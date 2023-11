Crime e poder

Escribía Giuseppe Ayala, fiscal antimafia siciliano, que o problema eterno de Sicilia é que nunca tivo un goberno de seu. A continua presenza de dirixentes estranxeiros (normandos, árabes,cataláns, franceses) produciu un estrañamento verbo do elemental respecto á lei, fose aquela xusta ou inxusta. E nesa ignorancia dos mecanismos do Dereito forxouse unha organización que medrou cuns mecanismos propios: a Cosa Nostra.

Os sicilianos que marcharon aos Estados Unidos atoparon unha organización política estruturada a partir da relixión protestante, que rexeitaba calquera práctica asociada ao vicio e mais ao pecado. Ese foi o principal choque que se produciu hai un século entre un poder que establecera os seus propios mecanismos, a partir da democracia liberal, e moitos dos chegados desde a outra beira do Atlántico. Entre estes, os procedentes do sur de Italia, articularon as súas propias leis por autodefensa e como vía para gañar ou disputar unha cota de poder. Semellantes mecanismos son analizados agora por Alberto Mayol en Las 50 leyes del poder en “El Padrino” (Arpa).

O primeiro que fai este pensador chileno a partir da análise das obras de Mario Puzo e de Francis Ford Coppola é definir a mafia italoamericana: unha organización que exerce unha conciencia de clase en tanto que grupo conservador, antiliberal, anticomunista e drepredadoramente capitalista. Un grupo que desde as súas orixes fixo da privatización do público (xa que logo a parte lúdica da vida) un obxectivo, en tanto en canto non só lle daba beneficios senón que estes aumentaban por non pagar impostos por seren irregulares.Para Alberto Mayol, o corpus duplo creado por Puzo e Coppola non vai da mafia –estritamente falando- nin da historia dunha familia senón dos mecanismos para crear desde cero –como fixo o siciliano Vito Andolini, transformado en Vito Corleone en Nova York- un poder que conseguise quedar incrustado e respectado nesa estrutura de poder que era o capitalismo norteamericano. Un poder que no fondo, aquí e acolá, sempre é amorfo e que non sempre corresponde ás identidades que coñecemos (políticos, financeiros, empresarios).

Trátase, entón, duns mecanismos, estes da mafia –ignorancia da lei, privatización de beneficios-, que ese poder amorfo comezou a aplicar cando se impuxo a hexemonía do neoliberalismo, representada por Ronald Reagan e Margareth Thatcher e que nunha dimensión aparentemente espiritual, tivo a cobertura de Xoán Paulo II. Mais xa antes que iso, Vito Corleone descubrira o papel dos avogados, que facilitan poder roubar legalmente e sen necesidade de armas. Uns mecanismos –sinala Mayol- para exercer o poder que Puzo e Coppola crearon a partir das ideas de Nicolás Maquiavelo. Pero así como en O Príncipe o florentino daba consellos para a eficacia no exercicio de gobernar,aqueles sitúan na traxectoria dos Corleone (Vito, Michael, Hagen) o necesario para gañar a partida aos seus rivais e situarse nas elites do poder económico.

Xa que logo, estamos a falar, pois, duns mecanismos –esas cincuenta leis que Mayol propón- que terían que ser de lectura case obrigada nas escolas de negocios. Dirixir un grupo, aspirar aos beneficios, saber negociar,atopar eventuais traidores, conservar o silencio e integridade do grupo, son ferramentas que tanto valen nun eido criminal organizado como nesoutra selva que son agora os grupos financeiros e industriais. Así, por exemplo, a advertencia de que quen perdoa unha traizón, sempre estará en perigo; ou, como sentenciaba Clemenza, que o fin da paz é necesario porque cada certo tempo cómpre limpar o lixo (“reordenar o mundo”, nas leis da mafia); desconfiar das situacións estrañas ou non confundir o inimigo explícito co verdadeiro.Ou que o caos vén ser o poder do lumpen. Porque a mafia (é dicir o crime organizado con acceso ao poder establecido) devén unha organización que precisa da orde social para poder medrar, comezando pola orde doméstica: a familia.

E é que acontece que os sectores criminais na marxinalidade –ese lumpenproletariado que actúa contra a conciencia da propia clase- non procuran en ningún caso incorporarse á orde social senón, polo contrario, destruíla. E por iso Vito Corleone se opuña a comerciar con droga, porque esta destrúe esa orde globalmente harmónica.