Vieiros de noso

Na construción histórica dun territorio, o camiño ten sempre un papel prioritario, que vai moito máis aló da súa vertente estrictamente funcional. O camiño une, integra, trae novidades, conecta pobos e culturas. Os camiños son uns elementos culturais de primeira orde porque estruturan o mesmo territorio; porque permiten o intercambio; porque nos levan onde o noso momento histórico considera importante que nos deban levar. Os camiños castrexos, as vías romanas, os camiños medievais, os camiños reais ou as actuais estradas unen puntos que a sociedade considera importante unir, artellan o territorio en función dunha serie de intereses económicos, sociais e/ou culturais.

Se de camiños galegos falamos, o primeiro que nos vén a cabeza é, como non, o Camiño de Santiago, coas súas diversas versións (francés, portugués, pola costa…). Hoxe en día é o camiño histórico máis protexido e transitado por millares de peregrinos que chegan arreo á cidade de Compostela. Mais non é este o único camiño histórico co que contamos, e hoxe falaremos deses outros vieiros galegos.

Cando os romanos chegaron por estas terras, foron dar cos camiños creados polos que aquí vivían, e en moitos casos aproveitaron estes trazados para desenvolveren as súas vías. Tres foron as grandes calzadas romanas que pasaron pola nosa Gallaecia, unindo Braga e Astorga: a Vía XVIII ou Via Nova, a través de Ourense, entrando por Portela do Home en Lobios e saíndo pola comarca do Valdeorras; a Vía XIX, entrando por Tui e pasando por Pontevedra, Santiago e Lugo; e a Vía XX ou Via per loca maritima, por Caldas de Reis, Noia, Brigantium e Lugo. A estas, había que unirlles outras secundarias como a Vía Ourense-Santiago, a Sandiás-Ourense, a Viana do Bolo-A Cigarrosa ou a Chaves-Sandiás. Os intereses que os romanos puxeron nos seus camiños tiveron un marcado papel militar e económico: facilitar a ocupación do territorio, garantir a mobilidade das tropas e mercadorías, dar unidade ao Imperio e, fundamentalmente, posibilitar a explotación mineira. Hoxe en día podemos atopar restos da Vía XVIII en Lobios ou en Aquis Quarquennis; ou restos da Vía XX en A Laracha, por exemplo. Ademais os romanos establecían cada certos quilómetros lugares de descanso para os viaxeiros ao longo das vías das que tamén temos exemplo en Aquis Quaequennis.

Caído o Imperio romano, moitos dos seus camiños caeron asemade no abandono, ás veces por desinterese nas rutas; outras, por despoboamento. A rede de camiños medievais aproveitou sempre que puido as antigas vías romanas. Estes camiños medievais uniron vilas e cidades de recente creación e deles conservamos fundamentalmente as súas pontes. En realidade, só conservamos dúas pontes autenticamente romanas en Galicia: a ponte de Bibei, en Pobra de Trives e a do Freixo, en Cartelle (Celanova). Todas as demais, aínda que as coñecemos vulgarmente por pontes romanas, foron substituídas e son de creación medieval.

No século XVIII a coroa vai propor unha mellora dos camiños: aparecen así os Camiños Reais ou transversais, seguindo o modelo francés e que en Galicia quedarán estruturados principalmente nos seguintes: Camiño Real de Madrid á Coruña; Camiño Novo de A Coruña a Santiago; Camiño Real Transversal de Santiago a Pontevedra; Camiño Real Transversal de Pontevedra a Ponte Sampaio e Tui e Camiño Transversal de A Coruña a Bergantiños. Estas novas vías foron, en realidade, camiños de rodas que substituíron os antigos, de ferradura, e que podemos considerar as primeiras estradas modernas. Un anaco destes camiños, ao seu paso pola ponte de Brandomil, vén de ser restaurado e consérvase nun excelente estado, cos seus foxos e bueiros para drenar a zona.

Múltiples camiños que agruparon ao seu redor a poboación, que fixeron medrar aldeas,vilas, cidades, hospitais, fontes… Camiños que sempre partiron da estruturación anterior, mesmo nas actuais estradas e autoestradas, e que dotaron de sentido cultural a paisaxe. Porque comprender os camiños de noso é parte tamén de comprendérmonos a nós mesmos.

Tres pinceladas

Se falamos de elementos culturais nos camiños, unha parada na topominia pode resultar moi esclarecedora para comprender antigas vías de comunicación. Pensemos en Pedrafita do Cebreiro. O seu nome fai referencia á presencia dun miliario. Os miliarios eran pezas de granito que colocaban os romanos para sinalaren as distancias desde o lugar de colocación ata o inicio e remate da via, incluíndo ás veces as distancias ás mansións máis próximas e mesmo o nome do emperador, o lagado importante ou o nome dos maxistrados ou o cónsul na época de construción. Outros topónimos como Cal ou Estrada fan referencia ás vías que por alí pasaban; tamén Portela, como lugar de paso onde se cobraba por pasar; ou Parada ou Paradela, facendo referencia ás mansións que servían de parada no camiño.

Ao caer o Imperio romano, moitas das vías existentes deixaron de estar en uso. Dixemos que o motivo foi sobre todo o despoboamento, debido a un cambio de modelo territorial e organizativo pero outras veces tratouse mesmo da protección dalgunhas vilas ás que non lles conviña estaren perfectamente comunicadas, xa que moitos camiños pasaron a ser vías perigosas, co cal os seus habitantes non tiveron excesivo celo no coidado das mesmas.

Cando se comezou a pensar no Camiño Real Transversal de Santiago a Pontevedra, os enxeñeiros encargados sabían das frecuentes inundacións en Padrón e Caldas de Reis e propuxeron desviar a ruta. Nestas vilas protestaron, e finalmente o Camiño pasou por elas, a pesar dos constantes asulagamentos.