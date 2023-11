Antiimperialismo e descolonización

Unha vez rematada a guerra en Europa, o 17 de xullo de 1945 reuníanse na cidade alemá de Postdam Winston Churchill e Harry S. Truman, que representaban as potencias occidentais vencedoras na guerra contra Alemaña, e Iósif Stalin, en representación do campo socialista que viña de deixar máis de 50 millóns de mortos para derrotar o fascismo europeo. A idea desa xuntanza, cando menos no ánimo dos dous representantes anglosaxóns, era decidir o futuro do mundo “segundo as súas regras” -usando unha expresión de creación posterior-, pero o mundo tiña outras ideas para o seu futuro, como se recoñeceu na Carta da ONU que entrou en vigor o 24 de outubro de 1945 e na que se recoñece o “principio da igualdade de dereitos e da libre determinación dos pobos”. Eis o comezo dun proceso de descolonización no que antiimperialismo e socialismo foron da man: velaí está a fundación da Liga Árabe (1945) por Exipto, Iraq, Xordania, Líbano, Arabia Saudí, Siria e Iemen do Norte, a fundación do Congreso Panafricano (1945) ou a independencia da India (1947); un movemento que alcanzou a súa máxima expresión en 1955 -apenas dez anos despois da II guerra mundial-, no transcurso da Conferencia de Bandung.

O “espírito” de Bandung: No mes de abril de 1955, rematadas a guerra de Corea (EE UU) e mais a de Indochina (Francia), e mentres estaba en marcha esoutra contenda na península de Malaia (Reino Unido) e aínda os inicios da de Alxeria (Francia), e convocados polo exipcio Nasser, o hindú Nehru e o indonesio Sukarno, os representantes de varios países de Asia e de África que tiñan un pasado colonial foron reunirse en Bandung para sentaren as bases dun mundo poscolonial no que prevalecese “a paz entre as nacións, a liberdade e a independencia dos pobos e a igualdade, a solidariedade e a colaboración mutuamente beneficiosa entre os estados”. Así, entre os principios que sustentan o movemento dos países non aliñados, adoptados en Bandung, figuran: o respecto á soberanía e á integridade territorial de todas as nacións; o recoñecemento da igualdade de todas as razas e de todas as nacións; a non intervención e non inxerencia; a abstención do uso da forza e a resolución dos conflitos internacionais por medios pacíficos; a cooperación internacional. Estes principios fundamentaron nos anos seguintes o xurdimento dun novo actor internacional, o que se deu en chamar Terceiro Mundo, onde se forxaron numerosos movementos a prol da integración e unidade dos países árabes e africanos.

Unidade e integración: Da man da intelectualidade “periférica”, neses mesmos anos foi emerxendo un movemento “panista”, do que xurdirían o panarabismo e o panafricanismo, entre outros, que tiveron menos éxito (panasiatismo, panislamismo ou panhispanismo). Os fundamentos deste pensamento, que beben tanto do nacionalismo como do socialismo, expresan a contradición nas diferentes periferias do sistema que se estaba a configurar tras a II Guerra Mundial entorno á confrontación entre o “mundo libre” e defensor da democracia e mais o campo socialista. Unha contradición que se manifesta entre opcións nacionalistas e filofascistas que xiran arredor da identidade relixiosa (panbudismo asiático, baixo a hexemonía nipona) ou étnica (hinduidade de Savarkar) e as opcións laicistas e progresistas que defenden a unidade arredor dunha identidade de nacional (panarabismo) ou racial (panafricanismo negro). Velaí algunhas figuras fundamentais deses dous movementos laicos e progresistas: Nasser, Alfaq ou Arafat no mundo árabe ou Senghor, Mandela oe Sankara no eido do panafricanismo. Paralelamente, estes dous movementos entrelazaron loitas cos movementos antirracistas, eis a razón pola que, xunto co panafricanismo, xurdiu o concepto da negritude, da que foron principais expoñentes Aimé Césaire ou Frantz Fanon, quen tamén compartiu loitas pola liberación do mundo árabe, entrelazando con Albert Memmi.

Xa ma América Latina, e como reacción á recolonización económica -sobre todo da man do imperialismo ianqui-, xorde un movemento panamericano e socialista con características propias no que salientou con luz propia Fidel Castro.