Os vimbios da paz

A paz, moitas das veces, é percibida como unha luzada. Unha frase, un pé en parede que para o tempo, iso pode ser a democracia que nace da paz. Paz e democracia son os dous pés en parede que cómpre axitar no presente convulso, tamén nas salas de cinema. Non son poucas as películas que nos levan a pensar detrás do ruído da guerra, das conciencias perdidas para sempre. O cinema pode escoller amosar o fío delicado detrás do veludo dunha grande guerra ou, pola contra, inserirnos nas trincheiras, caso da coñecida Apocalypse Now (Ford Coppola, 1979), na carreira pola bomba atómica, na emática de A capa e espada (Fritz Lang, 1946), protagonizada por un flamante Gary Cooper, que xa fixera de protagonista, xunto con Ingrid Bergman, en Por quen dobran as campás, recreando a loita das Brigadas Internacionais contra o exército do bando nacional.

Coa recente estrea de Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023) puidemos asistir á xesta da tiza e do pensamento que abrollou duns convulsos anos 20 e 30 ata o nacemento da arma máis mortífera nada da man do home. Unha arma, ironizábase naquela época, que se erixiu como o instrumento máis eficaz para preservar a paz baixo a ameaza da forza. O filme de Nolan trasládanos á dúbida humana dos “bos en conflito”. Os Estados Unidos lanzaron aquela bomba sobre os civís de Hiroshima e Nagasaki como advertencia ao imperio do Xapón. Unha democracia rachou as regras da democracia para cometer un crime de guerra que pararía unha guerra. Un drama que o filme de recente factura intentou trasladar non só dende a conciencia do doutor Robert Oppenheimer, senón a través de figuras como o presidente Harry S. Truman, que lle di literalmente ao científico, como asumindo a propia carga da morte, que a culpabilidade que este se atribúe é toda súa, do presidente que dá a orde de provocar o inferno en dúas cidades.

Á democracia en crise precedéronlle as caídas doutras, como foi o caso da República Francesa, no mesmo contexto histórico ca o filme que acabamos de citar. É o exemplo da peza Diplomacia (2014), último traballo do director Volker Schlöndorff, autor tamén da adaptación da afamada novela de Günter Grass O tambor de folladelata (1979). Neste filme, o cineasta alemán recrea unha situación tensa ao longo de toda a metraxe. A situación é a dun alto cargo da Wehrmacht (exército alemán), Dietrich von Choltitz –gobernador militar da ocupación en París nos meses do verán de 1944, antes da liberación aliada– e o diplomático sueco Raoul Nordling, que o intenta convencer para que os nazis non destrúan París antes de retirarse da cidade (lembremos que Suecia foi país neutral no conflito mundial).

Contan as crónicas que o sueco puxo todos os seus esforzos para que Choltitz evitara facer cumprir unha orde directa de Hitler: facer, literalmente, “arder París”. Unha estratexia feita para a gloria do Führer alemán, coñecido celoso da cidade das luces que, de non estar baixo a esvástica, correría o risco de afundir baixo as augas do Sena. Os nazis deseñaran toda unha rede de explosivos para estoupar as pontes de París, elevando deste xeito á beira do río e anegando a metrópole. Von Choltitz non executou a orde e este filme recrea a tensa conversa entre ambos homes de mundos distintos. Nas palabras de Nordling podemos ler o mundo que se vai abrir camiño despois de 1945; a través del fala a democracia europea que abrollará das cinzas dun conflito mundial que, se ben non arrasou París, si reduciu a cinzas Dresden, Colonia ou barrios enteiros de Londres. O dúo entre Niels Arestrup, que interpreta o xeneral xermano, e André Dussollier, que fai do diplomático nórdico, é insuperable e consegue manter a tensión dun mundo en guerra onde os bárbaros ían xa no camiño da retirada. A mesma dúbida vital que tivo en Sendeiros de gloria –un dos primeiros traballos dun mozo Stanley Kubrick– o coronel Dax, interpretado por Kirk Douglas. Dax pertence ao exército francés no contexto da Primeira Guerra Mundial e négase a executar a orde de disparar contra as súas propias tropas no campo de batalla, orde vida duns acomodados xenerais totalmente implicados na deshumanización da guerra. Quizais é o elemento central destes filmes que narran a democracia. Como esta non só xorde do conflito onde a mediación nace como única vía posible para a coexisten senón tamén do drama que supón o seu mantemento, das dúbidas que supón defendela fronte o abismo da historia, nunca escrita con suficiente premeditación.