Libros recomendados

Na procura da galeguidade cosmopolita

César Lorenzo Gil

Unha saca de patacas, de Francisco Coimbra, podémola definir en dous planos. Por unha banda, é unha novela de cidade, neste caso Macau, a antiga colonia portuguesa, hoxe parte da República Popular da China (cun estatuto especial). Pola outra, é unha novela “lingüística”, no sentido de que a poética xira ao redor das diferentes expresións do galego e do portugués. Os personaxes son a súa fala e o autor interesouse por manifestar as diferentes variantes no texto. Son os seus xeitos de falar os que van definindo a propia función deses personaxes, até o punto de que de cando en vez toman a palabra no canto do narrador principal. Por exemplo, Marilús, a personaxe galega que compite por contar a historia, quere ser un arquetipo, unha paleofalante que esquiva a lingua estándar e atende a todos os tópicos que se esperan dunha persoa maior aldeá, que malia ser emigrante de nova, apenas viaxou por pracer. O mesmo ocorre cos outros representantes de cada unha das culturas desa Galeguidade universal que presenta Coimbra.

A escolla de Macau non é casual. A capital asiática do xogo preséntasenos como a gran metrópole do galego-portugués. Unha cidade feita de anacos en cartón-pedra de imaxes doutras cidades (unha chisca de París, unha chisca de Veneza…) a onde van parar galegófonos, ou lusófonos, dos diferentes puntos nos que se falan variantes lingüísticas herdeiras do galego.

No plano literario, a proposta é frouxa. Abusa dos xerundios, dos adxectivos, dos diminutivos e da voz pasiva. O texto flúe á velocidade dun mastodonte con artrite. O narrador principal está construído con tal solemnidade oca que só podería admitirse moi rebaixado, convertido nunha representación dunha artificiosa lingua literaria. Nese caso quedaría diáfana visión irónica sobre as posibilidades e excesos da lingua culta, mais e tal e como decidiu empregala Coimbra marca e lastra demasiado a narración.

Outro problema da novela é que consegue moi poucas veces dar unha visión subxectiva de Macau. Conténtase con descubrírnola, consciente da súa ausencia das letras galegas, con documentar a súa historia e mitoloxía, o contraste entre as súas orixes e o seu presente. Intenta equilibrar os mecanismos do narrador omnisciente e épico coas intervencións dos personaxes populares e mais o propio impacto da metrópole e así a obra sae bastante mal parada do triple xogo de pratos chineses.

En definitiva, Unha saca de patacas é unha curiosidade que ten máis interese na teoría que na práctica, interesante porque recoloca o eixe xeolingüística en coordenadas exóticas, pero ao tempo familiares para os galegofalantes. Pero sen suficiente fol como libro de ficción.

UNHA SACA DE PATACAS (2023): Francisco Coímbra, Vigo, Xerais, PVP. 17,57€

Irregular poemario

Ausencias da tensión lírica

Héitor Mera

Outravolta atopamos cun poemario no que dous creadores fan confluír as súas respectivas disciplinas artísticas: poesía e ilustración. Supoñemos que hai necesidades discursivas e comunicativas que levan o volume máis alá do estritamente poético. Neste caso, son Carlos Negro e Raquel Senra os que deciden desenvolver este proxecto.

O poemario amósase irregular. Eu non sei ata que punto os autores buscan un equilibrio entre as achegas que fan cada un, mais coido que neste caso, infelizmente, a ilustradora eclipsa un tanto o poeta. E é que, sendo prexuizosos, o material pictórico que se supón que debera acompañar o texto, superponse desde un punto de vista cualitativo. É un material moi interesante o que nos ofrece Senra fronte a poesía de Carlos Negro que vai un tanto no ronsel da primeira.

Hai, na poesía, un interese pola evocación amorosa dende un punto de vista duro, enfastiado no pasado e axexando o futuro. Dor e esperanza son dous conceptos que están presentes neste poemario. A reflexión é todo un proceso no que o sufrimento está presente e, como proceso creativo ou poética do amatorio, en principio está ben. O plan está ben pensado, mais o que botamos en falta é unha tensión lírica e evocativa que nos conmova. Ás veces dá a sensación de que as metáforas e mais as imaxes son máis un xogo proposto por Gianni Rodari que o labor de poeta que domina a palabra, os sentimentos e os matices discursivos que fan da concatenación de versos unha obra de arte. Percíbense táboas no labor discursivo, pero non se percibe poesía.

