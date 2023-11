Libros recomendados

Historias que non aburren

Francisco Martínez Bouzas

Tras un longo silencio, volve á narrativa de noso Xosé Cermeño con Días felices con Fabia. Sociólogo, creador de televisión e tamén escritor, contador de historias, pensa que as tramas ficcionais teñen que madurecer pouco a pouco. Con esta novela retorna á cidade de Porto, para el inesquecible, pola acollida que na mesma sempre atopou. O protagonista da novela é un realizador de televisión en paro, situación que tiña interiorizado coma un fracaso. Séntese fráxil, inseguro, algo covarde, que nos conta a súa verdade, as súas carencias e, sobre todo, a súa loita contra a infelicidade, en palabras do mesmo autor. Mais a través dun antigo director de televisión, e como realizador milmañas, recibe unha oferta para facer un documental verbo do ciclo vital dos polbos en catividade no Instituto Oceanográfico de Matosinhos, preto de Porto, onde descobre moitas cousas sobre a vida e habilidade destes cefalópodos: son seres intelixentes, curiosos, hábiles, agasalleiros, imprevisibles, ata o punto de que os polbos son os verdadeiros protagonistas de gran parte da novela.

No desenvolvemento do seu traballo, atópase con Fabia, bióloga encargada dunha das salas experimentais de reprodución dos cefalópodos. Será a súa axudante e colaboradora e, co paso dos días, algo máis, pero á que non lle conta a súa vida matrimonial e familiar noutra cidade. Fabia, porén, fálalle do seu noivo desde o primeiro día. Xa que logo, unha historia de amor que deu comezo cunha mentira que, por veces, é eficaz, aínda que sexa por un tempo breve.

Así pois, unha novela sobre a forma argalleira de ser dos polbos, e o comportamento non menos argalleiro e finxidor do protagonista humano. Pero coida que foi a capacidade de mentir e de finxir a que nos fixo humanos de forma definitiva, e non o uso da man ou a fabricación de ferramentas. É “a verdade das mentiras”, como recoñece o autor citando a Vargas Llosa. Unha narración ateigada de historias, falsas ou reais que pouco teñen que ver coa trama principal, pero que posiblemente non aburrirán nin enfastiarán o lector. Salientan na novela as referencias a Portugal e a personaxes famosos como o rei Sebastiâo ou o xeneral Tito Anibal, nacido muller (Eva Maria Teresinha de Jesús Gómez que sempre gustou de vestir de home). Na miña estima, a maior virtude da novela é a de presentar como algo real o que é ficción, unha historia e uns comportamentos que nunca aconteceran en termos homólogos aos dunha historia real, como tal, a reprodución dos polbos en catividade por medio da acuicultura.

DÍAS FELICES CON FÁBIA (2023): Xosé Cermeño, Vigo, Galaxia, PVP. 19,85€

Instantáneas dramáticas

Crónica sobre a desigualdade

Estro Montaña

Da fría e próspera Islandia chéganos o relato titulado Magma, primeira novela de Thora Hjörleifsdottir (1986), que conseguiu notable número de vendas e propiciou un debate importante no seu país. Magma, verquida ao galego por Rinoceronte, en tradución de Elías Portela, “presenta unha realidade ata que hai ben pouco as mulleres calaban”. Lilja, a narradora, é unha moza universitaria que namora dun home culto, maior ca ela, amante dos pratos vexetarianos, lector de Derrida e amante da música. A través de sucesivas viñetas vai contando como se muda ao seu apartamento, como trata de compracelo e como se vai convertendo nunha escrava dos seus caprichos e do seu desexo. A súa entrega non se ve correspondida, e ela mesmo xustifica situacións de claro abuso e chega a culpabilizarse da falta de harmonía na parella. Aos poucos vai perdendo o compás da súa vida e entra nun mundo viscoso que vai aparellado a unha perda da identidade e a unha fonda depresión. Na liña do diario literario, o libro amosa unha problemática social e unha visión psicolóxica da protagonista, que rematará na consulta dun psiquiatra, do que non expresa moi boa opinión. Ao final, a súa mente, perdida na escuridade, intúe que o conflito a obriga a tomar unha decisión definitiva.

