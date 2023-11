“É bo para nós que o poder económico de Portugal resida no Norte”

–Aínda segue vixente ese mito irmandade, no senso de ollar (incluso con envexa) a historia de Portugal como se tivera sido a historia de Galicia, de non se produciren os acontementos por todos coñecidos?

–Pode ser, porque os mitos funcionan; pero para un científico social, os mitos deben ser acantonados no seu propio espazo. Eu penso que hoxe xa non existe un mito de Portugal non senso de “inalcanzable” ou utópico, que teñamos que andar pelexando por acadar. Polo contrario, hai que ser máis realistas e máis eficaces, e tampouco se pode falar dos portugueses así, en abstracto…Hai moita xente en Portugal que xa descubriu que os galegos non somos esa “temida” España; tampouco se trata de definirse entre ser español ou portugués, existen otras formas de convivir e, obviamente, si que temos un “problema” lingüístico, chámese reintegracionismo ou lusismo, pero non debemos resignarnos a quedar atrapados nel, senón mirar para adiante, e non para atrás. O cal non quita para recoñecer que Portugal foi moi importante para que os galegos nos identificásemos como nós mesmos, para crear unha identidade cultural, unha identidade de reintegración, que non de imitación. Isto funcionou no século XX de forma moi activa e profunda, e iso non se pode perder, pero non podemos quedarnos só niso. Este é un libro para crear futuro, dirixido tanto a galegos como a portugueses, porque en Portugal hai alomenos unha curiosidade pola cuestión galega.

–Vde. aposta por contribuír ao diálogo intelectual entre Galicia e Portugal.

-O libro é un convite a superar a indiferenza, a percepción de que estamos cada un no seu sitio, porque eu creo que temos que ser máis proactivos e que, tendo unha irmandade tan forte tanto de carácter cultural como lingüístico e histórico, debemos pensar máis en facer actividades conxuntas.

–Téñense dado pasos importantes nesta dirección?

–Avanzouse moito nestes últimos trinta ou corenta anos.Pero, vaia: esta rexión do Noroeste da península Ibérica, que se corresponde coa antiga Gallaecia, padeceu aquilo que se calificou como unha tráxica división, unha patria dividida, e esa parte dividida non creo que sexa posible volver unila, pero o que si me parece importante dicir é que é hora de que as dúas partes se recoñezan como tales. E quen sabe se no futuro converxen ou non? Pero esa non é a miña cuestión. Mais o caso é que temos aquí unha riqueza importante: somos máis de seis millóns de habitantes nunha área relativamente pequena pero que pode competir coa fachada mediterránea da Península, pois coincidimos no só en puntos culturalmente importantes, senón tamén no que atingue ao asentamento no territorio, na forma de ser da xente, na paisaxe…Hai corenta anos que non hai fronteira física, houbo un proceso de desfronteirzación moi agudo, e por tanto, aínda que ás veces estamos enganchados a clixés e a dar imaxes falsas, e incluso despectivas uns dos outros, todo iso temos que superalo.

–Está ben claro que, no norte de Portugal, os galegos somos vistos como”distintos” do resto dos españois, pero de Porto para abaixo somos “espanhois” a secas. Habería que comezar por recoñecer iso, non?

–Si,claro. Pero iso cáseque lle diría que é algo que temos que demostrar nós; é dicir, que somos uns españois diferentes, o cal temos de explicar máis e dalo a coñecer máis no resto de Portugal. Nesa dimensión, tamén temos que traballar arreo. E si, temos algúns problemas porque a separación política foi moi cedo, pero iso non comportou separación cultural, e ese é o fio do que temos que tirar. Como acabar co mito do que antes falabamos? Pois se houbese unha comunidade importante no norte de Portugal que reivindicase ser galega, e unha comunidade en Galicia que reivindicase ser portuguesa, estaríamos falando doutra situación.

–Iso puido darse, pero non se deu…

–E por iso temos que asumir o que hai, e iso é que temos unha irmandade cultural que hai que transformar en acordos, en proxectos comúns, e non deixala nun obxecto de museo, en algo que só sirva para botar discursos, senón convertela nunha práctica diaria.

–Ten Vde. a impresión de que esa mirada irmá, coa que a maioría dos galegos ollan para Portugal, non é correspondida polos portugueses, alomenos tan maioritariamente?

–É unha pregunta difícil de respostar, porque non é o mesmo un portugués minhoto que un portugués de Lisboa. E logo, claro, o peso da Historia non se pode esquecer, porque durante séculos en Portugal estivo moi presente o “perigo español” de expansión polo mar, e isto deulle un perfil, unha forza e un trazo dunha identidade no mundo enteiro que Galicia nunca tivo. Pero creo, e constato, que de cada vez Portugal se interesa máis por nós, e a vantaxe de Galicia estriba en que non tivo nin ten os problemas que tivo a vella Castela, e España en xeral. Galicia é un lugar menos agresivo, máis amable con Portugal, e iso tamén temos que aproveitalo. Ben é verdade que, claro, son eles 10 millóns de portugueses e nós somos 3 millóns, polo tanto é lóxico que non todos os portuguesas teñan unha imaxe precisa de Galicia,pero iso tamén se pode transformar nunha imaxe positiva e, hoxe, os portugueses do norte xa están traballando e facendo vida en Galicia. De feito, esta é a “fronteira” europea que está máis transitada en ambas direccións.

–Notou Vde. algunha mellora entre as relacións de Galicia e Portugal dende a constitución do Parlamento autonómico e da propia Xunta de Galicia?

–O feito importante foi a integración simultánea de Portugal e España na Union Europea; a partir de aí foise “suavizando” a fronteira. Canto ao do Parlamento e mais a Xunta, iso foi importante, pero coido que non tanto. Dígoo porque Portugal tamén ten oportunidade de relacionarse con outras autonomías fronteirizas; porén, Galicia ten a vantaxe de que o gran poder económico de Portugal está precisamente no norte, e ese poder ten unha grande tradición histórica de conexión con Galicia, cousa que non o poden dicir en Castela, Extremadura ou Andalucía. O feito de que exista en España un sistema de autonomías favorece estas relacións; porén, un dos problema de Portugal é que ten una grande concentración do poder estatal, e hai un grande poder local, o que eles chaman autarquías, pero non existe, non obstante, ningún poder intermedio verdadeiramente sólido, ata o punto de ser calificado como o país menos descentralizado, con menos niveis subnacionais para a xestión e para a toma de decisións. E iso é un asunto que Portugal terá que afrontar algún día…