Se a isto lle engadimos o paradoxo non resolto dun libro que no seu paratexto nos di que “o papel deste exemplar é reciclable”; fronte ao número de páxinas –non poucas– que teñen tres, dous, ou un verso ou mesmo –que tamén lles chega– directamente son follas en branco, un queda pensando se non lle estarán tomando o pelo. Creo na capacidade da disposición figurativa na poesía, creo na experimentación, mais que me vendan páxinas en branco como representación, supostamente, do silencio, entón aí xa, como lector, collo un cabreo. Para que se faga unha idea o lector, a pouco que axuste, podería empregar este libro como axenda persoal. Espazo non lle había faltar para tomar as notas que quixer. Se cadra é que máis que un poemario, este libro ten a valía de ser un catálogo con texto acompañándoo.

O TEMPO DOS LAGARTOS (2023): Carlos Negro/Raquel Senra, Vigo, Galaxia, PVP. 16€

Liberdade fronte a obediencia

Un capítulo da nosa discriminación

Pilar Ponte

A miúdo tendemos a reducir a cuestión feminista ao ámbito do sincrónico, como resposta ao reducido coñecemento sobre as orixes deste movemento na nosa cultura. A obra de Isabel Rodríguez Mate, Eles libres e iguais, elas obedientes pola graza de Deus, ábrenos unha xanela cara a ese pasado. A editorial Laiovento acolle unha vez máis un traballo fundamental para dar conta de como somos e de como chegamos ata aquí.

A través dunha análise ben interesante a autora demostra a influencia dos principios morais da Igrexa católica na significación xurídica do xénero no período que abrangue de 1812 a 1936; afonda deste xeito nun tempo xa presente na súa tese de doutoramento, Xénero, ordenamento xurídico e acción social (1812-1981) o caso galego (2016).Despois de delimitar o ámbito do estudo, o primeiro capítulo está dedicado á observación das claves da evolución diferencial do dereito en función do xénero durante a etapa do proceso de construción do sistema liberal no Estado español.

Mate lévanos a continuación á observación da evolución da discriminación das mulleres en relación co poder político e da dimensión do comportamento reactivo ou proactivo dos individuos fronte a estes agravios. No último capítulo centrarase na observación da desigualdade entre homes e mulleres no mercado laboral.

Moi interesante resulta tamén o nutrido apéndice documental, exemplos de textos de diferente fasquía (xornais, revistas, obras literarias, material de partidos políticos...) vannos permitir desenvolver o noso espírito crítico ao redor do tema.

En definitiva, a obra da doutora Rodríguez Mate axúdanos a que comprendamos como se foi configurando ese modelo á medida da muller ideal do estado confesional e poidamos identificar hoxe claramente o que fica dela nestas alturas do século XXI.

ELES LIBRES E IGUAIS... (2023): Isabel Rodríguez Mate, Santiago, Laiovento, PVP. 24,95€

Adolescencia incomprendida

Para facer visible a nosa realidade

María Navarro

Furia é o nome do título que María Reimóndez escolle para a súa creación literaria e que a fixo merecente do XV edición do Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil convocado por Edicións Xerais de Galicia, porque furia é a forza –violenta– no movemento que abrolla en Cecilia polas circunstancias que rodean a súa vida, polo período da mesma no que está, polo conxunto de características que constitúen o seu propio ser e porque a sociedade está plantexada de tal maneira que resulta “complicado” amosar determinados comportamentos ou expresar determinadas ideas.

As outras personaxes, identificadas case todas coas iniciais agás a Avoa Remorso e a súa nai, participan na vida da rapaza dunha forma máis ou menos decisiva, de modo que o lector se vai facendo unha idea da frustración que supón a perda dun ser querido, do estigma en que se converte a falta de recursos económicos e mesmo o pesadelo no que se pode converter a vida para un/unha adolescente incomprendida.

Na novela sobrancea o testemuño de Cecilia, mais pódese dicir que se presenta un entramado de tres historias conectadas no conxunto do relato que, representando a outras tantas mulleres, amosan diferentes xeracións e condicións sociais que viven, loitan e padecen os avatares do día a día, cada unha dunha forma particular, co que o lector ten a oportunidade de percibir unha mesma realidade ollada dende diferentes perspectivas coa riqueza que isto supón.

E se a protagonista decide elixir Furia como sobrenome puxilístico, tamén o texto semella estar escrito coa forza belicosa abonda para dar a coñecer que sucede ao noso redor, criticar afirmacións tradicionais obsoletas na actualidade, en definitiva, para facer visible a realidade, só así seremos quen de acadar un mundo xusto, fraterno, plural e diverso.