A novela, de moi doada lectura, é unha crítica ao amor romántico, a través de personaxes planos, escrita nun estilo coloquial e cunha transparencia absoluta. Desde logo a prosa non deixa lugar a ningún tipo de ambigüidade sobre a desigualdade na relación e sobre a imposibilidade de que unha moza con baixa autoestima chegue a ser a parella ideal dun home controlador, groseiro e do que non sabemos o seu nome.

MAGMA Thora Hjörleifsdottir (trd.Elías Portela), Cangas, Rinoceronte, PVP. 17€

Alta poesía

Ferven os sons e os abismos

Oriana Méndez

O poeta, tradutor e profesor Xavier Rodríguez Baixeras asina Onde ferve a memoria, un universo propio de criaturas imaxinarias que atordan os recantos da conciencia valéndose dun xenuíno dominio da linguaxe poética e dun cáseque intimidatorio ou, de calquera xeito, maxistral goberno xa non só da lingua galega senón da raíz romance común. Unha exhibición infrecuente de alta poesía que fai salientar esta entrega como un dos máis importantes libros de poesía galega no que vai de década.

Onde ferve a memoria é un título de resonancias manifestas, fórmula xa empregada –pensemos en Onde o mundo se chama Celanova, de Celso Emilio Ferreiro, ou en Donde muere la muerte, de Francisco Brines– que podería colocar o lectorado na disposición de se internar en formas acostumadas ou en referencias previsibles á hora de poetizar a temática que anuncia o título: o transcorrer do tempo. Ben ao contrario é o que sucede. Os poemas deste libro lévannos a un territorio ensoñado de atmosfera enigmática e a un imaxinario desacougante que resulta tan singular como inesperado. O primeiro poema é unha porta e, a partir dese límite que atravesamos, o libro estrutúrase en dúas partes marcadas por senllas citas igualmente inusitadas se o que agardamos é a obra crepuscular dun recoñecido poeta asociado ao culturalismo ou ao decadentismo da poesía galega dos anos 80. Despréganse dous escenarios concomitantes pero distintos protagonizados por criaturas oníricas con ecos realistas: primeiro, unha sorte de morcegos –alíxeros ou non– que nos atormentan cos seus sons de frecuencias elevadísimas e coa súa presenza agoiradora; mentres, na segunda parte, circulan anguías que enfían, co seu sorpresivo ciclo vital marcado por unha longa migración cara ao mar, unha alegoría fonda sobre o tempo.

O lector réndese ante a forza evocadora destes versos de longo alento. Ademais, acompañan o texto ilustracións de escuridade refulxente asinadas polo artista Baldo Ramos. Necesaria lectura.

ONDE FERVE A MEMORIA (2023): Xavier R. Baixeras, Vigo, Galaxia, PVP. 13,95€

Feitizos para o ben

Fantasía, tradición, paisaxe

María Navarro

Cun ton absolutamente coloquial mais co decoro da formalidade, agasállanos Esteban Folgar Brea cun texto fantástico sobre meigas que, ollado dende a perspectiva cotiá, nos traslada a un mundo fabuloso no que non faltan nin os conxuros, nin as pócemas máxicas nin os seres marabillosos que veñen sementar o medo ou facer encantos entre os humanos.

Unha xuntanza de meigas na que, ademais de comentar aspectos relacionados coas súas prácticas, van elixir novas aspirantes marca o inicio da historia que o profesor lles presenta aos lectores e na que establece unha conexión coa terra, caos tradicións, cos antepasados que explica o presente e que augura un futuro mellor. Ou, polo menos, iso é o que intentan transmitirlles as veterás ás novas xeracións, porque nelas está o porvir, elas son as que coa súa sabedoría irán mudando aquilo que non funciona ben, tentando reverter cos seus poderes o negativo en positivo e aproveitando, iso si, as capacidades sandadoras das prantas, a enerxía que proporcionan determinados espazos ou a firmeza da experiencia para levar a cabo tal empresa.

A xeografía galega está representada no aquelarre e o utensilio que empregan para desprazarse permítelles amosar a beleza da paisaxe en todo o seu esplendor, da mesma forma ca entre elas hai un profundo respecto polo que son, polo din e polo que fan, o que se converte nunha auténtica lección do que debería ser a adopción de medidas consensuadas que benefician á comunidade.

Son meigas galegas, son aprendices que viven na terra, que asimilan rápido as aprendizaxes e que executan movementos áxiles tanto a nivel mental como físico que non desmerecen nin unha miga os do meigo británico tan de moda entre cativos e maiores.