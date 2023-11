A raíña que quixo ser ela

A escritora italiana Annarosa Mattei vén de publicar A raíña que amaba a liberdade. Historia de Cristina de Suecia dende o norte de Europa ata a Roma barroca (Salani Editore, 2023). Nos numerosos traballos arredor da soberana nórdica dise dela que foi unha muller que observaba o mundo a través dos seus sentidos. Lonxe de ter unha visión sistematizadora da realidade, foi entón a beleza a forza construtora da súa mirada. Pero nun ambiente frío e adaptado á guerra, como foi aquel no que se movía, a carencia da beleza non pode sorprender a ningún observador. Así, a nosa protagonista non atopou forma para evadirse dunha sensación de estar fóra de lugar a pesar dos seus esforzos por conquistar un espazo propio no contexto europeo do século XVII.

Escribe Mattei que Cristina de Suecia foi “un oxímoron vivente dende que veu ao mundo”. Manifesta isto a escritora porque contan que non estaba claro se nacera completa para ser un home, como desexaban os seus proxenitores, ou incompleta, como lle correspondía a unha muller. O asunto era: ten ou non ten pene? Despois dunha análise parsimoniosa que durou vinte e catro horas, foron capaces de determinar o seu sexo; e efectivamente, nacera incompleta. Tal acontecer arrebolou a súa nai á máis profunda decepción. Daquela, todo o que esta nai fora, quedou baixo a sombra do máis sobresaínte da súa imaxe, que é a da unha nai maltratadora, diversas crónicas dan certeza a esta afirmación . En xeral, interprétase que esta “anomalía” foi como un “sinal” para o rei. Pode que embriagado por unha especie de intuición de que “un home non nace, faise”, criouna como un neno. Así, Cristina foi educada para ser un príncipe perfecto. Pero interprétase que o biolóxico sobrevive, polo menos daquela, e obsérvase en Cristina capacidades moi “femininas”, unha forza da natureza que se impón a esta acción cultural modeladora do carácter “masculino”. Así explícase a carencia dunha lóxica belixerante na súa perspectiva dos conflitos e unha afección por mediar neles. Como tamén os intereses culturais da raíña, que sempre deviron unha motivación na súa vida e que se multiplican a través dunha personalidade excéntrica, polifacética e intensa, froito dunha emocionalidade feminina impulsada por un escenario Barroco. Non menos suxestivo é o seu interese polos intelectuais da época: Descartes, Bourdelot, Gassendi, Pascal, Bernini, Borri ou Palombara. Destácase nela esta “ harmonía entre os opostos, non só masculino e feminino senón entre a paz e a guerra, entre as liberdades individuais e a razón de Estado, entre o pracer e o deber”. Unhas observacións binarias que viaxan dende este espazo onde a perspectiva de xénero non parece consolidarse. A emancipación feminina non se resolve se o problema se presenta en termos binarios, porque así hai unha permanente homologación do femenino ao masculino.

Foi criticada na súa época por non casar, e interprétabase que non lle gustaban os homes. Resulta difícil hoxe non sentir certa incomodidade sobre todos estes factores, que prevalecen na observación desta persoa e articulan a análise, contaminando unha visión da muller como un ser funcional ao varón. Ás veces parece que o condicionamento falocéntrico, heteronormativo e reprodutor non só está presente no seu escenario senón tamén na ollada dende o marco actual.

Pode que papá, tal vez nun arrebato negador da evidencia, se dedicou a criala como un home ou se cadra simplemente decidiu querela. Pode que Cristina non se sentira nin home nin muller ou pode que a sexualidade lle resultase indiferente ou que era unha persoa que canalizou as súas paixóns a través das inquedanzas intelectuais. Observámola liberada como muller, por ocupar un lugar que se consideraba masculino pero acaso non é ese lugar unha proba de estar aínda máis atrapada? Non deixa de escoitarse un ruído molesto nestas narracións que parecen xustificar implícitamente os seus riscos positivos por esta circuntancia na súa educación, as súas calidades quedan alineadas nestas circunstancias identitarias.

É posibel que Cristina renunciase a casar porque rexeitaba a idea de estar no mundo para ser nai e esposa, e isto fose unha conclusión persoal, de feito parece entregada ao mundo das ideas. Tal vez quería ser dona do seu corpo ou, postos a interpretar, pode que o exemplo da súa nai fose suficiente para non sentir aprecio pola maternidade. E, se cadra, non se sentía nin muller nin home ou pode que lle dera igual. E para rematar, é probabel que Cristina non fose, como afirman, “unha raiña que quixo ser rei”; acaso ela foi unha raíña que quixo ser ela, e pode que isto sexa o mellor legado.