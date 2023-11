Torques ártabros

Os torques son xoias en xeito de colares ríxidos, en forma de arco ultrasemicircular, que tiveron o seu momento de maior esplendor durante a Idade do Ferro (s. VIII-s. I d.C), no ámbito noroeste da península Ibérica. A abundancia de ouro nesta rexión facilitou a aparición dunha rica ourivaría na que o torques, un dos elementos máis característicos da iconografía dos guerreiros galaicos, tivo un papel destacado. A recente aparición de dous novos exemplares áureos desta alfaia na comarca das Mariñas coruñesas, volveu poñer o foco mediático nesta manifestación de ourivaría prehistórica eminentemente masculina, segundo evidencia a iconografía coetánea.

Os estudos tipolóxicos e da distribución xeográfica dos torques da cultura dos castros confirman a existencia de grupos xeográficos, o que suxire a súa utilización como obxecto de prestixio en mans das elites e mesmo como forma de identificación étnica fronte a outros pobos galaicos que ocupaban as zonas próximas. “Nas fontes clásicas (gregas e romanas) fálase dos torques como distintivos de poder, riqueza e superioridade militar dos pobos bárbaros do Norte; serviron como regalo diplomático entre pobos, e os propios romanos adoptáronos como condecoración militar”, sinala Reboredo Canosa (1998), e así o evidencia a súa presenza nos guerreiros de Montealegre e Sanfíns, no torso de Castromao, ou na cabeza de Rubiás. Da súa parte, o arqueólogo González Ruibal (2007) cre que os torques, en canto que artefactos de poder, predominan no noroeste da Gallaecia fronte área meridional, “onde encontramos toda clase de elementos de diferenciación social”. Esta xoia masculina “adorna visiblemente o corpo do guerreiro”, o que busca “unha sanción pública dun status privilexiado”. En opinión deste investigador do CSIC, o torques era máis que un símbolo de ostentación xa que estas alfaias tiñan tamén un “valor biográfico”, un “capital simbólico” que contaba historias que reforzaban o prestixio social do seu posuidor.

Os dous torques atopados recentemente na comarca das Mariñas, de 390 e 365 gramos de peso respectivamente, presentan os trazos habituais do tipo ártabro, unha tipoloxía da que só se coñecen 24 exemplos. Este tipo de colares está organizado en tres partes claramente diferenciadas e caracterízase por posuír remates piriformes e decoración de fíos de ouro enrolados nos terzos laterais, con motivos en espiral con botón central que delimitan a zona lisa. “Un aspecto a destacar desta tipoloxía é que con frecuencia non son de ouro macizo, senón que conteñen núcleos elaborados con metais ou aliaxes menos nobres”, destaca Armada Pita, investigador do Incipit-CSIC. E, en efecto, ese vén ser o caso das xoias mariñas, onde, segundo onde, segundo o mesmo especialista, “un dos torques ten máis dun 87% de ouro, por un 12% de prata e un engadido de cobre. O segundo é só de ouro pola parte exterior, pois a interna contén unha aliaxe con prata e algo de cobre”. A súa cronoloxía situaríase “entre os séculos I antes de Cristo e I despois de Cristo”, conclúe.

A día de hoxe o total de exemplares documentados en Galicia, Asturias e norte de Portugal ascende a douscentos, a meirande parte deles atopados no norte de Galicia, unha rexión que coincide coa que ocuparon os ártabros, o que sancionaría un vínculo artístico entre este tipo de xoias masculinas e un territorio concreto, “ou incluso unha etnicidade” en opinión de Armada Pita e García-Vuelta (2014).

Os torques tamén son unha mostra do alto nivel técnico e artístico alcanzado polos ourives castrexos, un testemuño do complexo mundo social e cultural no que se desenvolveu esta cultura hai dous mil anos. Aos nosos ollos hai un contraste significativo entre a grande calidade da ourivería dos galaicos, onde se pon de manifesto un dominio asombroso da técnica (filigrana, granulado, cera perdida, repuxado...) e a mediocridade da estatuaria (frontalismo, rixidez, ausencia de expresividade, limitacións representativas do detalle...).

A chegada de Décimo Xunio Bruto á Gallaecia no ano 137 a.C e, sobre todo, a campaña liderada por César, que chegou por vía marítima ao Golfo Ártabro no ano 61 a.C, marcarían o final da cultura na que os torques tiñan sentido. “Nun período relativamente breve de tempo, os vellos aristócratas galaicos cambiaron o seu vestido de trísceles e o seu torques pola toga e o anel romanos”, describe graficamente González Ruibal (2007).