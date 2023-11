Responsabilidades compartidas

O congreso internacional sobre patrimonio celebrado en Santiago de Compostela os días 9,10 e 11 de novembro, baixo a convocatoria de Hispania Nostra, puxo no centro de interese a conservación e difusión dos bens culturais. Baixo o título El patrimonio, una responsabilidad compartida, a convocatoria acolleu no paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela a case douscentos investigadores e técnicos en materias de conservación patrimonial, para afondaren, durante tres xornadas, sobre as cavilacións e inquedanzas do patrimonio cultural no mundo, con especial referencia ao patrimonio en España, Europa e América. Organizado, como xa adiantamos, por Hispania Nostra, o congreso contou con invitados de diversas institucións públicas e privadas de todo o mundo e puxo o acento na oportunidade de combinar as iniciativas individuais e colectivas, públicas e privadas, para investigar, coidar e recuperar facianas das nosas herdanzas culturais e artísticas. Ademais das sesións de debate e conferencias houbo tempo para as visitas a espazos singulares como A Quinta da Auga, que viña resultar, ademais, anfitriona da convocatoria. O grupo visitou asemade a catedral de Santiago, Bonaval, San Martiño Pinario, o Hostal dos Reis Católicos e o pazo de Andeade.

"Debateuse o patrimonio como paradigma de calidade"

Atopamos entre os diversos temas tratados, o das redes de participación social e mais a idea do patrimonio como responsabilidade compartida. Pois resulta esencial acoller en primeiro lugar as arquitecturas, obras pictóricas, escultóricas, literarias, paisaxísticas e musicais dentro das comunidades onde atopan a súa orixe para acadar dese xeito un modo de conservación que conte coa sociedade civil. Todos conformamos o patrimonio, e cómpre incluílo no ensino e tamén nas rutas e itinerarios culturais.

Outras das sesións referíronse ao patrimonio alén da comunidade local de cada quen, afrontando a mestizaxe como instrumento para a paz e a diversidade. Tamén se debateu o patrimonio como paradigma de calidade, e foron de moito interese as conversas dedicadas aos xeitos de apoiar o patrimonio dende a perspectiva do financiamento, afondando no mecenado privado que é un camiño longo que percorrer pola sociedade española.

Canto ao futuro do patrimonio, déuselle voz coa análise das redes sociais, os medios de comunicación e as novas tecnoloxías. Todas as conclusións sobre o debatido atoparon forma no Manifesto “O patrimonio unha responsabilidade compartida.”

Resultou singularmente aperturista a conversa do presidente do Centre Européen de Musique, Jorge Chaminé. Este abordou a potencialidade holística da música e mais a súa forza para servir de vehículo de conexión entre as ciencias e as artes, entre as humanidades e as tecnoloxías. Fixo ademais unha referencia sentida e profunda sobre o personaxe histórico Ziryab (789dc-857dc), o poeta, gastrónomo, músico e cantante musulmán que nado en Mosul, Irak, pasou a meirande parte da súa vida en Córdoba, na corte do emir Abderramán II. Alí Ziryab fixo innovacións musicais, gastronómicas e mesmo foi o creador das coleccións de moda para cada estación do ano. Unha verdadeira inspiración para quen desexa facer da música e a cultura as bases do diálogo entre pobos e nacións. Escoitar a Jorge Chaminé serviu de prolegómeno á próxima convocatoria de Hispania Nostra sobre Patrimonio Inmaterial que terá lugar proximamente en Madrid.

Hai un fío que comunica todas as herdanzas, prácticas artísticas e culturais e que é a memoria colectiva. Nese ámbito atopamos patrimonio inmaterial composto por músicas e danzas, indumentaria e téxtil, oficios tradicionais, técnicas construtivas, usos e costumes como o toque de campás ou o tribunal das augas. Todos este fitos serán abordados na seguinte xuntanza de Hispania Nostra en decembro, na capital española.