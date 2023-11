Pintar a escuma dos soños

Non debería pasar desapercibido que no vindeiro mes se cumpren cincuenta anos do morte do pintor Urbano Lugrís (A Coruña, 1908-Vigo, 1973), un artista que xa é recoñecido como unha das grandes figuras da arte galega do século XX, sendo un dos pintores que desde o inicio da posguerra realizan unha obra máis relevante.Este acontecemento permítennos un novo achegamento a un home de ampla e polifacética personalidade, dunha grande bagaxe cultural, que, ademais, no seu periplo vital puido compartir proxectos e labores con figuras centrais da arte e literatura da súa xeración, a formada nos anos finais da década dos vinte e durante a República.

Pintor dunha extremada singularidade, dono dun mundo paisaxístico cheo de maxia e estraña beleza que entronca co onirismo surrealista, mais que tamén evoca co seu etéreo estatismo as paisaxes quatrocentistas ou o universo flamengo, en especial os seus fabulosos nocturnos con tonalidades azuis, grises e verdes que dialogan nos seus cadros con abondosas figuras, tratadas cun pormenorizado preciosismo. Dentro da intensa orixinalidade que transmite, na súa pintura podemos percibir a pegada do realismo máxico da arte de entreguerras –ás veces lembra a Giorgio de Chirico ou á pintura metafísica– e tamén o surrealismo, o que lonxe de restar personalidade á súa obra, permite valorizar mellor o seu traballo inserido no seu contexto xeracional e nas correntes europeas da época da súa formación.

Lugrís, alén da indubidábel pegada que mostrou coa súa persoal obra, era unha figura en moitos aspectos irrepetíbel e que deixou un riquísimo anecdotario real e en moitos casos imaxinario, que para moitos –como tamén lle aconteceu a Álvaro Cunqueiro– puido chegar a borrar a súa auténtica dimensión e valía artística e intelectual, que no seu caso non se limita á pintura, senón que se prolonga na literatura coa extraordinaria aventura que foi a revista Atlántida, creada nos anos cincuenta na Coruña, a carón de escritores e artistas como Mariano Tudela, Álvaro Cebreiro ou Miguel González Garcés.

Fillo do notábel escritor Manuel Lugrís Freire –que chegou a ser presidente da Academia Galega–, Urbano Lugrís tivo unha clara evolución persoal e plástica até chegar a configurar o seu peculiar universo artístico, e tamén literario, un mundo en que o mar preside toda a súa produción.Xa nos anos trinta, pasou polo Madrid republicano, realizando o traballo escenográfico no famoso grupo “La Barraca” con Federico García Lorca e nas Misiones Pedagógicas, a grande aventura de rexeneracionismo cultural emprendida pola República. Coa Guerra Civil e a posguerra o noso artista foi dos que ficaron vivindo a dura posguerra de medo e silencio.

É a partir dos anos corenta cando o seu estilo se define e comeza a súa intensa produción, que manterá até os seus derradeiros días, deixando unha ampla obra, en moitos casos realizada en murais para os máis diversos establecementos, obra muralística que cumpría catalogar e recuperar na medida en que se poida aínda salvar, e da cal temos testemuños excelentes no mural da Confraría de Pescadores de Malpica ou no do Museo Massó de Bueu. Un patrimonio espallado por hoteis, bares e restaurantes, maioritariamente perdido para sempre.

É coñecido que Lugrís destacou como creador de grandes e medianos conxuntos, moitos murais, de tema marítimo, cunha irresistíbel tendencia ao horror vacui. No entanto, tamén cómpre destacar as obras de menor formato, de feito hai nalgunhas delas unha maior concentración e contención temática que favorece a apreciación de calidades coloristas e lumínicas, en azuis ou en grises. Son de salientar as súas máis austeras paisaxes costeiras enormemente depuradas e nas cales a atención se centra en elementos temáticos máis limitados, con azuis ou verdes de tonalidades variadas, que favorecen a evocación e que contrastan coas súas composicións máis recargadas, ateigadas de obxectos.

O triunfo das cores

Lugrís era un pintor que precisaba da literatura que construír as súas obras, mais dosificada esta faceta narrativa é cando consegue a súa obra máis plena, menos anecdótica, máis libre das ataduras que el mesmo se impuña. Gaña cando os cadros son máis pintura, cando triunfan as cores, cando o tema semella punto de partida para unha peza literaria e non punto de chegada.

O universo mariño da obra pictórica de Urbano Lugrís está fortemente relacionado co literario. Lugrís foi poeta ocasional –asinaba co pseudónimo de Ulises Fingal–, amigo de poetas e lector afervoado de literatura do mar, como é o caso do poeta Manuel Antonio ao que lle dedicou el mesmo un fermoso poema “Mensaje a Manuel Antonio” e no que o chama “Gran Señor dos Pazos do Mar”, reproducindo, agora con palabras, o seu singular universo submarino. Este mesmo mundo temático é o que o leva a homenaxear a Jules Verne ou a facer dialogar, en versos e pinturas, mariñeiros e sereas.

Lugrís participou activamente no mundo cultural desde moi novo. Pintor poeta e pintor para poetas, a súa obra agroma desde os abismos submarinos para facerse, como na lembranza do poeta Miguel González Garcés, azul e gris entre ondas e neboeiros. Para ser sempre escuma de soños.