e lúcida reflexión da profesora atopamos razóns para a defensa dunha educación integral que comece na familia, continúe na comunidade e nos medios de comunicación, e se complete e complemente na escola, pero tamén se estenda aos exemplos que poidan dar moitas persoas que a rapazada toma como modelos, desde a clase política á todas esas xentes que por unha ou outra razón teñen a capacidade de influír no que a maioría poida pensar ou facer. E a medida que se vai debullando a peripecia de Roi, que culmina coa morte dun mozo mentres a súa manda berra “maricón”, tomamos conciencia de que esa morte e eses berros non deixan de ser “efectos” dunha forma de entender a realidade, a vida e a alteridade, asentada no desprezo absoluta da diversidade, a pluralidade ou a diferenza, valores que sempre acaban por complementarnos e arrequecernos. Nestes días asistimos abraiados ao peso que unha mirada unilateral e uniforme da realidade aínda ten para unha parte importante da sociedade, que só entende o seu modelo uniforme de vida, un monótono berregar.

A peza constrúese coa técnica dos monólogos alternantes, pois os personaxes apenas dialogan, nin falan entre si, senón que verbalizan o seu pensar, polo que o que lemos é o seu pensamento, dando conta do que pasou. E así a peripecia do Roi vaise contando nunha narración retrospectiva, cunha forte dimensión testemuñal, que se pode ler desde a perspectiva de técnicas de indagación científica como a historia de vida ou o estudo de caso. Nesa dirección, Lume, título que reflicte moi ben as erupcións destrutivas que poden emerxer na mente de calquera, no momento menos agardado pero por causas ben coñecidas, non deixa de ser unha exemplificación de condutas que esixen unha fonda reflexión para tomar as medidas precisas que, a medio prazo, poidan axudar a construír entre todas e todos unha sociedade máis humana, asentada no respecto, a comprensión e a tolerancia. Unha utopía necesaria para conseguir un mundo sostible, en todos os sentidos. Porque a barbarie irrompe con odio e furia para desfacelo todo. Por iso no seu día se puxo en marcha na educación obrigatoria unha materia denominada Ecuación para Cidadanía. Houbo quen se opuxo, e tamén negaron a educación sexual. E despois pasa o que pasa, e a culpa sempre se lle bota a mozos e mozas. Así nos vai.