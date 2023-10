Escenas de Síbaris

Editada por Galaxia, no inicio de setembro deste ano chegaba ás librerías unha peza dramática de Domingo Villar, que hai poucos días se estreaba en Vigo, por man da compañía Condetrespés, con dirección de Lois Blanco, e un elenco no que figuran Carlos Blanco, Belén Constenla, Oswaldo Digon e Pablo Novoa (agora en xira). Polo que sabemos, foi a única incursión no xénero dramático dun autor ben coñecido como narrador no eido da novela negra e, ultimamente, no do relato breve. Súmase así á nómina de autores e autoras que manteñen unha vida literaria a medio camiño entre varios modos de construír historias. Aí temos a Ramón Otero Pedrayo, Álvaro Cunqueiro, Rafael Dieste, María Xosé Queizán ou Teresa Moure. Sen esquecermos a Julio Cortázar.

O volume inclúe un limiar de Inma López Silva e fermosas ilustracións de Carlos Baonza, e resulta moi suxestiva a cuberta deseñada por Hayat Husein a partir dunha imaxe de Shutterstock e Antón Vierietin. Tal e como está realizada, cun recendo a Magritte, traslada a mesma idea de indeterminación e de misterio coa que quedará quen lea o texto de vagar, e realice aquela posta en escena virtual e mental da que falara Ortega y Gasset hai más dun século. Porque, como nas mellores novelas ou películas do xénero negro, a peza atrapa desde o primeiro momento e non cabe abandonar ata chegar ao remate, para despois volver empezar, que sempre quedan cousas por saber ou descubrir.

Falamos de comedia e son varios os adxectivos que xunto co substantivo contribúen a definila con máis precisión. Para comezar falaremos dunha “comedia de enredo”, porque presenta un argumento que, partindo dunha situación inicial pouco menos que insubstancial, vaise encerellando como ocorre no vodevil francés, sen que o lector se poida facer unha idea da maneira en que se poida resolver un enguedello que se vai complicando cando a solución aos moitos problemas que van aparecendo semella estar a piques de dar cabo á lea. Tamén podemos falar dunha “comedia de salón”, pois todo acontece nunha sala ampla do piso onde viven Víctor Morel, escritor, e Laura, súa muller, enfermeira que non exerce. E como tamén ocorre neste tipo de comedias, a sala ten varias portas e unha fiestra, pola que entran persoas e historias, como complemento necesario ao que acontece no interior, respectando as unidades de tempo, lugar e acción. Esta última ten como eixe central os problemas dun escritor que padece un bloqueo creativo, o que xera unha situación de precariedade financeira no núcleo familiar, xusto cando a filla do matrimonio quere estudar en Oxford. Madía leva!

Tamén cabería dicir “comedia negra”, se pensamos nas diferentes solucións que Víctor e Laura cisman e argallan para tentar resolver eses problemas urxentes de liquidez, en realidade auténtica ruína, que anuncian o desafiuzamento inmediato da súa vivenda. Todas elas levan á morte, sexa a propia ou a doutra persoa, unha realidade fatal cara á que se encamiña a acción pero con resultados e consecuencias inesperadas, o que permite poñerlle o ramo a unha situación entolecida, e por veces moi divertida, dunha maneira inesperada e certamente brillante. E finalmente, porque nada hai novo baixo o sol, como demostran os “mimiambos” (entremeses, sainetes) de Herodas, poderiamos falar de “comedia de figurón”, ao ser algún protagonista masculino unha figura cando menos extravagante, ou pintoresca, como se di no texto, por veces próxima ao ridículo, unha maneira de situar un espello ante as condutas rechamantes de tanto creador e creadora.

Son algunhas cuestións que axudan a explicar unha peza na que hai moitas outras cousas que cabería comentar polo miúdo, e que lle dan un engado moi especial, sobre todo porque se ben semella que co deux ex machina sueco todo se resolve, en realidade quedan moitas preguntas sen resposta, como a natureza real do gato Capone, ou a fortuna dunha tal Señora Simmons. Un texto magnífico, escrito á vella usanza, con moita intelixencia literaria e dramática, e todo para regalía do noso maxín.

Sybaris

Existiu de certo un lugar en Italia que levaba tal nome, unha colonia grega fundada no ano 720 ANE por gregos aqueos no golfo de Tarento, e tan célebre era o luxo e o refinamento en que vivía aquela xente que dese seu modo de vida deriva o termo “sibarita”. Con todo, o título da peza ten que ver cunha novela escrita polo personaxe principal da peza, titulada Síbaris, suposta obra mestra que o novelista é incapaz de superar, pero que finalmente será causa dunha sorpresa última que deixará abraiado a quen lea a comedia. Pero Síbaris tamén é un lugar incógnito onde el quere perderse para fuxir dun mundo no que sente que nada ten xa que facer, e tentar comezar unha vida nova.

Dicían as vellas preceptivas, que a finalidade dalgunhas comedias era a de dar exemplo e trasladar unha ensinanza moral. Ben que o dramaturgo en ningún caso valore as opinións e decisións dos seus personaxes, a peza acaba por enfrontarnos con algunhas cuestións relevantes, desde a necesaria autonomía persoal para o ben vivir propio e alleo, ata a crítica indirecta dos ritos, cerimonias e ruídos que implica unha vida literaria na que a creación, por veces, pasa a un segundo plano para deixar paso ao espectáculo puro e duro. Moitos motivos para a reflexión, tamén pensando en Emil Cioran, como se lerá.