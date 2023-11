Retornos do pasado

Viaxar no tempo? H.G. Wells escribiu xa sobre esa posibilidade no ano 1895, pouco antes de imaxinarse unha invasión alieníxena. Aquela novela curta foi suficiente para popularizar un dos temas máis fascinantes da ciencia ficción e para que hoxe non sexamos poucos os que, de cando en vez, nos preguntemos “e que faría eu se puidese viaxar no tempo?”. Pero, evidentemente, a arqueoloxía non é ficción.

“Temos aquí unha porta aberta á investigación”, sinala Vanesa Trevín, directora da escavación arqueolóxica que hai poucas semanas tivo lugar na mámoa do coto do Santo da Pedra, en Doade (Lalín, Pontevedra). A través dunha serie de vídeos divulgativos - publicados en redes sociais e na páxina web do Museo etnográfico Casa do Patrón, patrocinador da que conforma a 9ª campaña de intervención no lugar-, Trevín e mais o seu equipo, CADO Arqueoloxía, amosan o traballo de campo que, malia as inclemencias meteorolóxicas deste outono, deu como resultado un dos achados con máis posibilidades do último ano en Galicia. “Unha mámoa, denominada deste xeito na tradición galega, é un túmulo; é dicir, unha tumba de época prehistórica”, matiza o arqueólogo Santiago Vázquez. Estes enterramentos, caracterizados por unha elevación do terreo de planta circular, adoitan ter no seu interior unha estrutura megalítica que sinaliza a zona de posición dos defuntos. Aínda quedaría por establecerse unha datación cronolóxica exacta, mais poderíamola situar, en termos xerais, na fase do Neolítico”.

A investigación deixou constancia tamén da enorme destrución acaecida durante o saqueo medieval da cámara funeraria. Feito que pon en valor de xeito ineludible as ausencias que alberga a nosa cultura. Que tesouros puideron chegar ata os nosos días? Que información se perdeu nos anexos da historia? Que é o que xa nunca saberemos? Con todo, nesta mámoa descubríronse diferentes obxectos que testemuñan distintas fases de ocupación e uso: materiais de talla lítica, cerámica prehistórica e outra de corte máis moderno e o que posiblemente sexa un ídolo – placa, unha figura antropomorfa de trazos abstractos, neste caso, feminina.

Esta non é a única investigación en curso, nin a única porta coa que transportarnos a outro tempo. Na parroquia de Esmelle, en Ferrol, a campaña realizada no castro de Tralocastro revela a continuidade do xacemento entre a Idade de Ferro e mais a conquista romana da península Ibérica. As escavacións, promovidas pola Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial da Facultade de Humanidades da Universidade da Coruña – Campus de Ferrol, centráronse nun espazo que xa fora intervido na década dos 70 e no que os arqueólogos puideron obter obxectos cerámicos e albiscaren importantes estruturas arquitectónicas, aínda visibles de xeito parcial. Porén, a funcionalidade destes muros continúa a ser hipotética. A Idade de Ferro correspóndese a unha época na que grandes colonizadores chegaron á península e marcaron o porvir das poboacións autóctonas; de xeito que fenicios, púnicos e gregos conviviron con íberos, tartessos e celtas. Estes últimos, chegados do norte, asentaron no noroeste peninsular e na meseta central, nun contexto de diversidade cultural, no que os ártabros foron a tribo celta que ocupou o que hoxe se corresponde coas rías da Coruña, Betanzos e Ferrol. É dicir, entre outros enclaves, co castro de Tralocastro.

A arqueoloxía vai na procura de respostas, ás que se lles formulan novas preguntas. É un fluxo continuo de descubrimentos e novas incógnitas. Consciente da importancia de visibilizar este patrimonio, a Deputación da Coruña dedicou 200.000 euros á difusión e proxección do Parque do Megalitismo da Costa da Morte, co obxectivo de crear “unha auténtica rede de museos ao aire libre”. Este é un dos conxuntos “mellor conservados e máis representativos da nova Idade de Pedra”: un total de 300 mámoas, dólmens e outras construcións funerarias creadas entre os séculos IV e III a.C.

Máis alá dos medios mecánicos polos que H. G. Wells propoñía viaxar no tempo, os novos achados arqueolóxicos espertan a inquietude por coñecer que sucedeu alí, onde a paisaxe é agora un enigma.