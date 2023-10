A Fundación Didac (Dardo Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas) presenta na súa sede de Santiago de Compostela a obra do deseñador Pepe Barro (Pontedeume, 1955). A cociña de Barro. Cadernos de deseño, que é o título da exposición, permite, por medio de 66 cadernos de variados formatos, repasar a cerna do traballo creativo, esa “cociña” á que alude o título da mostra, dunha personalidade senlleira da cultura galega das últimas décadas.

Na exposición, que facilita que o espectador poida consultar os cadernos usando luvas, asistimos a un percorrido de 50 anos de estudo, análise e creación, cunha notábel evolución marcada sempre pola vontade de ligar a modernidade á tradición da cultura galega e aos seus valores identitarios máis fondos.

Programaticamente, toda a obra de Pepe Barro ten como cerna argumental Galicia e cómpre situala, con enorme creatividade, no ronsel dunha tradición da modernidade que tivo fitos como o Laboratorio de Formas, creado nos anos sesenta por Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane e ligado ao proxecto de Sargadelos, que pretendía dotar o noso país de institucións con capacidade para abrir novos traxectos interdisciplinares de investigación para a arte e o deseño. Un sentido que se complementaba coa recuperación da memoria, todo concibido para servir de elo entre a modernidade da época e a tradición e historia de Galicia no ámbito do creativo. É dicir, un diálogo entre unha tradición claramente nacional e unha vontade de universalidade, mais tamén un diálogo por riba dos límites temporais, co compromiso de transmitir ese coñecemento, proxectándoo e renovándoo.

En sintonía con estes referentes e partindo dos principios de identidade e modernidade, que forman unha parella dialéctica mais que de opostos, Pepe Barro elabora os seus deseños de xeito enormemente suxestivo, e neles as formas simples sempre ocupan un papel relevante. Un aspecto que singulariza algúns dos seus traballos é precisamente a dialéctica fidelidade/alteración dos trazos nucleares da tradición galega, que fica habitualmente subxacente en toda a súa produción. De por parte, con moita frecuencia as súas creacións nacen como construcións plásticas previamente coñecidas, adoptando o espazo como elemento estrutural e de tensión, procurando un sentido sintético. Estamos, xa que logo, perante un tipo deseño que parte da idea da deconstrución da realidade e que consegue propiciar a reflexión sobre aspectos chave do sentido político, histórico e estético, fundamentalmente a relación entre pensamento e forma, co espazo como territorio de debate e de combate, o que daría lugar a algúns dos deseños máis representativos do país ao longo destas últimas décadas.

Este carácter referencial é ben evidente ao achegármonos aos cadernos de Pepe Barro porque estimulan reflexións sobre o sentido profundo, sobre o valor plural, mesmo desde a perspectiva puramente lingüístico-conceptual, do deseño na sociedade contemporánea, na cal non hai practicamente ningunha tenza da nosa realidade en que non estea presente. Alén diso, unha das principais cualidades de labor de Pepe Barro é a capacidade de abrirse ao pasado -fundamental o seu labor como historiador do noso deseño- o que lle permite aprender unha morea de leis anónimas racionais, coherentes e austeras das formais tradicionais e primixenias, un deseño sen deseñadores, que, tendo como alicerces o rigor formal, obedecía a regras simples que estaban no seu ambiente inmediato e á experiencia secular, formando estruturas que son paradigma de excelencia.

Título: A cociña de Barro. Cadernos de deseño

Autor: Pepe Barro

Curadoría: David Barro

Local: Fundación Didac, Rúa Pérez Costanti, 12, baixo, Santiago de Compostela

Até o 22 de decembro

Observación, análise e creación

Pensando no traballo de Pepe Barro, que sempre se situou na linguaxe do deseño gráfico internacional, venme a mente o pensamento de Le Corbusier que explicaba o interese de observar os edificios tradicionais para a nova arquitectura, proposta polos grandes mestres da arte moderna. Velaí as súas palabras, que poderíamos levar ao ámbito do deseño: “Non se trata de resucitarmos vellos folclores sen ningún valor na actualidade nin vellos oficios superados pola técnica moderna, senón de espertar a nosa mente, de facer brillar a lei da harmonía, de definir a regra da unidade, de avivar o enxeño alargando a imaxinación e descubrindo o futuro nun pasado marabilloso”.

A cerna non é, como sabe moi ben Pepe Barro, imitar formalmente, é observar, analizar, procurar as solucións intelixentes, elementais que os que nos precederon deron aos problemas impostos polo ambiente: clima, materiais, tecnoloxía, economía e organización social.

En resumo, estamos perante unha exposición íntima e lúcida e por medio dela podemos achegarnos a aspectos fundamentais do debate cultural e político da Galicia das últimas décadas desde a obra dunha figura central da nosa modernidade.