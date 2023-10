Libros recomendados

Un exercicio sen substancia

César Lorenzo Gil

O presentador de informativos da TVG Alberto Mancebo publica a súa primeira novela, O que me quedaba por dicirche, unha obra breve que o xornalista explica que escribiu durante un dos confinamentos por covidia, concretamente en Portugal, onde daquela exercía como correspondente da Galega.

A novela conta a historia de Xoán, programador informático, que acaba de coñecer a Paula, con quen inicia unha relación romántica. A isto súmase a procura do pai de Xoán, unha figura ausente que se converte no macguffin argumental cuxo principal obxectivo é que o lector non abandone a lectura tras a quinta ou sexta mención á beleza do protagonista e narrador (“a súa inusitada beleza”, indícanos a sinopse da contra), que parece o trazo máis importante da súa personalidade, pero que como non se explica nin se sustenta en nada, acaba por esgazar a verosimilitude de toda a obra..

O que me quedaba por dicirche é unha novela un tanto “aleatoria e desestruturada” (p. 36), cunha trama moi feble e manida e un estilo con bastantes deficiencias. As metáforas, das que o autor abusa, buscan epatar, pero quedan no cerebro lector unha décima de segundo: “son paquetes de datos que se acumulan baixo as miñas unllas” (p. 46). “Unha manda de formigas subíame pola perna e traían (sic) nas súas bocas centos de cachiños de dúbidas” (p. 115). Os diálogos teñen un aire teatral, coma se os personaxes os declamasen, pero case nunca transmiten nada dabondo solemne que xustifique esa afectación.

Mancebo intenta deixar migallas de realismo máxico, especialmente nas pasaxes dedicadas á memoria familiar, un realismo máxico de quinta man, sobado polo tempo, sen gran capacidade de abraio. Todo o que para o narrador é “magnífico” parece bastante rutineiro.

Unha das decisións máis inexplicables da novela é a aparición dun capítulo, “Paula”, narrado pola parella do protagonista, que vén sendo como un resumo anódino da súa mocidade universitaria, contado con idéntico estilo do que usa Xoán no resto do libro, e sen apenas interese argumental e menos literario.

En definitiva, O que me quedaba por dicirche non alcanza grande altura literaria porque os seus achados estéticos son poucos e non engrenan ao xeito coa trama proposta. Parece máis un borrador ca un libro xa pronto para publicar, un exercicio de estilo que precisaría máis substancia e menos aire para alcanzar os seus obxectivos. Mancebo redacta con soltura, pero nesta obra está moi condicionado por certos automatismos e preconceptos expresivos que opacan calquera rastro de orixinalidade ou voz propia. Só cando describe espazos e mantén a raia a solemnidade dá para ver que latexa unha mirada literaria escondida.

O QUE ME QUEDA POR DICIRCHE (2023): Alberto Mancebo, Vigo, Xerais, PVP. 17,05€

Serenar a néboa

Pais, teatro, brétemas

Oriana Méndez

Unha década despois do seu último título, Manuel Guede regresa á poesía. Porén, o tempo non racha a corda que vincula os seus tres libros de poemas -Contra Serenou (Sotelo Blanco, 1985), As doce e sereno (Xerais, 2000) e tamén Serenou a néboa (Galaxia, 2023). Corda ou cinta de Moebius que non remata nunca de se comprender: Ourense. Por entre estes versos latexan vivamente as súas sombras, fantasmáticas lembranzas, recreacións históricas e reflexións nostálxicas arredor da cidade galega máis literaturizada. E ata tal punto entrelazadas cidade e literatura que o propio topónimo se transforma máis alá do devir lingüístico, sempre lento: Auria, Ourantes, Oregón, Serenou… Podería desenvolverse unha historiografía literaria de Ourense seguindo os nomes que os seus autores foron metamorfoseando unha e outra volta. Cómpre situarmos, por tanto, a Manuel Guede no ronsel da escritura de Ourense, na liña dos homes de Nós, cos que el mesmo dialoga neste poemario (“Bate o vento/nas portas de Trasalba/erguendo unha outoniza melancólica”), e de Blanco Amor ou Diego Ameixeiras. E tamén comprender a poética de Guede como unha triloxía, ata o de agora, en que transita protagonista a cidade ou a cidade grava a súa personalidade a todo o que acontece nela e inflúe dalgún xeito sobre os feitos, se é que algo de verdade acontece: “Aseguran/que nunca pasou nada./Que á historia/Serenou/sólle legou/a néboa e a humidade.”

