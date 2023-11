Secuencias da ira

O lingüísta francés A. J. Greimas mantiña a teoría de que o concepto de “verdadeiro” dependía do discurso, pois era o resultado das operacións de “veridición”, co cal queda excluída toda relación cun referente externo. É dicir, a verdade é un fundamento artificioso creado a partir dunha narrativa.

Os poderes fácticos das sociedades modernas son moi conscientes deste aspecto, e cada vez que a realidade se desvela contraria aos seus intereses, activan toda a súa maquinaria propagandística na procura dunha “verdade” afín. O relato do goberno de Israel, sustentado sobre os alicerces dun poder mediático e económico abraiante, comeza a facer augas grazas á democratización dos sistemas de rexistro de imaxes (móbiles) e da súa difusión (redes sociais). Estampas terroríficas, gravadas en Gaza, poñen en evidencia a masacre que está a sufrir o pobo palestino, desafiando deste xeito a propaganda sionista que durante décadas se obsesionou por impor unha verdade “propia”. Así, na industria cinematográfica, dominada en parte por intereses anexos a Israel, producíronse episodios lapidarios, incluso dramáticos, como aconteceu en 2004 co documental Morte en Gaza (2004). O seu director, o galés James Miller, trasladouse á franxa de Gaza para rodar un documental que non logrou rematar por mor dun disparo na caluga que efectuou un fancotirador do exército israelí. A versión oficial afirmaba que Miller morreu vítima dun fogo cruzado, relato totalmente desmentido polas mesmas imaxes do seu asasinato, que se poden ver na montaxe final do filme.

En torno á noción de verdade, atopamos un vocábulo maleable. Nun lado, imos dar cunha “verdade relixiosa”, baseada nunha crenza cega que non precisa probas empíricas, e no outro extremo unha verdade científica que se sostén na verificación experimental. As imaxes reais que amosa un documental aproxímanse a esta segunda acepción; por iso, os defensores dun axioma relixioso pretenden esnaquizalas. 5 cámaras rotas é boa proba disto. Trátase dun filme documental rodado polos realizadores Emad Burnat -palestino- e Guy Davidi -israelí-. Burnat era un campesiño palestino que mercou unha cámara para gravar os actos de resistencia fronte ao avance dos colones israelís durante varios anos. Todo este material acabou por conformar este filme que foi galardoado en Sundance e para o cal foron necesarias seis cámaras, xa que cinco delas foron esnaquizadas polo exército de Israel.

Incluso Steven Spielberg, director de A lista de Schindler (Schindler’s List, 1993), padeceu as feroces acometidas da comunidade xudía na estrea de Munich (2007), longametraxe de ficción que describía a Operación Cólera de Deus, actos de terrorismo perpetrados polo Mossad en represalia polos atentados dos Xogos Olímpicos de Munich. Semellante campaña de acoso sufriu asemade Darin J. Sallam a conta de Farha (2021), película que narraba o desaloxo de 800.000 palestinos en 1948. O filme pasou a formar parte do catálogo de Netflix en medio dunha protesta oficial do goberno de Israel, instigador ademais dunha campaña de boicot cara á plataforma. Na busca dunha verdade sepultada que contrargumentase as versións oficiais, non podía faltar o director grego Costantin Costa Gravas, que en 1983 asinou o filme Hanna K, a historia dunha avogada xudía descendente de superviventes do Holocausto, designada para defender un palestino a quen lle arrebataron o seu fogar, acusado de terrorismo. Por último, a estratexia de construción dunha “verdade” sionista queda excelentemente desenmascarada en A ocupación da mente estadounidense (The Occupation of the American Mind, 2016), documental da autoría de Loretta Alper e Jeremy Earp que demostra a manipulación dos medios de comunicación pro-Israel en Estados Unidos.

Ficcións e documentais

Poderíamos pensar que un conflito como o de Israel e Palestina, con máis de sete décadas de duración, sería un auténtico filón para os guionistas de Hollywood. Porén, a realidade é que, por cuestións que a inxenuidade non detecta, mentres o Holocausto foi semente de múltiples argumentos fílmicos, o acontecido e o que está a acontecer en torno a esta problemática semella non estar entre as historias gratamente adaptables á gran pantalla. Desde que en 1960 Otto Preminger rodase Éxodo (Exodus) a partir da novela homónima de Leon Uris -con evidentes alteracións históricas en favor da narrativa fílmica e das súas posicións políticas-, a industria norteamericana optou por facer un discreto mutis polo foro, asomando moi de vez en cando con títulos pouco relevantes.

En troques, no bando máis humilde e desventurado, o cine semella funcionar como un acto catártico ou, máis ben se cabe, de imploración de xustiza. Nas dúas últimas décadas asistimos á estrea de diferentes filmes que posicionan o foco no bando palestino, por máis que moitos deses títulos leven a sinatura de cineastas israelís: Paradise now (2005), Os limoeiros (2008), Vals con Bashir (2008), Foxtrot (2008), Gaza mon amour (2020), entre outros, ben desde a ficción, ben desde o documental, buscan dar voz a unha escorregadiza teoría da verdade