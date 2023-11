“Hoxe, Rosalía é un emblema do pensamento crítico”

Profesor da UVigo e presidente da Fundación Rosalía de Castro, o escritor nado en Dodro (1961) ocupará a vacante producida polo pasamento do poeta Salvador García Bodaño. Angueira amósase “moi honrado e moi agradecido: A RAG é unha institución fundamental da Galicia contemporánea”.

–Este nomeamento é dos que se agardan ou dos que sempre resultan inesperados?

–Eu nunca agardei nada disto, porque nin eu nin ninguén creo que se dedique a facer méritos. Ademais, cales serían? Pero o simple feito de que me propuxeran, xa resultou unha enorme satisfacción, claro. Un dedícase a traballar nos ámbitos que pode e faino coa maior entrega posible.

–Supoño que xa andará dándolle voltas a seu discurso de ingreso. A ver se acerto: versará sobre Rosalía, sobre o Rexurdimento, sobre a poesía…? Ou aínda non ten elixida a temática?

–Estiven dubidando uns días, pero xa o teño claro. Falarei sobre Rosalía, sobre a que centrei especialmente o meu traballo investigador dos últimos anos. Pero con seguridade, ao falar da obra de Rosalía sempre van saír inevitablemente outros temas e autores a ela asociados.

–Como poeta e lector de poesía, que lle deben a Rosalía de Castro estas novas poetas galegas, de entre 20 e 30 e poucos anos, que tanto están a chamar a atención no actual panorama literario galego e incluso alén de Galicia?

–As novas e as menos novas. Rosalía converteuse nunha referencia para homes e mulleres desde hai tempo, pero especialmente para as mulleres escritoras, non só poetas. Ela escribiu desde a súa posición de muller, de “literata” nun mundo de escritores homes, e sobre todo puxo os ollos nas mulleres, nas mulleres humildes, nas verdadeiras excluídas, como suxeito non só literario, senón tamén social e político. As súas ideas de independencia, liberdade e igualdade comezan na muller. E esa é unha lección para todas e para todos.

–Cre que, a esta altura, xa se ten superado o tópico da Rosalía “triste e chorona” que tanto se estilaba non hai moitos anos?

–Pois claro! A mater dolorosa xa pasou á historia hai tempo. Hoxe Rosalía é un verdadeiro emblema do pensamento crítico contemporáneo. Aquel era un tópico que sepultaba toda a capacidade transformadora do seu discurso social e literario. Pouco a pouco, a imaxe de Rosalía foi mudando e adquirindo novos perfís e novos intereses para o público lector, pero tamén para o público académico. Igual que a súa biografía. Velaí tamén como evolucionou a consideración da nai, Teresa de Castro, figura clave na súa formación.

"O que a min me gustaría facer na Academia é axudar no que poida a defender o seu prestixio"

–De que aportación se sente más satisfeito desde que é presidente da Fundación Rosalía de Castro?

–Non che podo dicir. O que sei é que levamos máis de dez anos entregados á renovación da Casa de Rosalía, das súas infraestruturas, do seu discurso expositivo, da súa presenza pública, da súa proxección social con múltiples actividades... Tamén á súa revitalización, triplicando tanto o número de visitantes, agora máis de vinte mil ao ano, e o autofinanciamento, que está no sesenta por cento. O que máis me satisfai é ver como individualmente, a través de asociacións, empresas ou concellos hai moita xente que quere colaborar e formar parte do noso proxecto e se implica. Esa é a raíz da Casa de Rosalía, nacida dun esforzo comunal, colaborativo. Por iso queremos que todo o mundo se sinta na súa propia casa, porque o é. Agora estamos traballando na proxección internacional. Dalgún xeito, con Rosalía vai unha poderosa e representativa imaxe de Galicia.

–De sempre practicou Vde. o chamado “activismo cultural”. Por exemplo, foi membro fundador da asociación Redes Escarlata.En que repercutirá o seu nomeamento como académico para que poida seguir dando pulo este tipo de iniciativas desenvolvidas fóra (e ás veces á marxe) das institución oficiais?

–Non creo que ser académico sexa incompatible con activismo cultural de calquera signo. Iso si, cómpre distinguir o que é a dimensión institucional e representativa dunha entidade e o que son asuntos cívicos particulares, aínda que estes teñan unha dimensión social. Durante esta miña presidencia da Fundación Rosalía de Castro procurei sempre non confundir estes dous aspectos porque creo que é un asunto fundamental.

–Tras da presidencia de Ferrín (e o xeito no que se tivo que “marchar”), cre que a actual RAG lle vai “dar cancha” para actitudes críticas coa propia institución?

–Non concibo ningunha institución na que se silencien ou repriman posicións críticas. En todas as comunidades humanas unha forma de respecto e consideración co outro sempre é a de escoitar e mesmo ter en conta outras opinións ou opinións críticas. Outra cousa serían as sociedades autoritarias, as de control, as seitas… O que a min me gustaría facer na Academia é axudar no que poida a defender o seu prestixio, a súa independencia e o seu horizonte fundamental: a defensa da lingua. En todo caso, para min Méndez Ferrín é unha referencia indispensable sen a cal non podemos entender a Galicia contemporánea. No literario, desde logo, pero tamén no cultural e no propiamente político. Unha referencia e mais un mestre.

–Pensa que hai que revisar iso de que teñan que pasar dez anos da súa morte para que se lle dedique o Días das Letras Galegas a un determinado autor/ a?

–O Día das Letras Galegas é unha das grandes conquistas do noso tempo para a lingua galega e para a súa literatura, precisamente nacida desde a RAG. Tal e como foi deseñado hai sesenta anos, nunca deixou de ser un instrumento valiosísimo, nin perdeu fortaleza. Como calquera outra celebración, precisa actualizarse, pero non perder os principios, a natureza conmemorativa que nos fai pór os ollos nunha figura literaria, na súa obra e no seu tempo. E polo tanto nese proxecto de dignidade e liberdade que Galicia é.

–Están suficientemente representadas as mulleres na actual Academia Galega?

–Desde hai uns anos, a proporción de mulleres académicas medrou, iso é incontestable. E seguro que vai medrar aínda máis. Non teño á man os datos exactos, pero penso que na RAG hai unha proporción de académicas maior mesmo cá das academias veciñas. As academias son academias, desde logo. Pero tampouco poden virarlle as costas ás realidades e ás transformacións sociais. A RAG ten a sorte de contar con Murguía como principal activo da súa fundación. Pero tamén o é que sexa Rosalía a bandeira do seu proxecto. Esa é unha boa referencia.