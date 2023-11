O mundo xeométrico de Caruncho

A sede de Afundación na Coruña acolle a exposición Geometria mundi. Trátase dun percorrido pola traxectoria do artista Luís María Caruncho Amat (A Coruña, 1929-Madrid, 2016), a partir de máis de 100 obras, entre as que hai traballos escultóricos, deseños, pinturas ou fotografías. Juan de Nieves, comisario da mostra, ofrece un achegamento brillante ao mundo creativo desde unha captación fonda do modo de traballar do artista, amplamente documentado no proxecto expositivo, establecendo diálogos entre obras que evitan unha lectura lineal, preferindo suxestións de carácter máis aberto.

O pintor e escultor Luís Caruncho, aínda que galego de nacemento e de raíces, en unión da súa familia, en 1940 trasládase a Madrid, onde se orienta cara os ámbitos do deseño e a construción o que o leva á Escola de Enxeñeiros Industriais e á de Arquitectura. Mais a súa vocación artística xa está definida e inicia unha formación variada e complexa, guiado pola curiosidade e a heterodoxia do seu carácter neste aspecto, acudindo á Escola de Artes e Oficios, ao Museo de Reproducións Artísticas e ás aulas do Círculo de Bellas Artes, levando a cabo estudos sobre Historia da Arte na Universidade de Aix-en-Provence (Francia).Caruncho remata, ao cabo, a súa formación na Escuela de Arquitectos Técnicos y en Artes Aplicadas e viaxa constantemente por diversos países europeos e americanos, acudindo con asiduidade á casa-obradoiro do pintor Daniel Vázquez Díaz, un dos grandes representantes da vangarda histórica española e referente formativo para toda unha xeración de artistas educada na posguerra.

Adscrita á abstracción xeométrica, a obra de Caruncho, desde o inicio da súa produción, mostra un rigor de composición e un refinamento formal que vai caracterizar toda a súa evolución pictórica e escultórica. Aspectos que sen dúbida teñen que ver coa esa formación no ámbito de deseño e a arquitectura que sinalamos. Durante a súa primeira xeira creativa, nos anos cincuenta, as súas obras parten do cubismo, de formas depuradas, mostrando, mesmo nos temas utilizados, a vontade de reflexión desde unha raíz formal ligada á tradición do cubismo sintético. Son obras que transmiten a solidez dos presupostos expresivos do artista, que actúa sen concesións ao anecdótico, característica constante en toda a obra posterior, sempre lonxe do banal e das vicisitudes da moda.

As pezas de finais dos cincuenta sinalan un camiño sen estridencias cara a abstracción xeométrica de influxo construtivista, sen elas abandonaren de vez a evocación cubista, mais agora combinada esta cun purismo construtivo que semella dialogar con Cezanne, e a partir del, coa tradición de investigación e análise dos aspectos formais que leva até Juan Gris. Luís Caruncho séntese parte, como os cubistas, dunha tradición de intensa preocupación polas capacidades das formas xeométricas máis puras como transmisoras dunha intensa comunicación. En fin, nas obras destes anos tamén destacan as súas colaxes que sen abandonaren o construtivismo manifestan de maneira moi marcante unha preocupación matérica, con trazos xestuais ao fondo. Son pinturas que serven ao artista para afondar na análise das relacións entre as formas xeométricas e as cores planas, nas súas liñas de tensión e harmonías.

TÍTULO Geometria mundi ARTISTA Luís Caruncho COMISARIADO Juan de Nieves LUGAR Sede de Afundación, A Coruña FECHAS Até o 17 de febreiro