Sempre Rolling Stones sempre

Que un grupo de rock dure xa máis de seis décadas conforma, obviamente, unha nova extraordinaria. Que, ademais, continúen xirando e enchendo estadios aló por onde pasan, iso xa deixa a medida clara da importancia histórica, social, cultural e musical que a formación acadou, para alén do respecto, admiración e devoción que levanta a nivel universal. E se algo lle faltaba á ecuación para que a historia tome dimensións xa abolutamente fascinantes, tal vén ser que publiquen un novo disco de novas cancións, xa coas oitenta candeas apagadas na tarta, e enriba cunha enerxía e cunha calidade que xa quixeran miles e miles de grupos desperdigados polo planeta adiante.

Hackney Diamonds é o título do rutilante novo traballo dos Rolling Stones e nel, se algo chama poderosamente a atención, iso vén resultar a enerxía rockeira, tremenda e infinita, do grupo. Outra vez as guitarras de Keith Richards e Ronnie Wood deixan riffs afiados campando entre as cancións, xogando entre as dúas ao “corre que te pillo” e soando como un par de diañas descalzas entre rescaldos, canallas e macarras, tan fantásticas que algunhas das pasaxes das pezas piden repetidas escoitas para intentarmos regozalas e tal vez, quen puidera, aprender algo deses códigos tan inmortais do rock and roll e do rhythm and blues máis auténticos e electrizantes e que eles tanto e tanto dominan.

A voz de Mick Jagger soa coa crema intacta, coa profundidade intacta, coa excitación precisa e co ton perfecto dun vocalista, ao fin e ao cabo, sempre extraordinario, aínda que quen o podería imaxinar en tal estado de graza, xa octoxenario. Igual falar da idade dos músicos sobra, unha vez chegados a este momento; igual era certo o do pauto co diaño dalgúns vellos rockeiros e igual As Súas Satánicas Maxestades están xa tan por riba do ben e do mal que tanto ten mirar no almanaque o día que naceron. Tampouco no disco caen en evidencias pola tristeza da recente perda de Charlie Watts ou buscan un reverendo confesor mentres miran de reollo á dama da gadaña que a todos nos observa. Non, os Stones fixérono outra vez; poida que, acaso, non deveña un dos seus mellores discos pero si un grandísimo traballo, tan só ao alcance dos escollidos. Prepotencia e doce soberbia, precisa e ben entendida, cando loxicamente un é quen é. Cancións eléctricas e afumeantes, sucias na medida xusta, gamberras por momentos e sobradas de luminosidade vital xunto a esa aura maldita e máxica que sempre parece rodealos.

Disco magnífico este, pois, con momentos memorables como a colaboración no baixo de Paul McCartney nunha enérxica “Bite My Head Off”, ou pezas altamente pegañentas como “Whole Wide World” ou a especialmente grandiosa, elocuente e demoledora “Sweet Sound of Heaven”, coas colaboracións de Lady Gaga e Stevie Wonder creando unha atmosfera labiríntica para enterrarnos nas profundidades sonoras máis doces e puramente stonianas. Ao fin e ao cabo, once cancións novas e unha versión do “Rolling Stones Blues” de Muddy Waters para poñerlle o lazo a un traballo que ben podería levarnos a pensar que igual estamos ante o derradeiro da banda, aínda que vendo o estado de forma dos rapaces e a súa promesa de continuaren queimando asfalto, probablemente sexa, unha vez máis, un paso até outra xesta Stone xa de camiño. En tempos no que o rock parece música para boomers, e para proscritos, bo é que veñan os Stones para dicirnos como se fai un disco de verdade e salvarnos de tanto plástico musical a golpe de estropallo e magníficas cancións.