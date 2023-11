Xosé Luís Otero: A viagem

O artista galego Xosé Luís Otero (Nocelo da Pena, Sarreaus, 1966) expón no Centro de Cultura Contemporânea da cidade portuguesa de Castelo Branco. A viagem, que é o título da mostra, é un ambicioso proxecto que ocupa a totalidade das salas do centro en diálogo coa espectacular arquitectura do catalán Josep Lluis Mateo.

O tema que estrutura A viagem visualiza simbolicamente a aventura interior do artista como actor e suxeito. O creador parte da referencia ao labirinto por medio da lectura do conto de Jorge Luis Borges La casa de Asterión. O mito grego do Minotauro convértese no relato borgiano -e na cultura contemporánea- en labirinto interior. Velaí como este é entendido por Xosé Luís Otero, que utiliza unha das metáforas fundamentais da cultura occidental: o labirinto como fío condutor do discurso. Estamos, pois, perante unha percepción do ser humano como viaxeiro do labirinto, en perpétua metamorfose, en constante naufragio.Para facer visíbel esta travesia, o artista utiliza unha serie de simbolizadores entre os que ocupa um papel central o barco, que articula un mundo cheo de paisaxes distópicas, medos, culpas e perdóns.

O navio é un elemento simbólico asociado desde a antigüidade á viaxe, en especial á travesia nocturna polo mar, é un símbolo do corpo ou vehículo da existencia. Non debemos esquecer estas referencias: viaxe, acción nocturna e ambiente líquido para entendermos a construción argumental que subxace no trabalho da exposición.

O barco é o home, o eu do artista; é, polo tanto, um símbolo nuclear de toda o traballo que nos ofrece Xosé Luís Otero. A identificación do actor-suxeito toma corpo na mostra na obra da embarcación que abre a exposición, nela recoñecemos esta identificación do creador, como actor e suxeito, co barco; a sentimentalidade do artista proxectada para a embarcación.Na vontade argumental o eu (barco) pode dar paso ao nós, que nos envolve, case como se nós fixésemos parte da tripulación. Cómpre entendermos esta vontade de implicación do artista co potencial espectador case como un desdobramento, algo semellante ao que acontece na poesía contemporánea cando xorde a pluralidade do eu lírico moderno. Xosé Luís Otero transfire estes referentes ao ámbito plástico por medio de instalacións de enorme potencia visual.

O navío está relacionado con dous grandes mitos, o bíblico Moisés, isto é, o barco como berce (ventre materno), xerador de vida, e o grego de Caronte, mito oposto asociado coa morte. Moisés abandonado no rio, nun cesto de vime, flue nas augas cara ao destino da vida. Caronte, polo contrario, é un xenio do mundo infernal, a súa misión é pasar as almas através do Aqueronte até a beira oposta do río dos mortos; estes en pagamento, deben darlle um óbolo. Caronte guía o barco funerario mais non rema, reman as almas. No medio, entre a vida e a morte, o barco (home) navega.

Velaí a forma como nos aparece o barco de Xosé Luís Otero que inicia a súa viagem. Unha embarcación que evoca a memoria dos botes da antiga lagoa de Antela, que é entendida como “lagoa do esquecemento”, xogando cunha referencia do seu rio natal, o Limia, e co relato romano da conquista da Gallaecia polo general Décimo Xunio Bruto. A historia conta que o militar romano atravesou primeiro o río e chamou desde a outra beira as tropas, superando o terror da lenda indíxena que falaba del como un río que faría perder a memoria a quen ousar cruzar as súas augas.

Todas estas referencias nos levan á navegación, á travesia, ao percurso, entendidos como a vida que flue nun ambiente líquido (mar, lago, rio) que é tránsito, dinamismo da vida. Todo sae deste medio e tudo regresa a el; un ámbito que é ambivalente, ao mesmo tempo imaxe da vida e da morte, entre a incerteza e a axitación. A partir desta idea xurdiron as diferentes evocacións da obra de Xosé Luís Otero: o medo, o crime, a culpa, o perdón, a distopía e as paisaxes do pecado, todas asociadas ao mundo simbólico e intimamente ligadas á experiencia do eu interior. Neste sentido, os obxectos tórnanse en materia simbólica.

Título: A viagem

Autor: Xosé Luís Otero

Curadoría: Jorge da Costa

Local: Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco (Portugal)

Até o 3 de marzo

O camiño

Para dar forma a esta experiencia vital única, todo o traballo de Xosé Luís Otero está baseado nunha referencia orgánica que, obviamente, ten que ver cunha fonda identificación coa natureza, como se o artista quisese captar dela a súa pulsión, non a súa visión máis epidérmica. De aí esa intensa potencia física que transmiten as obras, que remiten a tensións profundas e ao mundo telúrico. N’A viagem as obras son organizadas segundo un camiño que se desenvolve como se fose unha regresión ao pasado persoal, familiar e colectivo. Un percorrido que nos leva á contemplación e posta en escena de medos e terrores mais tamén de naturezas devastadas e espazos baleiros onde non hai case vestixios de quen nelas viviu e que quere reflectir a soedade esencial do individuo, inquieto na incerteza do presente e alleo a calquera esperanza de futuro. Mais en medio dese desacougo e desa análise, a tradición artística aparece como explícito territorio para a indagación sobre a pasado e o presente. O artista activa un específico ritual íntimo que é reforçado polo contacto directo co espazo arquitectónico que é parte envolvente do seu labor para facer surxir unha realidade nova, que poida ser fermento de renovadas formas de creatividade.