Tres citas abren este libro -de Indira Sindhi, Santiago Lamas e Vicente Risco- e colocan o lector nunha disposición clara: a ollada crítica sobre a identidade nacional e qué facer con ela. Non se elude, senón que se enfronta, a análise, que pode ser onírica, desencantada ou autocrítica, sobre as cousas que aconteceron. Estruturado en tres partes que se agrupan arredor de tres palabras clave -país, teatro, neboeira- as temáticas e os ambientes flutúan por entre todo o tempo do libro cunha pauta que rexe: “a morte vai mandando/e a tristeza/poñéndonos no sitio”.

SERENOU A NÉBOA (2023): Manuel Guede, Vigo, Galaxia, PVP. 12,82€

Policial alemán

Satisfactoria lectura

Xosé Feixó

En tradución de Laureano Araújo ofrécenos Laiovento Schlumpf, Erwin: Homicidio, de Fiedrich Glauser, tamén coñecida como O inspector Studer, publicada en 1936, e que é considerada como a novela fundadora da tradición novelística policíaca en alemán. A ela seguírona outras catro, e todas protagonizadas polo mesmo sarxento, persoa entrañable que queda xa moi definida para toda a serie, na que se van relatando as moitas aventuras que transcorren nunha descoñecida Suíza, afastada dos tópicos máis caracterizadores do país neutral por excelencia.

O personaxe, propio da época, ten características especiais que o afastan dun detective tradicional, aínda que del quedaron para a posteridade sinais inequívocas bastante comúns, como o aborrecemento pola burocracia, tranquilo, bo, espelido, que gosta de traballar só, e que se relaciona e empatiza cos personaxes marxinais cos que lle toca compartir experiencias, ademais de ser un bo observador con gran capacidade deductiva. Por todo o anterior, e porque sen o sarxento Studer non se podería escribir a historia da novela de detectives, o premio de novela negra máis prestixioso do mundo xermanófono leve o nome de Friedrich Glauser, e esta tradución obtivo en 2021 o XIX Premio Plácido Castro pola elevada calidade da tradución, á que hai que engadirlle a utilidadedas notas a pé de páxina que axudan a contextualizar a historia.

A narrativa trasládanos unha investigación criminal seria e ao tempo entretida, en forma de thriller sociolóxico no medio da vida cotiá, ás veces con humor, e cun desenlace á altura, polo que podemos considerar a novela, ademais de polo éxito a través de todo este tempo, como unha satisfactoria lectura.

SCHLUMPF, ERWIN.HOMICIDIO (2023): Friedrich Glauser, Santiago, Laiovento, PVP. 13€

Con conciencia fonética

Literatura eficaz

María Navarro

O Instituto de Estudos Chairegos e o Concello de Vilalba homenaxean a Agustín Fernández Paz co Premio de Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade que na súa sexta edición recaeu na obra Ringo. Memorias dun coello fedello e cuxo autor, Pablo Nogueira Campo, xa nos resulta coñecido no panorama literario galego por títulos destinados á cativada como O Club de coleccionistas de selos, Música para os días de inverno, A banda de Raimunda ou os volumes da serie Nube Branca concibidos para a estimulación da linguaxe oral na educación infantil.

Nesta ocasión o carballiñés elixe para a súa craeción literaria un protagonista moi particular: un animal capaz de demostrar a súa valía non só no Circo Fantabuloso, onde convive cun monllo de artistas que manifestan as súas singularidades dentro e fóra do escenario, senón tamén cun grupo de rapaces e rapazas que o axudarán no seu percorrido de volta e que se converterá nunha auténtica aventura para todos. E se falamos en termos de singularidade o texto rimado proporciona ao conxunto un interesante exercicio de conciencia fonética que estimula o entendemento do ritmo, axuda a utilizar patróns que recordan palabras capaces de reforzar a memoria e que resulta un recurso metodolóxico moi substancioso para os pequenos que se inician na cultura das palabras coas que poden aprender, comunicarse, soñar e ata crear mundos novos. Quizais a condición de músico e mestre do autor actúa como marco de linguaxes artísticas ideal para transmitir, aprender e gozar dunha interpretación do mundo en clave metafórica que ten na expresión de emocións, formas de pensar e sentimientos diversos unha visibilización na literatura tan necesaria coma eficaz.