No drama de 'A nunca vista'

O título desta peza que presentamos, publicada por Difusora, logo de gañar o Premio Abrente de teatro en 2022, que xa vimos nunha crónica publicada hai anos na prensa escrita (“La nunca vista”), explica en boa medida a súa materia dramática. Ocúpase, como outras pezas da literatura universal, da peripecia dunha desas persoas que, por un ou outro motivo, un día desaparecen, encerradas, apartadas do mundo, privadas da convivencia co resto. Neste caso unha moza. Mais o asunto pouco ten que ver coa do mozo de nome Kaspar Hauser, sobre a que Peter Handke escribiu unha das pezas máis singulares do século XX (Kaspar, 1968). Estaría máis relacionado co que André Gide recreou en A secuestrada de Poitiers (1930), ao recoller parte da historia de Blanche Monnier, moza que desapareceu da esfera pública cando súa nai e seu irmán, de sólidas ideas monárquicas, a encerraron ao non aprobar a súa relación cun mozo de crenzas republicanas. Gide criticaba pautas de conduta, principios e valores que facían que as persoas vivisen máis pendentes da opinión pública e na defensa dunha suposta honra, que das necesidades, desexos e vontades das condenadas inxustamente.

Outro caso ben coñecido é o dunha rapaza de nome Genie, nacida en Arcadia, California, moi popular en medios académicos debido aos moitos estudos de que foi obxecto, non sempre realizados segundo parámetros éticos adecuados, pois por veces os suxeitos acaban sendo simples obxectos da ciencia. Hai unha película, Mockingbird Don’t Sing (2001), dirixida por Harry B. Davenport, arrepiante. E como non lembrar o caso de Joseph C. Merrick, acariñado e protexido pola nai mentres viviu, e despois desprezado polo pai, e sobre o que se fixo unha película moi notable, dirixida por David Lynch? Por aquí, nunha ficción que recolle elementos reais, temos un texto de Euloxio Ruibal, O cabodano (1976), tan notable e desacougante. Ora ben, na análise de todos eses casos cómpre non esquecer aquilo que dicían no Mental Research Institute de Palo Alto, California, ao entender que as condutas teñen unha dimensión sistémica, polo que de pouco serve buscar culpables, ou apuntar co dedo, en tanto todas as persoas, directa ou indirectamente, son causa e razón das disfuncións xeradas na socialización e na educación, e nelas polos estereotipos, prexuízos ou máscaras coas que nos conformamos e nos conforman. E caretas hai moitas, de todo tipo e para todos os gustos.

Nas “Notas finais de quen escribe”, contra o remate do volume, abrolla a pregunta que se van facer moitas persoas que lean o texto e queden un pouco, ou un moito, desoladas ao rematalo, mesmo descansadas de que sexa tan breve: “Por que pasou o que pasou?” Pois seguramente as cousas foron o que foron, ou son o que son, por causa dos modelos dominantes de persoa e pola estandarización duns fins de vida que pouco teñen de humanos, o que implica apartar, illar ou ocultar o diferente. Por iso diante da pregunta que nos traslada esoutra voz que fala no adral do texto, quizais non haxa outra resposta que retomar aquela frase tan socorrida de Sartre (Huis Clos, 1944), para dicir que o inferno somos todos e todas.

A peza, cunha tonalidade expresionista e unha estrutura moi fragmentaria, presenta un remuíño de voces de persoas que, en escenas fugaces e mínimas, viven, presencian e contan, sen querer mirar o que ven, o drama do confinamento, e con elas nós imos reconstruíndo esa historia de vida, moi especialmente na percepción das sensacións, sentimentos ou emocións que se van mesturando co andar dos anos e co penar das conciencias, mesmo das máis férreas (en aparencia). Non hai dúbida de que estas propostas de drama documental, asentadas en feitos que se supoñen verídicos, serven para denunciar formas de maltrato e barbarie, pero habería que calibrar se o anonimato non debería ser un dereito a ter en conta. A ficción tamén serve, pois hai vida aquén e alén do “postdrama”.

Da diversidade

Unha das cuestións que de forma implícita traslada o texto ten que ver coa necesaria asunción e valoración positiva da diversidade, o que nos sitúa ante unha problemática cunha dimensión sistémica, que só se pode resolver mediante un profundo cambio de mentalidades, que vaia ben máis aló da inclusión. Porque a inclusión propón aceptar e integrar o outro, poñendo o acento na diferenza do diferente, mentres a diversidade parte da idea de que todos e todas somos diferentes, cada quen coas súas.

Este texto inquiridor de Ana Abad de Larriva formula preguntas diversas, e mesmo de forma explícita, pois a dramaturga implícita interpela a quen le de forma directa, imperativa, condenando unha e outra vez a palabra “muro” como símbolo do que separa, do que illa, do que reclúe. Mais acontece que a nosa é unha civilización amurallada, asentada na importancia dos cerrumes como protección e defensa, pero igualmente como ferramenta para construír o “eu” como algo contrario a “alter”, ou o “nós” contra o “vós”, ou fronte quen for. Valados que son linguas, nacións, relixións, crenzas, dereitos, ritos, propiedades..., morte. Nesas andamos aínda e seguiremos.