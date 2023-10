En tempos de paz

Sorprendentemente, a trituradora humana que foi a II Guerra Mundial apenas motivou actividades ou discursos antimilitaristas, agás dúas ben coñecidas manifestacións: o filme O gran ditador (1940), no que Charles Chaplin fai unha mordaz crítica satírica do nazismo –máis que un alegato antimilitarista–, e o artigo de Bertrand Russell publicado no Glasgow Forward o 18 de agosto de 1945 –logo do lanzamento de dúas bombas atómicas sobre a poboación civil de Hiroshima e Nagasaki, o maior acto criminal da guerra–, no que se conteñen as liñas fundamentais que apareceran no Manifesto de 1955. Precisamente foi a partir da década de 1950 cando se desenvolveron os tres movementos que predominaron no ambiente antimilitarista da segunda metade do século XX: o antinuclear, o hippie e a obxección de conciencia.

A carreira armamentística e o movemento antinuclear: No ano 1955, cando a proliferación nuclear era un feito, Bertrand Russell asina un Manifesto antinuclear que apoian científicos da talla de Einstein, Born, Infeld, Rotblat ou Joliot-Curie, no que se pode ler “a única esperanza para a humanidade é evitar a guerra”, unha guerra que, insisten en repetidas ocasións, se ten lugar, sería nuclear. Neste sentido, despois de apelar á nosa pertenza a unha mesma raza humana e de expor o impacto que unha guerra nuclear tería nos seres humanos, instan aos gobernos das “nacións nucleares” e mais aos xefes de estado de todas as nacións –especialmente as implicadas na carreira armamentística–, a que renuncien a unha nova guerra mundial como medio para resolver os seus conflitos e, en consecuencia, que busquen outros medios pacíficos para resolveren as súas desputas.

A guerra do Vietnam e o movemento hippie: En 1963 Bob Dylan preguntábase en “Blowin’ in the Wind” “cantas veces deben voar as balas de canón, antes de seren prohibidas para sempre”, quizais a primeira canción protesta contra a guerra de Vietnam; a partir dese momento sucedéronse as manifestación en contra da contenda, que incrementaron a súa intensidade entre 1968, logo da ofensiva do Tet, que minou profundamente a moral norteamericana, e o 15 de novembro de 1969, cando logo de coñecerse a masacre perpetrada polo exército dos EUA na aldea de My Lai (16 de marzo de 1968) se convoca unha manifestación en Washington á que acoden máis de 500.000 persoas e mais outra en San Francisco de características similares. Nese momento o movemento logra convencer a sociedade norteamericana de que a guerra contra o Vietnam debe deterse e que as razóns en contra do conflicto ían máis alá dunha fantasía hippie: fundábanse en datos reais de masacres moito máis numerosas do que o exército quería recoñecer. Nese contexto, a imaxe de Kim Phuc, a “nena do napalm”, tomada por Nick Ut o 8 de xuño de 1972, e que deu a volta ao mundo ao captar a violencia indiscriminada da guerra, foi o revulsivo que puxo fin á glorificación desta como un acto nobre e xusto. Non obstante, propiamente non se trataba dun movemento antimilitarista, senón dun movemento contra a guerra de Vietnam, polo que, en canto esta guerra rematou, apenas tivo continuidade, como proba o feito de que logo de que en 1973 o presidente Nixon anunciase a retirada paulatina das tropas, o movemento declinou.

O movemento de obxección de conciencia: na década de 1930 xurdiron as primeiras voces que obxectaban contra o seu recrutamento nas forzas armadas; neste sentido, pode o movemento a prol da obxección de conciencia é unha forma individual de oposición ao exercicio militar baseado en motivos de conciencia individual (relixiosos, éticos..., pero non sempre por motivacións políticas antimilitaristas), polo que aínda que tivo certa repercusión social, sobre todo naqueles estados nos que o servizo militar era obrigatorio, non deu artellado un pensamento propiamente antimilitarista. Se ben é certo que, por exemplo, na España dos anos 80, malia que as súas orixes e os seus fundamentos teóricos non eran os mesmos, os movemento obxector, anti-nuclear (variante carreira de armamentos nucleares) e o anti-OTAN chegaron a teceren lazos de acción común.

“Malditas as guerras...”

“Malditas as guerras e quen as promoven”, foron as palabras pronunciadas por Anguita cando coñeceu a noticia da morte do seu fillo Julio Anguita Parrado, abatido por un mísil norteamericano na guerra de Iraq. O 15 de marzo de 2003, apenas uns días antes de que caera oficialmente o primeiro mísil sobre Bagdad, o mundo mobilizouse contra a guerra en Santiago de Compostela, Madrid, Berlín, Nova York, Londres..., cidades que foron escenario de multitudinarias manifestacións en contra do que se intuía que ía ser unha guerra polo petróleo, non unha guerra pola democracia nin moito menos humanitaria.

Que pasou para que vinte anos despois a humanidade perdese ese fino olfacto que fixo intuír que aquilo das armas de destrución masiva, que sostiñan Bush e outros señores da guerra, era unha “fake news” e aceptemos as guerras de destrución masiva?