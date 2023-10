Vendima de letras

Andamos en tempos de vendima e ben está que a Literatura Insólita de hoxe atenda o ouro líquido que deitan os bagazos, pois un elixir que leva co ser humano dende o Neolítico deixou, como é lóxico, innúmeros testemuños escritos, tantos e tan diversos que, por forza, aquí haberei de me conformar con amentar apenas unhas mostras. Porque acontece que xa, na considerada a narración escrita máis antiga da Historia, a Epopea de Gilgamesh (II milenio a. C.), aparecen as viñas, o viño e as tascas. E tamén na cultura asiria os relatos teogónicos lembran que o mundo é imperfecto porque os deuses, cando o crearon, beberan viño de máis mesturado con sésamo.

Entre os gregos e romanos, berce da nosa civilización, o viño foi compañeiro fiel e benquerido. Velaí o está Anacreonte (s. VI a. C.), que confesaba: “Cando bebo viño a ledicia enche o meu corazón e dou en loar as musas. Cando bebo viño arredo de min as inquedanzas e os pensamentos funestos foxen”. E Anacreonte non foi un letraferido seareiro solitario do zume fermentado da uva. Se un repasa as Odas ou os Épodos de Horacio (s. I a. C.) comprobará a afección que el e os seus conterráneos lle tiñan ao Falerno, ao Sabina, ao viño de Alba, ao de Lesbos ou ao de Quíos. E qué dicir de Ovidio (s. I a. C - s. I d. C), quen na súa Ars amandi nos recorda que o viño fai que reine a ledicia e espaventa a tristura, que se disipa con frecuentes libacións. E aínda tamén Plinio o Vello na súa magna Historia natural (s. I d. C.) dedicou o libro XIV ao viño, onde poñía moi ben, por certo, os caldos ibéricos, salientando os de lacetana pola súa exquisitez e abundancia, os tarraconenses pola súa calidade e os baleares pola súa forza.

Como non imos ter o viño ben presente e velo decote nos libros de tantos e tantos autores dende hai séculos se na propia Biblia aparecen máis de catrocentas referencias a el e a vide foi a primeira planta cultivada por Noé tras o dioivo?

Na tradición hispana, sen ir máis lonxe, xa Gonzalo de Berceo (1196-1260) retratou o primeiro caneco empipado de viño e o Arcipreste de Hita, no Libro de bo Amor (1330), fala dos excesos que no seu tempo cometían moitos dándose, con furia desatada, ao xerro de tinto. E outro tanto podería dicirse de A Celestina (1499) de Fernando de Rojas, onde a célebre casamenteira non se separa da súa cunca de viño, exclamando por veces: “Que non é pouco que unha vella coma min, en ulindo calquera viño, saiba de dicir de onde é”. Secasí, se cadra é o Lazarillo de Tormes (1554) o libro deste tempo que nos legou a máis indeleble das imaxes asociadas ao imbado deste líquido, pois son inesquecibles os grolos furtados por Lázaro ao pobre cego tras esfuracar o fondo do seu xerro.

Errariamos se pensásemos que só os peninsulares soubemos de sempre gozar con tan agradecida bebida, mais non por iso lle faltaba razón a Xulio César cando, facendo un xogo de indistinción dos fonemas labiais, dicía aquilo de “Beati Hispani quibus vivere bibere est” (“Felices os hispanos para os que vivir é beber”). Por toda Europa hai testemuños literarios deste vínculo entre as letras e o viño. Abondará con amentar algúns ben sinalados.

Entre eles, xaora, o xenial e excesivo Rabelais (1494-1553), quen nos seus textos consideraba o viño como a expresión máis civilizada do mundo, asegurando que o zume da vide aclaraba a mente e o entendemento, calmaba a ira, afastaba a tristeza e traia da man a alegría. Ler o Gargantúa e Pantagruel é confirmar tales asertos. Da súa parte, o seu compatriota Baudelaire, nas moi gabadas As flores do mal (1857), emprega o viño como unha compaña que axuda na procura dunha vida plena, convidando a viaxar e fuxir da monotonía. E Víctor Hugo (1802-1885) repetía que Deus só fixo a auga, pero que o viño era invento dos humanos, por iso lle dedicou o famoso poema “Le vrai dans le vin” (“A verdade do viño”).

En fin, a lista podería continuarse e non tería remate: o deambular bébedo do triste Stephen polo Dublín do Ulises (1922); as copas inacabables de refinados viños de O gran Gatsby (1925) de F. Scott Fitzgerald; As uvas da ira (1940) dos duros viñedos californianos que narrou John Steinbeck; as bebedelas relatadas por Hemingway en Unha festa móbil (1964); e os millenta poemas alcoholizados e relatos ebrios do iconoclasta Bukowski.

Por se alguén queda con ganas de máis, convido á lectura de El cáliz de letras: historia del vino en la literatura, de Miguel Ángel Muro. De certo que que entre as 1.600 citas literarias vencelladas co viño poderán atoparse moitos outros exemplos desta antiga veciñanza entre vides e escrita.

Viños galegos

A literatura galega non foi inmune aos cantos e os contos arredor dos bos caldos. E isto xa dende a Idade Media, onde o viño aparece en numerosas cantigas, comezando polas do rei Afonso X O Sabio (s. XIII), quen moito estimaba o “vinho de Ourens”. A nómina continuou ao longo dos séculos e chegou ata a contemporaneidade dun Cabanillas extasiado “Diante dunha cunca de viño espadeiro” (1917), dun Otero Pedrayo contando Entre a vendima e a castañeira (1957) ou dun Cunqueiro caligramando un “Laude ao albariño” por Cambados.Secomasí, coido que, en xustiza, o libro máis viñateiro das nosas letras é o poemario Bebedeira (1934) de Florencio Delgado Gurriarán, “unha turbulenta visión dionisíaca”, como dicía del Carballo Calero, con cantigas de vendima, loas ao viño branco e festas e ruadas regadas sen límite. Se o tema apetece, ha de ser inmellorable lectura A rosa do viño. Cultura do viño en Galicia (2011) de Xavier Castro, onde pode saberse máis, e con maior detalle, destas e doutras lecturas embriagadoras.